The new york Time: Jeux Olympiques ouverts avec les Corées marchant ensemble, offrant un espoir de paix

PYEONGCHANG, Corée du Sud – La cérémonie d’ouverture des 23es Jeux olympiques d’hiver s’est déroulée vendredi sous des températures glaciales et dans un esprit digne, alors que les athlètes des deux Corées marchaient ensemble dans le stade à moins de 50 milles de la frontière fortifiée, il s’agissait d’une percée dans une impasse géopolitique tendue qui avait suscité des craintes de conflit nucléaire.

Les festivités ont commencé pour célébrer ce que les organisateurs disent être les plus grands Jeux olympiques d’hiver, avec 92 pays participants. Les délégations nord et sud-coréennes, marchant sous un drapeau commun, incarnaient les espoirs d’une péninsule divisée par l’histoire et l’idéologie.

Alors que les récents Jeux Olympiques ont cherché à mettre la politique de côté, le contenu stratégique de l’événement de Pyeongchang cette année aura été inévitable.

Kim Yo-jong, la plus jeune sœur de Kim Jong-un , leader de la Corée du Nord, était assise à la cérémonie d’ouverture, juste derrière le vice-président Mike Pence, qui dirigeait la délégation américaine. Était également présent le père d’ Otto Warmbier , l’étudiant américain emprisonné en Corée du Nord l’année dernière, rentré dans le coma et décédé peu de temps après.

Plus tôt dans la semaine, les Etats-Unis ont mis en garde contre une offensive de charme nord-coréenne et ont annoncé leur intention d’imposer leurs sanctions les plus dures contre Pyongyang, qui a organisé un défilé militaire qui mettait en vedette les ICBM un jour avant l’ouverture des Jeux.

Le drame politique s’élevait au-dessus d’autres histoires olympiques, y compris la participation d’athlètes russes malgré une interdiction après un scandale de dopage , et l’apparition du premier contingent nigérian aux Jeux d’hiver avec une équipe féminine de bobsleigh . Et puis, il y a les espoirs de la médaille d’or, comme Nathan Chen, le prodige américain de la patinoire qui tentera de décrocher cinq sauts quad en compétition, et Chloe Kim , le phénomène de snowboard coréen-américain chez les adolescentes.