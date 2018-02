La sœur de Kim Jong-Un ‘pourrait  être une personne idéale pour des entretiens’ avec les USA – Analyste chinois

Sputnik: Quelle est l’importance de la visite de la sœur de Kim Jong-Un en Corée du Sud et de la rencontre avec le président du Sud en particulier, à votre avis?

Tong Zhao: Je pense que c’est un développement très important. Évidemment, Mlle Kim Yo-Jong, est la plus jeune sœur de Kim Jong-Un, elle a une relation personnelle très étroite avec le haut dirigeant nord-coréen et donc sa présence a une signification particulière en Corée du Sud. Elle a également envoyé une invitation personnelle de Kim Jong-Un au président Moon Jae-in pour visiter la Corée du Nord cette année. Et compte tenu de son statut élevé en Corée du Nord, elle serait également une personne idéale si les États-Unis souhaitent avoir un contact avec la Corée du Nord. Donc, je pense que le fait que Kim Jong-Un ait voulu envoyer sa jeune sœur en Corée du Sud alors que c’est la première fois qu’un membre de la famille de Kim Jong-Un met les pieds en Corée du Sud, je pense que c’est très significatif.

Spoutnik: Le dirigeant nord-coréen aurait invité le président sud-coréen à Pyongyang. Dans quelle mesure cette réunion pourrait-elle changer la donne si elle avait eu lieu?

Tong Zhao: Si cela peut avoir lieu, je pense que cela représenterait une percée majeure dans la relation inter-coréenne. Le dernier sommet entre les dirigeants nord-coréens et sud-coréens a eu lieu en 2007, il y a plus de dix ans. Et si nous considérons à quel point la situation était tendue il y a quelques semaines à peine dans la péninsule, cette invitation représente vraiment quelque chose d’important. Cependant, je pense qu’il est trop tôt pour dire si cette réunion aura lieu, car en fin de compte cela dépend de l’attitude des États-Unis.

Sputnik: Nous savons que les Jeux Olympiques sont un excellent moyen de communication entre les peuples, les pays et les nations. Dans quelle mesure les Jeux Olympiques contribuent-ils aux relations entre les deux pays voisins? Pensez-vous que ces Jeux olympiques d’hiver ont été un facteur d’échange?

Tong Zhao: Oh, absolument. Je pense que les Nord-Coréens et les Sud-Coréens considèrent ces Jeux d’hiver comme une occasion parfaite pour détendre leurs relations et améliorer leurs liens. L’objectif de la Corée du Nord est très clair. Ils ont exhibé leurs armes nucléaires juste un jour avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver, puis, leurs athlètes ont été accueillis à ces Jeux d’hiver. Cela envoie un message implicite selon lequel la Corée du Nord peut maintenir ses armes nucléaires et être toujours bien accueillie par la communauté internationale pour participer à cet important événement international. L’objectif de la Corée du Nord est donc de conserver ses armes nucléaires existantes et de se concentrer ensuite sur l’amélioration de ses relations avec le monde extérieur sur cette base.

Sputnik: Quel est votre point de vue sur la déclaration du président Moon selon laquelle une reprise rapide du dialogue entre les États-Unis et le nord est nécessaire pour le développement des relations inter-coréennes? Quelle est la probabilité de cette reprise à ce stade?

Tong Zhao: À l’heure actuelle, la Corée du Sud est dans une position très difficile. Le président Moon est pris en sandwich entre le leader nord-coréen et le président américain. Il doit répondre aux souhaits des deux côtés, et sa marge de manœuvre est très petite. Nous avons constaté une amélioration majeure de la relation inter-coréenne, mais encore une fois, comme l’a dit la présidente Moon Jae-in, pour que la relation nord-sud s’améliore davantage, il faudrait un dialogue direct entre la Corée du Nord et les États-Unis; cela nécessiterait des progrès dans l’engagement de la Corée du Nord à propos de ses capacités nucléaires existantes. La Corée du Nord doit faire des concessions sur ses armes nucléaires.

C’est la condition préalable pour que les États-Unis discutent avec la Corée du Nord, et tous les signaux que nous avons vus depuis Washington sont ceux de l’entêtement. Les États-Unis insistent sur le fait que la Corée du Nord doit s’engager dans la dénucléarisation et être prête à parler de dénucléarisation avant que des discussions directes puissent avoir lieu. Je pense que les États-Unis savent que les sanctions contre la Corée du Nord prendront du temps pour avoir un impact total sur la Corée du Nord. Les États-Unis ne sont pas pressés de parler avec la Corée du Nord en ce moment. Donc, je pense que cela rend moins probable une amélioration directe des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis à court terme.

