La vie du blog histoire et societe

Plusieurs lecteurs et amis que je rencontre dans la vraie vie me demandent de diffuser le tableau de bord qui me permet de gérer au jour le jour la vie de notre blog.

Voici donc la journée de hier 13 février 2018 et ce qu’elle m’inspire:

Hier il y a eu 4728 visiteurs qui se répartissent dans plus de 60 pays avec pour les premiers la répartition suivante (1):

3597 venaient de France

415 des Etats-Unis

260 de Belgique

48 de Suisse

47 du canada

26 de Tunisie

21 d’Allemagne

19 de Russie

18 d’Algérie

18 du Maroc

Mais à partir de là nous avons toujours des visiteurs de Pologne, d’Ukraine, de Hongrie, d’israël, mais aussi de divers pays d’Amérique latine, etc… souvent de Chine. Ainsi hier dans les 10 visiteurs nous avons l’Espagne, lla Thailande, lla réunion, le Brésil, la côte d’ivoire, dans les 8 ,le Sénégal, la Roumanie, le Portugal,dans les 6 la Polynésie française, l’Italie, l’Argentine, la Grèce, dans les 5 la nouvelle calédonie, la Colombie, le Vietnam, et la dispersion est encore plus grande quand on atteint l’unité…

Avec ce chiffre nous sommes loins du chiffre le plus élevé qui a dépassé le 67 000 visiteurs dans la journée, mais les chiffres les plus bas soit 1500 visiteurs sont atteints quand je prends des vacances pour plus de trois ou quatre jours.

Mais la diffusion des textes publiés est beaucoup plus importante parce que je reçois constamment y compris dans ma boîte E-mail des textes qui proviennent du blog et que certains militants publient sur leurs propres listes, comme je vois arriver sur face book des textes repris du blog, avec nos traductions mais qui apparaissent sous le nom d’autres sites. Il faut en général quadrupler (au moins) de ce fait l’audience d’une publication.

Quand il y a ce genre d’afflux (plus de 50.000 lecteurs dans la journée) ce n’est pas nécessairement bon signe, cela veut dire que ma vigilance a laissé échapper une nouvelle plus ou moins suspecte sur laquelle viennent se greffer des gens que je ne souhaite pas nécessairement. Mais le papier sur la sécurité sociale tout à fait remarquable déposé par un collaborateur attitré du blog attire jour après jour plus de 1000 personnes et si l’on comptabilise sur plusieurs jours voir des semaines, il dépasse les 25.000 et ça c’est très bien.

Les deux articles leaders de hier ont été celui sur la securité sociale et celui sur « le vide apparent du projet de base commune » que j’ai écris, mais ce qui est frappant c’est la longévité de beaucoup d’articles qui vu la bonne référence du blog sur google reçoivent des lecteurs sur plusieurs années.

Il est des articles qui au contraire n’attirent pas plus de 90 lecteurs dans une journée mais qui sont indispensables à mes yeux à l’originalité et aux débats de fond. Ainsi certains articles traduits du russe par marianne ou de l’anglais par Franck Marsal sont fondamentaux et sont autant de jalons incontournables dans une sorte de pensée collective.

Il y a une vie du blog, ainsi hier j’ai accepté un partenariat avec un site communiste du Donbass dont j’avais traduit des textes tout à fait remarquables et qui me propose d’échanger analyses et traductions.Mais la vie du blog c’est aussi l’effet recommandation en matière de livres ou de spectacles, c’est beaucoup plus rares. Il existe une presse, des sites qui n’induisent aucun effet, tous les éditeurs vous le diront. Il en est d’autres par exemple le Monde diplomatique ou l’Humanité qui ont un effet positif sur les ventes, parce qu’ils disposent d’un capital confiance, c’est le cas de ce blog, mais aussi parce qu’il a avec d’autres sites un véritable partenariat et donc un réseau militant.

J’exerce un contrôle sévère sur les interventions et je supprime tous les trolls et interventions injurieuses, je ne laisse pas s’installer ou très rarement des forums. Mais en revanche, il y a premièrement un certain nombre d’amis dont les commentaires sont d’un apport précieux et qui fournissent opinions et informations. Ce sont des gens que je connais, je les rencontre dans les débats et ils répondent toujours présents comme dans le cas d’Adlane, là aussi il y a un relais à travers facebook où il arrive que se développent de véritables discussions qui nourrissent ce blog.

Il y a 552 abonnés qui sont également des sites qui diffusent, ce qui est d’ailleurs mon principal problème parce qu’il y en a certains qui peuvent être plus ou moins suspects et de fait je n’ai pas de contrôle sur eux.

danielle bleitrach

(1) par un mystère que je ne m’explique pas, il y a beaucoup plus de répartition par pays que ce que dit le chiffre global, peut-être est-ce dû à la différence entre visiteurs et ce qu’ils peuvent lire, honnêtement je n’en sais rien, mais au niveau de la présence par pays il y avait hier plus de 4728 participants.

