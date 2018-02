La Chine aspire à jouer un rôle plus important dans la reconstruction et le développement de la Syrie (ambassadeur)

La Chine souhaite jouer un rôle plus important dans le processus de reconstruction et de développement de la Syrie, en renforçant notamment son aide à ce pays ravagé par la guerre, a affirmé dimanche Qi Qianjin, ambassadeur de Chine en Syrie.

« Je pense qu’il est temps de concentrer nos efforts sur le développement et la reconstruction de la Syrie, et je pense que la Chine jouera un rôle accru dans ce processus, en apportant davantage d’aide au peuple et au gouvernement syriens », a déclaré l’ambassadeur à Xinhua, au cours d’une visite de l’Hôpital universitaire al-Muwasat de Damas.

La Chine a effectué plusieurs donations pour soutenir le secteur de la santé en Syrie. La dernière de ces donations a notamment permis la rénovation du département des urgences de l’hôpital al-Muwasat.

En janvier 2017, le gouvernement chinois avait déjà donné 1 million de dollars américains à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de soutenir un projet humanitaire visant à répondre aux besoins des Syriens en matière de santé.

Ce projet comprenait notamment des soins médicaux aux réfugiés syriens, et l’amélioration des soins de base et de l’accès aux services de santé en Syrie.

M. Qi a espéré que les donations chinoises permettraient d’améliorer la qualité des services médicaux offerts au peuple syrien.

« Nous espérons que nos donations à cet hôpital et à d’autres organisations permettront d’offrir les meilleurs services possibles aux Syriens, et notamment aux malades. Ces donations sont en outre une preuve très claire de la profonde amitié qui unit les gouvernements et les peuples de Chine et de Syrie », a-t-il ajouté.

Esam Ameen, directeur de l’Hôpital universitaire al-Muwasat, a quant à lui exprimé sa gratitude envers la Chine pour son soutien.

« Le soutien de la Chine n’est pas seulement politique, mais aussi pratique. La Chine nous a beaucoup aidé, en contribuant notamment à la rénovation du département des urgences, qui offre des services vitaux au peuple syrien », a-t-il déclaré.

Elizabeth Hoff, représentante de l’OMS en Syrie, a elle aussi souligné la générosité de l’aide chinoise.

« Je voudrais remercier le peuple chinois par l'intermédiaire de son ambassadeur pour cette généreuse contribution, qui a permis de rétablir des services efficaces dans le département des urgences », a-t-elle déclaré.