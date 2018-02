Xi Jinping : Mon travail est de servir le peuple

xinhua 2018-02-13 20:12:12

« Mon travail est de servir le peuple », a déclaré lundi le président chinois, Xi Jinping, à des villageois en banlieue de Chengdu, capitale de la province du Sichuan (sud-ouest).

M. Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a fait ces remarques lorsqu’un habitant âgé du village de Zhanqi s’est exprimé avec enthousiasme : « Vous êtes notre bon dirigeant et la bonne étoile du peuple chinois ! »

« Merci. Je suis le serviteur du public. Mon travail est de servir le peuple », a répondu le président.

M. Xi s’est rendu au village pour constater les avancées dans le domaine des ventes de produits locaux sur Internet. Une dame âgée voulait offrir une paire de chaussures fabriquées à la main à M. Xi comme cadeau, mais le président a insisté pour payer en souriant.

Avant son arrivée au village, M. Xi a visité le bourg de Yingxiu du district de Wenchuan, épicentre du séisme de magnitude 8 qui a frappé la province du Sichuan le 12 mai 2008.

M. Xi s’est rendu dans les ruines d’une école, où il a déposé des fleurs en mémoire des plus de 80.000 victimes du séisme et des héros décédés lors des opérations de secours.

M. Xi a indiqué que les ruines devaient être protégées afin de devenir une base pour l’éducation patriotique.

Il a également constaté les changements réalisés dans le bourg au cours des dix années écoulées depuis le séisme et a visité un atelier local de thé et un restaurant, où il a aidé à faire du thé au beurre et du porc croustillant frit et à broyer du soja pour faire du douhua.

Durant cette visite, M. Xi a déclaré aux habitants locaux que la Chine continuerait à revitaliser la campagne.

« Le développement de la campagne ne consiste pas à développer uniquement les industries et les matériaux, mais aussi la vie spirituelle et culturelle », a indiqué le président.

