Dossier Maurras-Olivier Dard, chasse aux sorcières Wikipédia et colloquearyano-européen

Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’histoire contemporaine, université Paris 7-Denis Diderot, chercheuse en activité

1° « Mise au point pour la grande presse sur la notice d’Olivier Dard pour la commémoration de Charles Maurras » et « Olivier Dard et Maurras ni antisémite ni germanophile ni pronazi »

Quelques rappels de la première semaine de février 2018 sur le dossier Maurras-Olivier Dard, éclairants sur ce que j’ai qualifié d’extrême droitisation d’une historiographie sans sources dans « Olivier Dard et Maurras ni antisémite ni germanophile ni pronazi » :

https://www.les-crises.fr/quand-olivier-dard-fait-preuve-dun-dangereux-laxisme-envers-maurras-antisemite-notoire/#!prettyPhoto

et sur divers autres sites, dont

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/olivier-dard-preuve-dun-dangereux-laxisme-envers-maurras-antisemite-notoire/

https://www.investigaction.net/fr/maurras-vu-par-olivier-dard/

https://www.humanite.fr/sur-la-notice-pour-la-commemoration-de-maurras-650213

Voir aussi https://www.les-crises.fr/le-rond-de-serviette-d-olivier-dard-a-l-action-francaise/, présentation de documents qui comporte une référence au granddiplomatepatriote Raymond Brugère, premiersecrétaire général du Quai d’Orsay à la Libération,auquel j’ai fait de fréquentes références dans mes ouvrages De Munich à Vichyet Les élites françaises, 1940-1944. De la collaboration avec l’Allemagne à l’alliance américaine (voir les index). La réédition de Veni, vidi, Vichy s’imposerait en effet, pour son sérieuxdocumentaire et civique, surtout à une époque où l’extrême droite prône une accélération de la republication de tousauteurs fascistes et collaborationnistes ou collaborateurs ‑‑ distinguo absolumentdépourvu de sens historiqueen dépit de son immense vogue des vingt dernières années. Notons qu’aucund’entre eux ne s’est contenté de manier la plume de 1940 à 1944, comme d’ailleursdansl’entre-deux-guerresfasciste des intéressés : voir aussi Le choix de la défaite.

2° Wikipédia France, un instrument de chasse aux sorcières : la méthode du deux poids, deux mesures :

Sur le fonctionnement de Wikipedia France, il convient de consulter l’article https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Olivier_Dard, discussion sur l’article Olivier Dard. « Guise » est un pseudo transparent (le duc de Guise étant un des prétendants royalistes du 20e siècle). Il atteste que la confection des fiches d’histoire et d’historiens s’apparente à une véritable chasse aux sorcières : complaisance ou aveuglement pour les historiens d’extrême droite, hargne contre les historiens marxistes, dépréciés sur cette seule base (c’est de moi qu’il s’agit, mais tout progressiste est susceptible de subir le même sort).

On comprend mieux le contenu souventunilatéraldes fiches historiques Wikipédia-France quand on mesure le pouvoir de bloquer l’information tant sur les historiens qui plaisent que sur ceux qui déplaisent. Les éléments qui suiventattestent que l’encyclopédieprétendument interactive ne l’est pas mais est confisquée par quelques privilégiés idéologiquement sélectionnés.

Ce qui arrive avec les révélations sur la complaisance et les silences archivistiques d’Olivier Dard pour ses personnages de l’extrême droite fasciste, sur la complaisance et les silences de Wikipédia et des « historiens du consensus » sur Olivier Dard confirme simplement ce sur quoi j’alerte le très modeste public qu’il m’est possible de joindre depuis près de trenteans (voirL’histoire contemporaine toujours sous influence, Paris, Delga-Le temps des cerises, 2012). La censure qui me frappe depuis des décennies frappe d’ailleurs désormais d’autres chercheurs, commeJacques Sapir (voir son dossierdansles-crises.fr) et, plus récemment, Olivier Todd, qui s’est en plaint vivementdans une interview du 25 janvier 2018 accordée à Aude Lancelin, https://www.les-crises.fr/video-furieux-emmanuel-todd-dezingue-macron-et-les-medias-je-suis-censure-sur-franceinter/ écouter à 25 :50.

La virulence antimarxiste, masquée en équation communisme=nazisme, débouche, d’une part, à la foissur une criminalisation de la pensée progressiste, surtout quand celle-ci ne se cache pas d’être marxiste, et sur une complète banalisation de l’extrême droite, accompagnée d’une dissimulation systématique des choix politiques et idéologiques des intellectuels concernés et, d’autre part, dans la disciplinehistorique, sur l’abandon des exigences méthodologiques en matière de démonstration archivistique, abandon qui a été rendu possible par une longue croisade contre « les archives » et leur « positivisme » désuet. Wikipédia s’est, de ce point de vue, remarquablementadapté à l’atmosphère régnant depuisplusieursdécennies en histoire contemporaine, dans laquelle ses censeurs, stricto sensu, se meuvent comme des poissons dans l’eau.

Le dossier des participations respectives à des réunions politiques ou convoquées par telle mouvance politique est à cet égard particulièrement démonstratif : faire une conférence pour l’Action française ne présume de rien en matière d’options politiques, la prononcer devant une organisation progressiste ou communiste déprécie entièrement un intellectuel et ses éventuels apportsscientifiques à sa spécialitéacadémique : il ne peut dès lors plus être considéré comme une « source secondaire ».

Voilà le sort réservé au contributeur volontaire qui s’efforçait de corriger la complaisance sidérante de l’article Wikipédia Olivier Dard, « Placidemuzo » (deux amis spécialistes d’informatique m’ont également dit il y a quelques années avoir vainement tenté de compléter ou corriger ma fiche, c’est-à-dire s’être heurtés au même mur de censure).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Placidemuzo

Ce compte a été bloqué indéfiniment le 9 décembre 2017 à 22:30 (CET) avec ce motif : « attitude non-collaborative (passages en force) et rapport contributions / bruit très défavorable »

L’équipe Wikipedia qui s’est acharnée à dissimuler les options d’Olivier Dard, nul ne s’en étonnera, est la même qui a œuvré, dans le même sens, dans l’article de discussion Annie Lacroix-Riz, avec Guise et consorts, contre « Placidemuzo »:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Annie_Lacroix-Riz

où, comme il se doit, Olivier Dard est une des cautions scientifiques fournies à l’appui de la non-scientificité des travaux concernés, due à « des postulats idéologiques clairement énoncés », inLa synarchie ou le mythe du complot permanent, Paris, Perrin, 2012, p. 222-224.

Sur ce verrouillage et sur la confiscation de la prétendue « encyclopédie »interactive par des chasseurs de sorcières, deux articles du site Initiative communiste avaient été préalablement postés, les9 février et 22 octobre2017 :

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/wikipedia-est-pas-encyclopedie-libre-site-verrouille-toute-petite-communaute/

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/neutre-wikipedia-etude-de-cas-tropisme-anticommuniste-wikipedia-fr-wikipedia/

Excusez la longueur de l’exercice de lecture, indispensable, que je vouspropose.

3° Pour éclairer le débat sur le sens des prestations d’Olivier Dard auprès de l’Action française et d’organisations liées à celle-ci :

Voici quelques éléments recherchés après lecture de l’article d’Antoine Perraud du 7 février 2018dans Médiapart :https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/070218/celine-maurras-chardonne-faire-face?onglet=full

sur le colloque prévu le 7 avril 2018 « Fiers d’être Européens ! » à l’institut Iliade, dirigé par Jean-YvesLe Gallou, «président du groupe FN puis MNR auconseil régional d’Île-de-Francede 1986 à 2004, et député européen de 1994 à 1999. » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Yves_Le_Gallou

http://institut-iliade.com/, dont les « postulats idéologiques [sont]clairement énoncés »

http://institut-iliade.com/abecedaire-europeen/lettre-r/

https://metamag.fr/2018/01/10/5eme-colloque-de-linstitut-iliade-le-7-avril-2018/,

reproduitci-dessoussous sa forme originalechargeable (au cas où le document viendrait à disparaître d’Internet) :

Repentance, ahurissement, avachissement… Stop ou encore ? « Fiers d’être Européens ! »

Cinquante ans après Mai 68, le « macronisme » achève la victoire du libéral-libéralisme le plus débridé. Son cœur idéologique reste celui de la gauche, marquée par l’héritage d’une mauvaise conscience coloniale, la repentance perpétuelle et obligatoire, la haine de soi. Il est temps d’y mettre un terme en retrouvant l’amour de nos racines, la fierté de ce que nous sommes ! C’est à cet impératif que s’attachera le colloque annuel de l’Institut Iliade pour la longue mémoire européenne, organisé samedi 7 avril 2018 à partir de 10h à la Maison de la Chimie, 28 Rue Saint Dominique, 75007 Paris.

La journée est divisée en deux séquences

La matinée (10h-12h30) dressera le cadre de l’analyse, pour appeler à en finir avec la culpabilisation des Européens. Interviendront à cette occasion Philippe Conrad (« Pourquoi s’attaquent-ils à notre Histoire ? »), Javier Portella (« Du nihilisme à l’ethnomasochisme »), ainsi qu’Olivier Dard et Bernard Lugan autour d’une table ronde animée par Martial Bild (TVLibertés) : « En finir pour de bon avec la culture de la repentance ». La conclusion de la matinée sera présentée par la philosophe Bérénice Levet, qui s’attachera à réaffirmer « le droit des Européens à la continuité historique ». Une première séance de rencontres et dédicaces est proposée avec les orateurs de cette matinée.

L’après-midi (14h-18h30) explorera les voies et moyens de redevenir ce que nous sommes. Interviendront ainsi Sylvain Gouguenheim (« L’apport du Moyen Âge à l’identité européenne »), Jean-François Gautier (« Ce que nous devons aux Européens ») et François Bousquet (« Gagner la guerre culturelle »), la conclusion valant synthèse des travaux étant assurée par Jean-Yves Le Gallou. Ces interventions seront entrecoupées d’illustrations concrètes, à partir de travaux des auditeurs de l’Iliade, et de deux tables rondes. La première réunira Rémi Soulié, Paul-Marie Coûteaux et Gérard Dussouy pour traiter des moyens de se réapproprier notre identité, tant à l’échelle locale que nationale et européenne. La deuxième table ronde, illustrée d’une vidéo de témoignages dans différents pays européens, réunira les journalistes Yann Vallerie (Breiz-Info) et Ferenc Almassy (Visegrád Post) autour du thème « Irlande & Europe centrale et orientale : comment se réveille un peuple ? ».

Ce colloque constitue la manifestation publique annuelle de l’Institut Iliade. Il s’est rapidement imposé comme l’un des plus importants rassemblements des partisans de l’identité nationale et européenne avec, à chaque édition, plus de 1 000 participants désireux d’explorer les pistes du nécessaire réveil de notre civilisation, d’échanger et de se retrouver, y compris autour d’un verre, dans la convivialité d’une communauté ainsi reformée.

L’édition 2018 sera l’occasion de présenter en exclusivité le deuxième ouvrage édité par l’Iliade chez Pierre-Guillaume de Roux : Ce que nous sommes. Les sources pérennes de l’identité européenne. Ce livre original, tout à la fois érudit et engagé, réunit douze auteurs autour de trois grands chapitres (« Notre longue mémoire », « Un regard européen sur le monde », « Combats d’aujourd’hui et de demain »). Leurs contributions composent un chant polyphonique d’amour et de combat pour l’Europe de demain. Histoire, mythologie, arts, musique, sciences, littérature, politique et philosophie : en se réappropriant les différentes facettes de leur héritage commun, les Européens ont toutes les raisons de croire encore en leur avenir !

Pour être certain de disposer d’une place et accéder plus rapidement à la salle, il est vivement recommandé de réserver en s’inscrivant en ligne dès maintenant via la page d’accueil du site de l’Institut : institut-iliade.com

Contact, demandes d’interviews et renseignements complémentaires : contact@institut-iliade.com

http://institut-iliade.com/la-repentance-basta-soyons-fiers-detre-europeens/

http://institut-iliade.com/2018-fiers-detre-europeens

https://www.polemia.com/colloque-de-linstitut-iliade-le-choc-des-mots-le-choc-des-idees/ le programme de 2016, prometteur pour 2018, etc.

Olivier Dard participera, auprès de Jean-Yves Le Gallou et Bernard Lugan, entre autres, à ce colloquepromoteur de la supériorité blanche, occidentale, aryenne et « européenne »et du rejet de la « repentance » (sur quoi, « la destruction des juifs d’Europe », notamment ?). Depuislongtemps, ce collèguemet en garde le public, notammentacadémique, contre la lecture de mes travaux, qu’il classe, avec, jusqu’ici, l’aval du milieuacadémique en histoire contemporaine,parmi les élucubrations idéologiques des « complotistes » et « conspirationnistes ».

En revanche il est tout à faitpartisan de « rééditer les mots bruns », comme il ressort de son interview par Sonya Faure, dansLibération,le 2 février 2018 :

« Faut-il rééditer les mots bruns ? »

Question : « Il y a tout de même une responsabilité à publier aujourd’hui des œuvres d’auteurs d’extrême droite, qui ont collaboré avec Vichy ou le nazisme… »

Réponse : « La responsabilité éditoriale existe, évidemment, mais le débat est sous-tendu par l’idée, discutable, que la France d’aujourd’hui ressemblerait beaucoup à celle des années 30. Vous ne dissuaderez pas l’antisémite d’aujourd’hui d’être antisémite avec des notes en bas de page. De toute façon, celui-là n’achètera pas ces éditions avec appareillage critique. En revanche, elles peuvent permettre aux personnes désireuses de mieux comprendre ceux qui ont fait cette période de l’histoire. LireLes Décombresde Rebatet, par exemple, est la meilleure manière de se mettre dans la tête d’un collabo. Censurer ces œuvres risque au contraire d’avaliser les thèses complotistes. Ce qui compte c’est la pédagogie et le décryptage. Arrêtons de penser que le public n’est pas mûr. »

Olivier Dard s’apprête également à publier « Notre avant-guerrede Robert Brasillach », en une édition « critique » dont sa présentation « critique » de Charles Maurras (biographie de 2013, Armand Colin, et « notice » pour la Commémorationofficielle) laisse prévoir le manque de rigueurscientifique, via notamment la renonciation à consulter les sources historiques (notammentpolicières et judiciaires) relatives au personnage.

Notons que les« complotistes » et « conspirationnistes » ont été démasquésnotamment par les tenants de l’Action française, par Wikipédia et parRudy Reichstadt, membre de la fondation Jean Jaurès, pourfendeur des sites « critiques » (dont celui d’Olivier Berruyer,https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Berruyer, notice Wikipédia d’ailleurs prudente) qui avaitégalement érigé Olivier Dard en juge suprême de mes compétences historiques dans une notule de 2012 (« La synarchie. Le mythe du complot permanent », d’Olivier Dard », surConspiracy Watch,17 octobre 2012), source Rudy Reichstadt « reconnue » et « autorisée » selon Wikipédia (sept fois citée danshttps://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Annie_Lacroix-Riz).J’attends avec intérêt la réaction de M. Reichstadtà la notice « officielle » d’Olivier Dard sur Maurras, à ses diverses interviews et surtoutà la participation de l’intéressé au colloque du 7 avril 2018 « Fiers d’être Européens ! »

Le même peuple français qui ne saurait lire sans péril des historiens appuyant leurs écrits sur des sources originales extrêmementdiverses et recoupées seraiten revanche« mûr »pour avaler la potionfascisto-nazie, en lisant de présumées éditions « critiques » de Maurras, Rebatet, Céline, Brasillach, etc.?Il convient de l’informer sur les manœuvres en cours, qui ne sont pas scientifiques maisidéologiques et politiques.

On comprend mieux pourquoi il convenait de « laver », au terme de très longs efforts, l’Action française, Maurras et consorts (après le faux « suicidé » Jean Coutrot, et Bertrand de Jouvenel, tousdeux passés par le moule Action française, commetousleurs pairs). Le lavage, à la fin de 2017,avait atteint une étape cruciale vu la perspective des « Commémorations officielles » à venir en 2018, qui lui conférait l’aval de l’Etat républicain, représenté par son ministère de la culture.Il était égalementindispensable de présenter depuis vingt ans telle historienne « marxiste », horresco referens, comme mythomane et « conspirationniste ». Elle avait en effetcommis le crime de décrire un fascisme françaisentièrement issu de l’Action française, au lait de laquelle avaient été nourris tous les membres fondateurs et la quasi-totalité des membres demeurés décisifs ou importants, de la prétendue mythique synarchie qui envahit les fonds des Archives nationales et de la Préfecture de policedepuis les années 1930.

Il est désolant que la chasse aux sorcièresgénéralisée contre les intellectuels qui résistent à l’équationnazisme=communisme (ou au postulat communisme pire que nazisme) ait rencontré jusqu’ici tant de complaisanceou de complicitéacadémique.Car celle-ci a largementouvert la voie à la censure dont est porteuse, nul ne saurait l’ignorer, le projetétatiquesur les « fausses nouvelles » (fake news) visant à « durcir » la fort efficacelégislation de 1881, projetcautionnée par la ministre de la Culture, l’éditriceFrançoise Nyssen

http://www.huffingtonpost.fr/2018/01/15/exclusif-fake-news-francoise-nyssen-devoile-les-premiers-elements-de-la-loi_a_23332053/

lamêmeministre de la Culturequi s’était déclarée à l’origine enchantée par l’excellence du Livreofficiel des Commémorations, notice amnésique sur Maurrasd’Olivier Dardincluse (déclaration d’ailleurs introuvablepuisqueremplacée par ses reculs des 27 et 28 janvier 2018 :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Livre-des-commemorations-nationales-2018

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Declaration-Livre-des-commemorations-nationales-2018

Selon le derniercommuniqué cité, « Le travail et l’expertise des membres du Haut-comité ne sont évidemment pas en cause » : ce n’est pas mon avis.

Bien cordialement,

Annie Lacroix-Riz

