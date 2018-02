La Russie célèbre les 75 ans de sa victoire à Stalingrad et Poutine se fait photographier sur fond d’armée rouge

La Russie célèbre vendredi les 75 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde guerre mondiale et symbole de la fierté retrouvée et du patriotisme que veut incarner Vladimir Poutine, en campagne pour un quatrième mandat.Notons qu’il a choisi un tête à tête singulier avec le peuple, très gaullien, débarrassé de son parti à qui il laissera pourtant le soin de bourrer les urnes et d’acheter le consciences. Autant il a eu du mal à se positionner face à la révolution d’octobre dans la vision des présidentielles proches, autant il utilise à plein la grande guerre patriotique, il s’en présente comme l’héritier face à l’OTAN à ses frontières et les sanctions, l’interdiction humiliante de défiler sous son drapeau aux jeux olympiques. Il est Staline et Joukov sur les toits de Moscou, dans le siège de Léningrad et dans la plus terrible des batailles, celle de Stalingrad. Son unique challenger est le candidat du parti communiste et des forces patriotiques, celui qui s’affirme l’héritier de l’épopée mais à qui l’on reproche la traîtrise de Gorbatchev et d’Elstine, le spectacle d’un bradage à l’occident. L’idée que ce qu’ils ont détruit on ne pourra pas le reconstruire et qu’il ne reste plus qu’à attendre l’affrontement, le provoquer avant le feu nucléaire avec l’autre challenger le bouffon xénophobe, la caricature domestiquée de toutes les haines qui emplissent les coeurs et se substituent au combat pour l’amitié entre les peuples. Le parti communiste refuse ce spectacle politique, cette manière d’entraîner les Russes dans l’acceptation de la corruption sous couvert de la défense de l’héritage glorieux, ils défendent encore la vie dans l’esthétisation de la mort,tout en affirmant leur appartenance à la célébration. ;Face à l’impérialisme américain qui a perdu son moi et donne un étrange spectacle, puéril et inquiétant, Poutine rejoue Staline refusant d’abandonner Moscou, rassurant le peuple par sa présence au coeur des périls. La tragédie rejouée devient comédie et pourtant massivement l’immense Russie refuse le cirque démocratique occidental. (note de danielle Bleitrach)