La nostalgie du communisme réunit les fidèles de l’URSS en Asie Centrale

toujours de ce site bien informé bien qu’anti-soviétique qui rend compte des manifestations et des tendances non sans les caricaturer, noter que le drapeau soviétique doit toujours être « rapé », mais il est néanmoins intéressant le constat qui est fait de la division des communistes, entre ceux qui souhaitent garder la pureté doctrinaire et les autres qui veulent adapter, les premiers ont déjà donné avec le gorbartchévisme et même pensent-ils le khrouchtchevisme et les autres lorgnent l’expérience chinoise. C’est un débat qui porte moins sur les mérites de l’URSS reconnus que sur ce qui a entraîné sa dissolution, moins voulue en Asie centrale que partout ailleurs si on en croit les résultats du référendum de 1991 sur le maintien de l’URSS. On a cru en France en la prophétie d’Hélène Carrère d’encausse sur l’éclatement de l’Union soviétique comme un empire colonial. En fait l’éclatement est parti non des zones périphériques comme elle le décrivait mais du centre même, des pays baltes qui ont répoussé l’URSS, et surtout de la principale pièce du dispositif la fédération de Russie avec son président du parti communiste d’alors Eltsine qui a littéralement dynamité l’URSS et Gorbatchev en utilisant le désordre que ce dernier avait créé dans l’économie et la société. (note de Danielle Bleitrach)