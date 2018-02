Congrès 2018 : avis défavorable…quand la technique et la bureaucratie remplace le politique…

Un militant a déposé une contribution préparatoire au congrès extraordinaire de 2018. Il a reçu cette réponse surréaliste et se demande ce qu’elle veut dire…

C’est révélateur de l’état d’esprit de l’équipe qui organise le débat pour la direction du parti… ou quand la technique et la bureaucratie remplace le politique…

D’abord l’anglicisation… tout simplement parceque personne n’a cherché la maitrise technique d’un outil vu comme une recette miracle, alors qu’il doit falloir quelques minutes pour franciser les textes du message… sans compter la construction d’un message automatique tellement administratif qu’il en devient kafkaien.. relations entre camarades ? fraternité ?

Et puis le coeur de l’outil « favorable/défavorable »… inspiré du célèbre « like » imposé par les réseaux sociaux, un peu enrichi avec trois options « favorable, défavorable, important »… Est-ce qu’on va faire le congrès en sélectionnant les textes avec record de « favorable » ? On pourrait demander à un algorithme de calculer la meilleure synthèse pour préparer une base commune ?

Ce n’’est pas ce « nationbuilder » qui est en cause, ce n’est qu’un outil, ce n’est pas « Gérard Lia » qui a fait comme tous les militants qui découvrent la plateforme dont personne ne sait comment elle fonctionne ; il a cliqué… j’ai d’ailleurs fait la même chose en cliquant sur les 3 choix… c’est possible !

C’est la démission politique de la direction du parti qui a décidé d’organiser le congrès sur cette plateforme sans ouvrir aucun débat sur l’usage souhaité de cette plateforme. Résultat ?

Le conseil national décide d’inscrire le « bilan » dans la préparation du congrès, mais ce bilan est absent de la plateforme

La direction ne cesse de répéter que l’important est une base commune rassemblant les communistes, mais la plateforme propose un avis binaire favorable/défavorable, qui tend au contraire à stigmatiser les oppositions…

A moins que ce ne soit pas une démission, mais un choix. L’avantage de cette plateforme, c’est que personne ne peut dire qu’il n’a pas pu s’exprimer…Tout le monde peut déposer une contribution, mais bien sûr, internet est une extraordinaire machine à oublier, et au moment ou il faudra trancher, la direction sera seule avec son texte et ses compromis interne, prenant en compte les contributions des communistes qui l’intéresse, et personne ne pourra rien en dire, le congrès sera déjà terminé…

Le vrai moment de démocratie du parti, c’est la réunion de cellule, la réunion du comité de section, la conférence fédérale. C’est dans ces rencontres que les directions sortantes jugent des réactions des communistes en direct, les réactions bien rédigées, mais aussi les réaction informelles, rapides, le sentiment collectif d’accord ou de désaccord de cet « intellectuel collectif » qui n’existe que dans les rapports humains…

Or la plateforme est tout sauf au service de ces rencontres dans l’organisation du parti, ces rencontres ou les communistes s’organisent… Elle crée l’illusion d’un rapport direct du militant au parti, bref au « mouvement », car c’est bien ce qu’elle construit, comme elle l’a fait pour Macron ou Mélenchon… Elle n’est pas au service d’une force organisée vers l’action, mais d’un mouvement de soutien à… un dirigeant… Au fait, qui ?