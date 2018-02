Les comptes ne seront jamais réglés ni avec la Pologne, ni avec le monde

l

Cette meurtrissure d’être comme le dit Pierre Goldman ne s’oublie jamais, elle est mienne, elle est votre mais vous l’ignorez… je prends des vacances parce que je doute de l’intérêt de tout cela, la solitude est totale, mais elle est aussi à jamais une manière de situer dans l’Histoire (note de danielle Bleitrach)

Bonne nuit, vaste monde,

Monde géant, monde puant,

ce n’est pas toi, c’est moi qui fais claquer la porte.

Avec la longue houppelande,

Avec l’étoile jaune en feu

Avec mon pas orgueilleux,

A mon propre commandement

Je retourne dans le ghetto,

j’efface et foule toutes les traces d’apostasie,

Je me roule dans ton ordure.

Louange!Louange! Louange!

Vie juive bossue,

Monde, j’abjure

ta culture d’impureté,

Et bien que tout soit dévasté

Je cherche la poussière en ta poussière,

vie juive désolée.

Allemand porcin, Polak exécrable,

vieux pays-voleur de beuverie et de mangeaille,

Loqueteuse démocratie avec tes froides

Compresses de symmpathie!

Bonne nuit, monde insolent, monde électrique,

Je retourne à ma lampe, à la cire des ombres.

Octobre éternel, étoiles cmalingres,

A mes rues tordues, mes lanternes bossues,

Mes parchemins usés, mes saints grimoires,

Mes halakhas, mes sévères

Principes, vers les lumineux florilèges hébreux,

Vers la loi, le devoir, le sens profond et la justice

Monde je marche allégrement

vers la lumière silencieuse du ghetto (1)

Jacob Glasteïn, traduction Charles Dobzynski, in mémoire d’un peuple, paris, 1975. P. 293-294

Publicités