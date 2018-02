Xi Jinping : la lutte contre la pauvreté est au cœur de la mission du PCC

Le secrétaire général a transmis son message aux villages appauvris du Sichuan

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a rendu visite dimanche à des familles pauvres dans une région montagneuse de la province du Sichuan, où il a parlé de la réduction de la pauvreté avec les villageois.

M. Xi a passé deux heures à bord d’un bus qui allait de Xichang aux villages de Sanhe et Huopu, tous deux situés dans le district de Zhaojue, dans la préfecture autonome Yi de Liangshan (sud-ouest de la Chine).

Depuis le 18e Congrès national du PCC tenu en 2012, M. Xi s’est rendu dans des régions touchées par la pauvreté chaque année avant la fête du Printemps. L’année dernière, il a rendu visite à des familles pauvres de Zhangjiakou, dans la province du Hebei, pour discuter avec les gens de la manière d’augmenter leurs revenus.

En février 2016, M. Xi s’est rendu à Jinggangshan, lieu de la première base révolutionnaire rurale du PCC, dans la province du Jiangxi (est), pour inspecter les efforts de réduction de la pauvreté menés dans la région. Au cours de sa visite, il avait déclaré que le pays ne devait laisser derrière lui aucune famille ni personne appauvrie.

« Les mesures et le travail visant à réduire et éliminer la pauvreté doivent être précis, et les politiques doivent être créées en fonction des (besoins des) ménages et des individus », avait ajouté M. Xi à Jinggangshan.

En décembre 2012, peu de temps après avoir été élu pour la première fois secrétaire général du Comité central du PCC, M. Xi s’est rendu dans le comté de Fuping, dans la province du Hebei, où il a bavardé avec le fermier Tang Rongbin dans sa maison.

« La tâche la plus ardue pour la Chine dans l’achèvement de la construction d’une société raisonnablement prospère se trouve dans les zones rurales, en particulier dans les régions frappées par la pauvreté », avait noté M. Xi lors de ce voyage.

Le PCC a fait la promesse solennelle de sortir de la pauvreté tous les résidents ruraux vivant en dessous du seuil de pauvreté actuel d’ici 2020. Ce sera la première fois dans les milliers d’années d’histoire de la Chine que la pauvreté extrême sera éliminée.

Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté dans les zones rurales a été réduit de plus de 10 millions l’an dernier, a indiqué M. Xi dans son discours du Nouvel An 2018.

Alors qu’il discutait avec des législateurs du Sichuan lors de la session annuelle de l’Assemblée populaire nationale en mars dernier, M. Xi a indiqué avoir été extrêmement touché lorsqu’il a lu l’histoire d’élèves de la province obligés d’escalader des montagnes dangereuses pour aller à l’école tous les jours.

L’ensemble du processus de réduction de la pauvreté nécessite des politiques adaptées de lutte contre la pauvreté et des mesures précises, mais également parfois de la patience et de l’exactitude s’apparentant à « faire de la broderie », avait alors déclaré M. Xi aux législateurs du Sichuan.