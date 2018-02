La Chine critique le manque de respect des Etats-Unis en Amérique latine

Il y a un style chinois assez inimitable, je ne sais s’il est dû à la traduction, mais il est précis direct tout en conservant un parfum des temps jadis du style « le noble étranger commence à nous les briser menu »… On ne tolère plus les écarts et on les traite en débile mais sans lui laisser le moindre prétexte à marquer son mécontentement (note et traduction de danielle Bleitrach)