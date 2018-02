En souvenir de Paul Robeson

ainsi, je ne savais rien du colonialisme de mon pays, ni qu’aujourd’hui le racisme y refleurirait. Nous sortions de la guerre, moi petite juive apeurée, fuyant, avec le bruit des bombardements, le tremblement des maisons sous le choc, en disant plus jamais ça!!! La garantie c’était l’Union soviétique… Staline, heureusement eux aussi ils avaient la bombe atomique, grâce aux Rosenberg que ces monstres tuaient, il y avait écrit sur les arches en bronze du cours Lieutaud en grosse lettres blanches: « libérez les Rosenberg » et le jour de la mort d’Eluard mon prof de Français m’a expliqué qu’il était mort en demandant des nouvelles des Rosenberg et il nous a lu de sa belle voix chaude qui ressemblait à celle de Robeson, Liberté. Comment renier cette lumière noire comme un tableau de Soulage, ce diamant qu’était le communisme ? Non ce n’était pas une illusion, ils n’étaient pas le bien absolu mais ils portaient à eux tous force organisée dans tous les continents, toutes les villes, hameaux, la banalité du bien face à la banalité du mal absolu. Et ça ça reste vrai, quand ils sont forts, la situation est meilleure pour tous, les autres n’osent pas, les chiens ne plantent plus leur crocs dans les chairs noirs, les êtres humains ne sont plus des squelettes entassés, des montagnes de chaussures, des cheveux, et les ex-salariés de Goodyear clochardisés ne se tuent plus, déjà 17 rien que ça dans l’indifférence générale pendant que macron fait le clown avec une chechia. Mais les communistes ont renoncé à être forts (1) je suis allée longtemps après le revoir à Dakar, ce cinéaste , écrivain majeur avait un caractère de cochon, j’étais membre du Comité central du PCF, il m’a engueulé au nom d’une errance quelconque de mon parti et je n’ai pas osé lui dire que j’avais vu le feu d’artifice de la libération dans ses bras et que je me foutais complètement de ce qu’il me racontait, ej souriais stupidement. .Il devait se dire qu’on lui avait envoyé la reine des gourdes.

Aux éditeurs :

L’article de Simon Callow sur Paul Robeson [ NYR , 8 février], qui était un de mes héros de l’enfance (et au-delà), a constitué un puissant rappel de ce que fut Robeson et comment nous l’avons tous honteusement négligé. Cela m’a aussi rappelé deux souvenirs des seules fois où je l’ai vu en personne, chacun d’eux pouvant un peu apporter à la liste de ses actes.

Le premier, au milieu des années 1940, cela se passait à Brookline (Massachusetts) chez mes parents (je devais avoir dix ans) il était là pour amasser des fonds pour les vétérans américains de la Lincoln Brigade, une unité républicaine de la guerre civile espagnole. . Il y avait peut-être une quarantaine de personnes pour l’entendre. Mon jeune frère et moi étions en haut de l’escalier, interdits de descendre mais autorisés à rester là où nous pouvions l’apercevoir et l’entendre. Il parlait bien et avec émotion, avec sa merveilleuse voix et son expressivité. Et il a chanté quelques chansons (il y avait un piano), y compris, bien sûr, « Les Quatre Généraux Insurgés. » Nous étions hypnotisés, comme je pense que les adultes l’étaient, encore plus par son chant émouvant que par sa voix puissante.

La seconde date d’avril 1959. Je faisais de l’auto-stop dans l’Angleterre et dans la boue. Je suis venu à Stratford-upon-Avon, j’ai vu que Robeson y jouait Othello, et j’ai immédiatement su que c’était un événement que je regretterais toujours d’avoir manqué, même si j’avais froid et même je ne savais pas que ça allait être un de ses dernières apparitions dans ce rôle. Le théâtre était complet, mais j’étais capable de me frayer un chemin vers un endroit à l’arrière.

La performance de Robeson était hypnotique. Mais je n’en ai jamais vu un seul aspect, sauf cette fois-ci, mentionné. Comme Shakespeare l’a créé, Othello n’était pas seulement noir, il vieillissait; le temps de la jeunessse était passé et il ne pourrait jamais le retrouver; et il était conscient de cette situation, triste et en rage. Robeson a intégré cet aspect d’Othello dans sa performance. Son discours a trébuché une ou deux fois, a perdu un peu de force. Il semblait avoir de brèves périodes d’inattention. Et tout cela était clairement, à l’époque et dans ma mémoire, Othello et non Robeson, intentionnellement dans le cadre du rôle, acteur unificateur et dans un rôle et en tant qu’ homme.

Mark A. Michelson

Raanana, Israël

Aux éditeurs :

Dans son admirable essai sur Paul Robeson, Simon Callow note la longue éclipse de la réputation mondiale de Robeson, depuis les années 1960 jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, écrit Callow, «il est difficile de trouver quelqu’un de moins de cinquante ans qui a la moindre idée de qui il est.» Notons cependant que certains des admirateurs britanniques de Robeson ont gardé la foi. En 2006, le trentième anniversaire de sa mort, j’ai assisté à la dédicace d’un mémorial à Robeson à l’École d’études orientales et africaines à Londres, organisée par l’ouest-africain Philip Jaggar. (Comme le note Callow, Robeson a étudié le kiswahili et la phonétique à la SOAS dans les années 1930.) Un groupe d’étudiants et d’autres personnes ont écouté le politicien travailliste Tony Benn parler de la vie de Robeson en tant qu’interprète et activiste politique. Le baryton-basse jamaïcain Sir Willard White a chanté des versions a cappella de « Ol ‘Man River » et « Deep River » – ils avaient été chantés lors des funérailles de Robeson à Harlem en 1976. Le plus mémorable, fut un conférencier qui a décrit une campagne pour le désarmement nucléaire à Trafalgar Square en 1959, lorsque Robeson jouait Othello à Stratford, un an après la restauration de son passeport par le gouvernement américain. Alors que la circulation londonienne grondait autour de la place, raconta l’orateur, une succession de notables s’adressa à la foule depuis les marches de la Colonne de Nelson. « Alors, » conclut-il, « Paul Robeson a chanté … un an après la restauration de son passeport par le gouvernement américain. Alors que la circulation londonienne grondait autour de la place, raconta l’orateur, il s’adressa à la foule depuis les marches de la Colonne de Nelson. « Alors, » conclut-il, « Paul Robeson a chanté .et les bus se sont arrêtés . »

Collège John Ryle Bard

Annandale-on-Hudson, New York