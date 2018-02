la jornada : Tillerson: l’armée vénézuélienne pourrait renverser Maduro

Austin Le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, a soulevé jeudi la possibilité que l’armée vénézuélienne décide de renverser le président Nicolás Maduro, mais a déclaré qu’il ne savait pas si cela se produirait réellement.

Dans un discours prononcé à l’Université du Texas à Austin avant un voyage au Mexique, en Argentine, au Pérou, en Colombie et la Jamaïque, a insisté pour que le gouvernement du président Donald Trump ne favorise pas le « changement de régime » au Venezuela, mais a déclaré qu’il serait » plus facile « si Maduro a décidé de laisser le pouvoir tout seul.

Tillerson a prédit qu’il y aura « un changement » au Venezuela et a souligné que les Etats-Unis veulent que ce soit pacifique. « Dans l’histoire du Venezuela et des pays d’Amérique du Sud, les militaires sont souvent des agents du changement lorsque les choses sont très mauvaises et que les dirigeants ne peuvent plus servir le peuple », a-t-il déclaré.

« Que ce soit le cas ou non, je ne sais pas. » Tillerson a déclaré que Maduro devrait respecter la Constitution et a ajouté que si les choses se compliquaient pour le président vénézuélien, « je suis sûr qu’il a des amis à Cuba qui lui donneront une belle maison sur la plage ».

En outre, il a souligné que le gouvernement vénézuélien est un « régime corrompu et hostile » et que les Etats-Unis continueront à faire pression sur l’administration de Maduro.

« Présence croissante » de la Chine et de la Russie en AL

Dans une autre partie de son discours, Tillerson a averti les pays latino-américains de la dépendance excessive de leurs liens économiques avec la Chine et a fait valoir que la région n’a pas besoin de nouvelles puissances impériales.

« Aujourd’hui, la Chine s’implante en Amérique latine. Il utilise le pouvoir économique pour amener la région sous son orbite, la question est de savoir à quel prix « , a-t-il déclaré à Austin, en route vers le Mexique. Secrétaire d’Etat a dit que maintenant la Chine est le principal partenaire commercial du Chili, l’Argentine, le Brésil et le Pérou, et a souligné que les institutions fortes et les gouvernements responsables doivent veiller à sa souveraineté contre les « acteurs potentiellement prédateurs » qui viennent dans la région.

« Bien que cette relation commerciale ait été bénéfique, des pratiques commerciales déloyales (…) ont également endommagé les secteurs manufacturiers de ces pays, générant du chômage et des salaires plus bas pour les travailleurs », a-t-il déclaré. « L’Amérique latine n’a pas besoin de nouvelles puissances impériales qui ne cherchent qu’à profiter à leurs propres peuples », a-t-il déclaré, avant d’affirmer que la présence de la Russie dans la région est « alarmante ».

« Avec les Etats-Unis, ils ont un partenaire multidimensionnel, qui profite aux deux parties », a-t-il déclaré.

