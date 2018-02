De quoi Staline fut-il le nom ?

Malgré son titre « 1917-2017, Staline tyran sanguinaire ou héros national ? » ne porte pas seulement sur Staline, mais pose des questions sur la nature du pouvoir soviétique de 1917 à la chute de l’Union soviétique. Il présente des faits, des arguments. La notion de totalitarisme qui va jusqu’à identifier ce pouvoir à celui du nazisme, doit être dénoncée. Le livre part d’une interrogation sur la différence d’opinion entre ceux qui ont vécu l’URSS et l’image que nous en avons en France. 67 % des habitants de la Fédération de Russie en septembre 2017 regrettaient l’Union soviétique et 38 % d’entre eux plaçaient Staline et Lénine en tête des plus grands hommes de l’histoire. Pourquoi ? Ce que tous les sondages affirment, nous l’avons constaté sur le terrain. Staline est l’homme d’une époque, l’Union soviétique ne se limite pas à sa seule domination, mais incontestablement Lénine et Staline ont opéré une rupture et créé les conditions d’une autre société dans un encerclement permanent et une violence de quatorze États ligués contre elle. Un état des lieux s’impose. On ne peut pas ignorer cette extraordinaire tentative de changement de pouvoir et de société. Prétendre effacer la mémoire des peuples est aussi destructeur que d’imposer aux individus l’ignorance de leur passé et de leurs origines. Ce livre est donc une présentation des pièces du dossier en vue de l’ouverture d’une véritable analyse scientifique mais aussi politique, d’une expérience qui continue de marquer notre présent et qui conditionne notre avenir.

Danielle Bleitrach, universitaire à la retraite, sociologue, journaliste, blogueuse, ancienne dirigeante politique du PCF, globe-trotter et écrivain. Auteur, entre autres, de L’Usine et la vie avec Alain Chenu (Maspero ; 1980), Classe ouvrière et social-démocratie, avec Alain Chenu et Jean Lojkine (Éditions sociales, 1985), Cuba est une île, avec Viktor Dedaj (Le Temps des cerises 2004, et traduit en espagnol en 2005 chez Viejo Topo), Cuba, Fidel, le Che ou l’aventure du socialisme, avec J.-F. Bonaldi (Le Temps des cerises 2006). À paraître également, en juillet 2015, Fritz Lang et Bertolt Brecht, le nazisme n’a jamais été éradiqué chez LettMotif.

Marianne Dunlop est Agrégée de russe, a fait de l’étude des langues et des peuples le cœur de sa vie. Grâce à des bourses d’études, elle passe un an en URSS et deux ans en Chine. Sa curiosité l’a ensuite amenée à apprendre, entre autres, le turc, le coréen, le persan… et même l’Espéranto. Elle enseigne aujourd’hui le chinois à l’Université d’Artois, tout en assurant des missions d’interprète et de traductrice assermentée.