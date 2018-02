LE LINCEUL DE JEAN-PHILIPPE SMET par Olivier Robens

Lelouch qui continue à filmer et Macron à macroniser.dans les endeuillés.

c’est un jeune homme qui m’a proposé ce texte qui a le mérite de ré-ouvrir les débats sur l’art tels qu’ils se sont développés à partir des écrits de Lukacs, de Walter benjamin, de l’école de Francfort, une période fructueuse et où déjà pourtant comme dans la notre qui comme dans le roman de kracauer (genest) rayonne d’une lumière claire, légère et terrible. pas de pacifisme, pas de communisme, mais l’apologie élaborée d’un monde décomposé dans la conscience de la mort. Walter Benjamin se croyant reconnu se suicidera à la frontière, une de plus. Pour les autres, Brecht en tête, c’est l’exil aux Etats-Unis où ils découvrent que tout ce qu’ils croyaient être en situation de combattre en Allemagne était ici franchement admis ici, y compris se vendre tous les matins, le fascisme ici n’avait pas besoin de s’imposer dans sa forme guerrière, il était déjà là, il avait pris les consciences sans une seule bataille de rues, sans parades, sans avoir besoin de parodier le socialisme dans une esthétique de la guerre, dans les industries culturelles avec au centre Hoolywood, le spectacle et la création comme dans un Steven Spielberg de plus en plus épuisé dans sa grande machine à effets spéciaux démocratiques. Quelle bataille intellectuelle est encore possible? A propos de l’étrange parade de la mort de Johnny, cette défunte et puissante Amérique en terre de France, que reste-t-il de notre peuple, de sa classe ouvrière, dont plus on s’éloignait des centres, plus l’atmosphère jadis devenait politique, il y a la proposition de deux lectures, celle de l’humaniste, d’un marxisme des lumières et celle d’une radicalité brechtienne, celle de Walter Benjamin auquel il est fait directement référence sur la reproductibilité de l’oeuvre d’art, le cinéma, le disque, la marchandisation, le spectacle qui prime sur la création et pour « l’élite » un académisme. C’est à partir de ce genre de réflexions que l’on a envie, moi du moins de reprendre le débat autour du réalisme socialiste parce qu’il nous redonne les concepts pour en comprendre les enjeux, hier et aujourd’hui. (note de Danielle Bleitrach)

(réponse à un article de Francis Combes et Patricia Latour[1])

L’émotion publique suscitée par le décès de Johnny a suscité en vidéo et par écrit divers commentaires de progressistes. Les thèmes évoqués faisant écho à des analyses auxquelles je me suis livré pour rédiger un ouvrage à paraître très prochainement, je me permets d’intervenir à mon tour.

Patricia Latour et Francis Combes se réclament explicitement d’un marxisme qu’ils inscrivent dans la continuité des lumières. Toutefois, le matérialisme dialectique place la culture dans l’espace des superstructures, à la fois comme une dimension inséparable de l’humanisation et comme un reflet des pratiques sociales. Le marxisme ne saurait en effet concevoir ni nature humaine ni pure production de l’esprit se développant indépendamment des conditions dans lesquelles se déroule la reproduction sociale. Remettant en cause la philosophie antérieure (et peut-être même toute philosophie), le matérialisme dialectique nie donc que « la culture (soit) ce qui s’oppose à l’état de nature et permet à l’homme de progresser ». L’ensemble des activités humaines s’oppose à l’état de nature, non que l’être humain ait cessé de s’insérer dans une totalité biologique mais parce qu’ils se dote de moyens sociaux (et Marx ne cesse d’insister sur cette socialisation croissante) pour assurer la reproduction de ses conditions d’existence. Si le concept de culture peut avoir un sens dans la Weltanschauung marxiste, son appréhension théorique requiert qu’il soit isolé au sein des activités sociales. Il ne peut s’incarner que dans deux types de pratiques: la transmission des savoirs (et notamment du « thesaurus des oeuvres de l’esprit ») et une activité artistique. Les deux peuvent être plus ou moins liées faisant converger la culture et de l’enseignement. Les auteurs se réclament de cette conception par le truchement d’une citation de Cicéron.

Peut être « une ruse de l’histoire pour occidentaliser tous les peuples »[2] le marxisme propose une vision ordonnée du monde qui ne place ni les rapports économiques ni la science dans les systèmes symboliques[3]….

Patricia Latour et Francis Combes me semblent confondre deux problématiques: celle de la hiérachie des expressions culturelles et celle de la place sociale de l’art et notamment des productions artistiques en cours.

La notion de « relativisme culturel » s’avère ambigüe. Elle peut qualifier deux approches qui se succèdent historiquement et ne sont pas de même nature. Avant même les anthropologues, les cubistes et les surréalistes ont contesté la supériorité des expressions et des cultures « civilisées » sur les pratiques des peuples « sauvages ». Cette remise en cause plonge ses racines dans le 18° siècle éclairé des Voltaire, Montesquieu et Rousseau. Paradoxalement, l’analyse raisonnable du développement humain ne peut se concevoir que comme la prise en compte d’un potentiel de choix civilisationnels alternatifs. La mémoire orale des papous n’est pas moins un trésor de l’humanité que la Joconde, voila qui est aujourd’hui reconnu et ne devrait pas poser problème.

Un autre « relativisme culturel » prétend trouver ses racines chez Bourdieu. L’auteur de « La Distinction proclamait, certes que : « nos goûts ne sont jamais que les dégoûts des goûts des autres ». Prendre cette expression au pied de la lettre amène à méconnaître la distance qui sépare une approche sociologique d’une approche esthétique. Elle tend a assimiler reconnaissance sociale par la diffusion commerciale et « valeur artistique ».

Cette problématique n’a rien d’inédit. La reconnaissance sociale n’implique pas celle de la postérité. Delille, Lemercier, Leconte de Lisle, Léon Dierckx et même Gide… nombreux sont les créateurs qui en ont fait les frais. Est-ce à dire que cette reconnaissance contemporaine se présente aujourd’hui sous les mêmes traits que par exemple, à la « Belle époque »? La réponse est évidemment négative pour deux raisons:

– la culture n’est plus « un processus d’auto-éducation, qui nous permet de progresser ». Après Rimbaud , qui, rappelons-le, voulait « se faire nègre », au sens que cette expression pouvait avoir vers 1870, des créateurs majeurs refusent d’ailleurs depuis longtemps cette logique,

– les produits culturels sont aujourd’hui reproductibles ce qui permettra aux générations futures d’accéder aux oeuvres de celui qui n’était qu' »interprète et comédien ». En ce sens oui, le « spectacle prime sur la création » mais, pour rendre à Walter Benjamin l’hommage qui lui est dû, ne peut on dire aussi que les interprétations datées acquièrent, à l’aune du temps qui passe, une certaine aura?

Benjamin, toujours lui, évoque le rôle des oeuvres comme support d’un culte athée au sens étymologique de ce terme. Les (flasques) queues devant les expositions d’oeuvres impressionnistes semblent corroborer cette vision. Mais au bout de combien de décennies pourra-t’on constater cette érection en objet de reconnaissance sociale?

Seul le concept de reproductibilité permet d’aborder utilement la conjoncture d’aujourd’hui et il doit se concilier avec un autre, celui d’académisme, une structuration particulièrement caractéristique du contexte français pour construire une « culture élitiste ». Celle-ci n’est plus l’objet privilégié de la « manipulation par l’Etat » et n’a plus rien à faire avec les « rituels qui permettent à la tribu de se rassembler ». Dans ces conditions, le pouvoir du capital a-t’il besoin de conserver une avant-garde? Comment construire une nouvelle alliance refusant la violence gratuite et l’instrumentalisation du sexe marchandisé?

Telles me semblent être les questions de l’heure.

[1] Mis en ligne sous le titre : « de Lévi-Strauss à Johnny » http://www.cerisesenligne.fr/article/?id=5822. A l’exception de celle de Pierre Bourdieu, toutes les citations entre guillemets du présent article ont été tirés de ce texte.

[2] Une analyse de la pensée de Lévi-Strauss et du rôle qu’elle a joué dans la conjoncture intellectuelle d’après-guerre excéderait à la fois ma connaissance de l’œuvre de cet auteur et les dimensions d’un bref article. On peut se reporter à l’excellent « Structuralisme et Dialectique » de Lucien Sève.

[3] La science utilise évidemment des symboles mais les relations scientifiques existent objectivement et indépendamment des symboles qui les expriment.

Publicités