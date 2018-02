les chants de l’ordinaire d’une passion communiste, la vie…

La salle de bain de Frida Kahlo que son époux Diego Rivera fit fermer à sa mort sur ces objet familiers, orthopédie et torture. Le portrait de Staline dit toute l’ambiguïté de ce couple qui cohabita avec Trotski dans son exil mexicain, mais jamais ne renonça à l’URSS.. .

Voilà comme demain je pars à paris et que jusqu’à mercredi je n’alimenterai plus mon blog, je vous laisse un tas de lecture et cette lettre amicale…

Quelle vie, la sève est toujours là comme ces kanaks de Calédonie pour qui la beauté était de s’enduire d’huile le corps et les cheveux pour être brillant comme un végétal dans lequel circule plus que jamais la sève. Donc je suis parfois éblouie par l’énergie que je conserve dans ce corps qui craque de tout côté comme une maison hantée… y compris comme en ce moment en ayant une bronchite sous cortisone et antibiotique et ne me déplaçant dans les rues qu’avec une canne et un masque chirurgical. Il ne me manque plus que la crécelle du lépreux, je frise encore un performance qui n’a rien de cacochyme…

Ce matin malgré un réveil un tantinnet comateux avec une toux et une pile de mouchoirs froissées sur la table de nuit, le tout du plus désatreux des effets esthétiques, j’ai été prise dans la tourmente quotidienne, celle qui m’interdit le temps béni des apitoiements.

j’ai géré, le passage d’une infirmière, puis la venue d’Hamid m’apportant les masques chirurgicaux pour le voyage. Nous avons parlé d’Adlane et avons décidé de téléphoner au service psychiatrique des Baumettes. Un malheureux psychiatre nous avait laissé son numéro de permanence, il a écopé d’une discussion ferme et directe pour tenter de voir où en est exactement Adlane que l’on a reconduit dans sa cellule, qui refuse encore d’en sortir, ne vient pas au parloir et que le service psychiatrique appelle en vain. Adlane n’ose pas affronter les couloirs et les autres détenus, fantasme ou réalité? Un peu des deux, même celui qui est réduit à la paranoïa par deux ans d’enfermement en attente du jugement, qui n’interviendra qu’en juin, peut avoir des ennemis.Comme je l’ai fait remarquer au psychiatre, la justice viole sa propre légalité, nul ne doit être prévenu et enfermé sans jugement plus de deux ans. Le fait que les tribunaux soient surchargés les regarde pas lui… En outre je suis d’accord pour qu’il soit puni, mais d’accord pour la privation de la liberté mais pas la mort ou la folie pour un gamin de 18 ans sans antécédent, dont la victime est en pleine forme.

Mais j’ai appris que cette semaine un détenu de la prison « historique » des Baumettes était en train d’écoper des jours et des jours supplémentaires de détention pour rébellion et destruction de sa cellule. Quand on connait l’état des Baumettes historiques, l’idée qu’il y ait encore quelque chose à détruire en ce lieu est une pure vue de l’esprit, d’ailleurs ceux qui y sont encore vont être dégagés vers d’autres bâtiments tant les locaux insalubres sont dénoncées au niveau européen. IL n’empêche le gars est accusé de destruction parce qu’il réclame le respect de ses droits et il va finir si ça continue par tripler sa peine…

Adlane est peut-être paranoïaque mais la situation s’y prête… C’est ce que j’ai fermement déclaré à mon interlocuteur psychiatre qui voulait bien reconnaître l’exactitude du diagnostic mais aussi la difficulté pour lui d’y remédier . Dès que vous parlez à quelqu’un qui vit dans ce lieu, il faut l’arrêter dans la description et pointer un doigt imaginaire sur lui en lui disant « Toi qui est là devant moi, qu’est-ce que tu peux faire dans le cas précis qui nous occupe? » Il cloisonnait les responsabilité et s’affirmait sans moyen de pression sur l’appareil carcéral, mais ce doigt imaginaire que je pointais sur lui en lui téléphonant, ce ton confiant et réprobateur que j’adoptais l’ont cerné. IL a bien voulu reconnaître que sa responsabilité était engagée en cas de folie et de dépression grave et j’ai obtenu qu’il ne reporte pas à la semaine prochaine son intervention auprès du directeur de la prison, mais qu’il intervienne tout de suite dès nos portables fermés. . C’est un homme charmant et un coreligionnaire… Notre talmud polono-marseillais devrait avoir porté ses fruits. Il va parler avec le directeur de la prison, qui après nous avoir écrit une longue bafouille a complètement laissé tomber Adlane. Affaire à suivre…

Hamid son père qui est donc venu me porter des masques pour la contagion dans les rues de la capitale, le train, écoute stupéfait et il dira à djaouida son épouse et ma fille : « Elle me faisait peur à moi! » Mon autorité naturelle l’impressionne… On met au point le possible séjour en Algérie si Willem consent à nous y accompagner… je ne sais pas par quel réseau mais je vais me retrouver dans un spa tous frais payé par la famille mais le fait est et j’aurais même le temps si tout est bien calculé de voir yasmina Kebir et ses copains… Djaouida et Hamid y vont de toute façon, moi j’attends la décision de Willem, s’il nous suit au « bled », on part tous, s’il faut le garder à marseille je m’y colle. Willem qui a mérité vu ses résultats scolaires et l’abandon de sa carrière délinquante potentielle pour rejoindre son frère, qu’on le laisse choisire t il doit me dire son choix à mon retour de paris. ET alors je lui proposerai, en accord avec Monika le voyage en Pologne à la fin juin… Un bel adolescent de 16 ans, dépassant le mètre quatre vingt quatre, curieux du vaste monde qui parle déjà mieux que moi l’anglais, l’espagnol et l’arabe et qui se chargerait des bagages que rêver de mieux ?… je sais vous allez me dire que peut-être qu’en Pologne face à une juive et un jeune musulman il se trouvera quelques nazillons pour nous proposer de nous pendre, mais je n’y crois pas. Et comme le dit Willem, je suis seul vous êtes plusieurs, c’est sûr que je vais prendre, mais je vais pas être le seul croyez-moi!!!

Après la conversation avec le médecin psychiatre, je me prépare un potage, de là je réponds à une série de correspondants tant par mail que par téléphone. Le debat à la librairie Maupetit (acte sud donc notre ministre) sur 1917-2017, Staline un tyran sanguinaire ou un héros national, aura lieu le 2 juin à 18heures sur la Canebière à Marseille. Notez la date mais j’y reviendrais en temps utiles.

dans la foulée,je mets en place avec un copain un compte-rendu d’article sur le livre et je reçois un coup de téléphone de l’un des individus qui a le plus compté dans ma vie, Alain Chenu, un des meilleurs statiticien de france, avec qui j’ai écris deux livres et un nombre incalculables d’articles sur la sociologie urbaine et du travail. Alain, quand j’ai abandonné notre fructueuse collaboration est devenu professeur à Sciences Po, paris, il y a encore son laboratoire. Nous décidons de nous donner du temps pour voir où nous en sommes, ce que nous avons été l’un pour l’autre pendant pratiquement vingt ans, cette amitié, cette écriture à deux mains, le tout dans un parti dont nous étions militants a été une formidable aventure. Nous décidons qu’il viendra à Marseille, restera quelques jours pour que nous allions au fond de cette histoire d’une écriture à quatre mains et d’une éthique exigeante dans le métier de sociaologue, plus les soirées de poker, les vacances ensemble… Nous parlons de Staline, de mes hypothèses de recherche et du réalisme socialiste.

je pars chez l’esthéticienne pour une manucure…

Je reviens il est midi, j’ai posté à l’aube un certain nombre d’articles sur le blog… Le tout avec une bronchite qui dure depuis la semaine dernière… demain Maria et son copain Warren débarquent chez moi pour s’occuper du chat… Elle me téléphone et m’explique qu’elle craint les microbes, je l’invite à ne venir que demain le plus tard possible pour récupérer les clés…

Entre temps j’ai maugréé deux ou trois fois en lisant l’interview du secrétaire du parti portuguais qui a sur le PCF l’avantage d’avoir une stratégie et un langage clair… mais le paysage de la gauche est dans un tel état que malgré les efforts de notre direction nous ne sommes pas les pires, Melenchon est visiblement dans une phase d’excitation un peu mégalomane qui je crois ne le ménera pas loin… Cela dit sa position sur l’Europe est plus claire que la notre, c’est dire..

Je m’assied satisfaite de mes capacités d’octogénaire et je me demande à quoi je dois cette vitalité ? je crois que c’est parce qu’on m’a donné beaucoup d’amour, même quand je recevais des torgnoles de ma mère et quand elle me disait: « ne pleurniche pas ou je vais te faire pleurer pour quelque chose, et ça partait aussi sec… C’était l’univers d’Amarcord de fellini, tout y était les scènes entre le père et la mère, les frères fainéants et gigolos encombrant les repas de famille … Une tribu errante mais chaleureuse et une mère d’une beauté époustouflante qu’elle a conservé jusque dans l’agonie… Je me souviens de ses derniers huit jours où je suis restée seule du matin à la nuit en lui tenant la main sans faire autre chose que la regarder s’éteindre. Les trois derniers dialogues entre nous ont été de sa part « Mais non tu n’es pas nulle, je ne te croyais pas capable de faire ce que tu fais » mais quelques instants après elle ajoutait « tu parles pour ne rien dire » et un peu plus tard les ultimes parole « de quoi tu as peur? il n’y a pas à avoir peur! »Nous nous sommes tant aimées…

J’ai dit à Alain à quel point ce fut une belle vie, qu’il y a tant de fantômes qui sont là présents comme un membre amputé, celui dont on ne peut parler, Mes amours, Armand, celui avec qui je ne peux plus parler de cinéma… Nous avons tous été des communistes et cela compte beaucoup dans cette réussite, cette honnêteté que nous avons tenté et parfois réussi à déployer les uns envers les autres.tant d’années après nous avons encore le désir les uns des autres…

Voilà c’est ça qui me fera toujours refuser de confondre communisme et fascisme, le fascisme c’est l’esthétique de la guerre, la mort comme transcendance, le communisme c’est aimer la vie quitte à en mourir… Et le réalisme socialiste, le stalinisme lui même porte encore cet amour de la vie, parce que la lutte contre le nazisme était une lutte contre la mort, parce que malgré cette guerre permanente infligée à l’Union soviétique elle s’est débrouillée de construire une puissance industrielle, une agriculture y compris biologique, un système de santé et d’éducation et le réalisme socialiste est aussi une réflexion sur cette tension d’une société. Ce qui nous change de la pé riode dans laquelle nous sommes, le retour au nihilisme petit bourgeois et à une pseudo élite de l’art pour l’art ou les avant-gardes ne sont que de l’académisme. On peut être contre le réalisme socialiste mais il faut le prendre par rapport au projet, àl’utopie qu’il réalise… j’ai lu un texte qui compare Maïakovski et son échec jusqu’au suicide et Bulgakov qui lui résiste mais meurt aussi jeune…Résiste au nom de quoi et que signifie ce dialogue paradoxal auquel Staline a répondu dans un texte que je trouve très éclairant mais un peu long à recopier… cela renvoie à cette conception de la culture qui me parait une des clés de la compréhension de Staline et de l’adhésion qu’il a suscité.

On va aussi ârler de ça avec Alain et peut-être claude, claudie, nannie, je rêve que l’on reconstitue le phalanstère de notre cellule de fac.. mais c’est déjà beau que tout cela ait été et nous donne la force d’exister encore et toujours…

danielle Bleitrach

Publicités