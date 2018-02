Des dizaines de milliers de personnes ont participé ce samedi à un rassemblement au centre de Moscou sous le slogan « La Russie est dans mon cœur! » . L’événement a été organisé en soutien aux athlètes russes à la veille des Jeux Olympiques. d’hiver, qui débutera ce 9 février dans la ville sud-coréenne de Pyeongchang.

Un autre but du rassemblement est d’honorer la mémoire des héros soviétiques morts lors de la bataille de Stalingrad , l’une des plus sanglantes contre le nazisme, ce n’est pas un hasard si .les Russes mêlent ces événements. Comme il n’est pas non plus un hasard qu’un film qui raconte l’histoire d’un match sportif entre Américains et Russes du temps de l’uNion soviétique remporté par ces derniers a été le grand succès au box office russe. Le président du Parti communiste de la fédération de Russie et le candidat des communistes ont repris une proposition qui connaît un grand succès/ ils veulent nous humilier en interdisant à nos Athlètes à défiler derrière le drapeau russe, pour quoi ne pas défiler derrière le drapeau de la victoire sur l’Allemagne nazie?

La référence à l’Union soviétique et en particulier à Staline est une revendication à la dignité autant qu’à l’efficacité, au refus de la corruption autant qu’au refus des ingérences étrangères.

» Plus de 60 000 personnes participent à l’événement, et des policiers, des représentants de la Garde nationale russe et un groupe de volontaires veillent à l’ordre public », indique le communiqué du ministère russe de l’Intérieur. . il nétigeait, il faisait très froid, mais visiblement cela n’a pas freiné les ardeurs.

En raison du grand nombre de participants au rassemblement, les autorités moscovites ont coupé plusieurs ruesdans le centre de la capitale. Un concert a eu lieu sur la Place Rouge pendant l’événement.

Ce 3 février, aux manifestations et concerts sous le slogan « La Russie est dans mon coeur! » Plus de 520 000 personnes ont participé dans 129 villes du pays.