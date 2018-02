Parti et classe. Introduction (La répartition des forces de classe dans le Donbass, partie 2 (It))

Conflit dans le Donbass dans le contexte de la confrontation inter-impérialiste

Quand nous disons que l’Ukraine est située entre deux centres d’accumulation de capital, il s’agit alors d’une question d’affiliation territoriale. Géographiquement, il est situé entre l’UE et l’EEE, et chacun des syndicats a un impact sur lui. Tout d’abord, nous parlons de l’Allemagne et de la Russie. Dans le même temps, les États-Unis, qui sont situés beaucoup plus loin, ont un impact beaucoup plus important. Pour être précis, l’Ukraine est dans la sphère d’influence des trois centres d’accumulation de capital. Strictement parlant, il y a et il n’y a jamais eu de «monde unipolaire», mais il y a un marché mondial où les États-Unis occupent une position dominante. Dans le même temps, l’Allemagne, la Chine, la Russie, le Japon et d’autres pays sont prêts à rivaliser avec les États-Unis pour la domination mondiale.

La politique mondiale est déterminée par la corrélation des forces entre les centres impérialistes. Mais ce ratio est en constante évolution, comme en témoigne la situation actuelle en Ukraine. Le conflit du Donbass illustre parfaitement la place de l’Allemagne dans le système de la division internationale du travail. D’une part, elle reste toujours la partenaire junior des Etats-Unis, d’autre part elle essaye déjà de prendre la place du partenaire senior. Dans le premier cas, l’Allemagne est contrainte d’imposer des sanctions contre la Russie, et dans la seconde, elle cherche à influencer le conflit dans le Donbass dans le «format normand», c’est-à-dire sans les États-Unis. La RFA veut poursuivre sa propre politique en Europe, mais elle doit toujours faire face aux intérêts des États-Unis, ce qu’elle doit beaucoup, y compris la formation de son propre impérialisme.

Les États-Unis sont principalement intéressés à détruire le potentiel industriel du Donbass, son industrie minière de charbon, afin d’absorber le marché de l’énergie en Ukraine. Comme confirmation de cela, les premières livraisons de charbon thermique américain à Odessa en septembre 2017 servent. Le même sort est préparé pour toute l’Europe. Il n’est pas exagéré de dire que la guerre dans le Donbass est une manifestation de la lutte des États-Unis pour le marché de l’énergie en Europe, où les positions de la Russie sont encore fortes. L’Allemagne dans cette confrontation est enclin à la partie russe, dans laquelle il voit un rival plus faible. L’absorption du marché énergétique européen par le capital américain affaiblira considérablement les positions de l’impérialisme allemand.

Les États – Unis est actuellement à la deuxième place dans le monde en termes de production de charbon, en second lieu seulement par rapport à la Chine. Environ 900 millions de tonnes de matières premières sont produites chaque année, ce qui représente plus de 11% du volume mondial. En 2016, la production de charbon dans le monde a diminué, mais l’année suivante, elle a encore augmenté. Dans le même temps, l’ augmentation la plus significative a été observée aux États-Unis – de 19%. Une des raisons est une forte augmentation des exportations de charbon. En 2017, les expéditions en provenance des États-Unis ont augmenté de plus de 60% par rapport à l’année précédente. L’exportation vers le Royaume-Uni a augmenté de 175%, en France de moitié. Pendant dix ans, de 2003 à 2013, les livraisons de charbon américain au Royaume-Uni ont augmenté plus de 10 fois, en Allemagne – à 15.

Les États-Unis sont le deuxième exportateur d ‘ «or noir» vers l’Europe après la Russie. Mais avec l’aide des sanctions anti-russes et l’augmentation des exportations, les Américains sont impatients de devenir des leaders sur le marché européen de l’énergie. Dans le même temps, la production de charbon en Europe continue de baisser. Ainsi, en Grande-Bretagne, la dernière mine de charbon a été désaffectée en décembre 2015, bien qu’il y a cent ans, plus de 3 000 entreprises y travaillaient. En Allemagn, il est restéseulement deux mines de charbon en exploitation, qui seront fermées en 2018. Aux États-Unis, au contraire, Donald Trump a levé les restrictions sur les mines de charbon, qui ont été introduites par Barack Obama. Aux États-Unis, les réserves de charbon les plus importantes au monde, mais les monopoles américains du gaz sont contre l’augmentation de la production, , parce qu’elles craignent de perdre leur part du marché national de l’énergie. En conséquence, Washington n’a qu’à augmenter les exportations de charbon pour maintenir l’industrie à flot.

Entre Washington et Kiev, il existe des accords sur la fourniture de millions de tonnes de charbon. En janvier-novembre 2017, l’Ukraine a importé plus de 17 millions de tonnes de carburant, soit 22% de plus que durant la même période en 2016. La part de la Russie dans les importations est de 56,36%, et les États-Unis, qui sont le deuxième fournisseur de charbon de l’Ukraine, ont une part de 24,84%. Dans le même temps, l’Ukraine surpasse le charbon américain de 40% de plus que pour le russe. À leur tour, les entreprises ukrainiennes d’extraction du charbon pour cette période ont réduit la production de charbon de plus de 5 millions de tonnes (13,6%).

À court terme, la forte demande de charbon en Ukraine se poursuivra. Le fait est que depuis les «guerres gazières» russo-ukrainiennes, qui ont commencé bien avant l’euromaydan, les entreprises ont massivement commencé à passer du gaz au charbon. Cette tendance se poursuit encore aujourd’hui, lorsque Kiev cherche activement «l’indépendance énergétique» par rapport à Moscou. Mais en abandonnant le gaz russe, l’Ukraine tombe sous la dépendance du charbon américain. Dans le même temps, il reste une forte demande pour l’anthracite, qu’il est toujours impossible de satisfaire par les approvisionnements des États-Unis. En conséquence, la partie ukrainienne a été contrainte d’annuler les sanctions contre un important fournisseur de charbon russe, Yuzhtrans. Simultanément, il réduit sa propre production, annonce le blocus de la République populaire de Donetsk , détruit le potentiel industriel du Donbass avec l’aide de l’artillerie.

Le conflit dans le Donbass est une autre confirmation du fait que l’impérialisme est en crise systémique. Les capitalistes essaient de résoudre le problème de la surproduction de biens par des moyens militaires. Au stade impérialiste, cela se fait en détruisant une partie des moyens de production. Ainsi, l’effondrement de l’URSS et la défaite du socialisme en Europe de l’Est ont permis pendant un certain temps d’assurer la croissance de la production dans les pays capitalistes avancés. Pour cela les républiques de l’ancien camp socialiste ont été payées par une baisse significative dans leur propre production. Dans les années 90, la perte moyenne du PIB par habitant était de 30%.

Pendant plus de 20 ans, l’espace post-soviétique a été l’objet de la politique impérialiste. Mais la conjoncture favorable des prix de l’énergie a permis de créer un centre d’accumulation du capital efficace en Russie. Avec l’aide de l’EEMP, qui est une alliance de pays bourgeois, et pas du tout de l’URSS-2, Moscou cherche à prendre une position plus ou moins digne dans le système mondial de la division du travail. Des syndicats tels que le Système énergétique unifié de l’Ukraine ont été formés dans le but d’organiser efficacement le processus d’extraction des profits, qui ne peut être obtenu que par l’exploitation du travail. Comment les communistes devraient-ils traiter une telle alliance? La réponse peut sembler paradoxale: nous devons la soutenir!

Premièrement, le système énergétique unifié est une union volontaire. Il est recherché non seulement par la bourgeoisie, mais aussi par la majorité de la population. De la part des communistes, ce serait une doctrine vide de s’y opposer simplement parce que cette union n’apporte aucun avantage aux travailleurs. Mais cela signifie-t-il que nous ne devrions pas critiquer cette union? Non, ça ne veut pas dire! La CEEA permet d’extraire des avantages économiques pour la bourgeoisie, mais laisse les travailleurs politiquement divisés. Les communistes doivent critiquer l’incohérence de la bourgeoisie et exiger une pleine fusion politique des pays. Plus le capital est concentré, plus il est facile de le nationaliser; Moins il y a de divisions politiques, plus il est facile au prolétariat de faire face au pouvoir du capital.

Dans son ouvrage «Les résultats de la discussion sur l’autodétermination», Vladimir Lénine parle de la nécessité d’unir les nations. Il déduit la formule suivante: Les communistes des pays oppressifs doivent défendre la liberté des pays opprimés et préconiser leur sécession; Les communistes des pays opprimés peuvent être pour l’indépendance politique de leur nation, et pour son inclusion dans l’Etat voisin. Dans la «liberté de sécession» et la «liberté d’union», il y a un véritable internationalisme, et il ne peut y avoir d’autre moyen de fusionner les nations. Selon Lénine, les communistes des pays opprimés ont un léger avantage. Ils peuvent soutenir à la fois la sécession et l’adhésion, tout en restant internationalistes. Mais dans tous les cas, les communistes doivent mettre la liberté universelle et l’égalité au-dessus des intérêts de leur nation.

Pendant les années d’indépendance, la majorité de la population ukrainienne a soutenu l’adhésion du pays à une union menée par la Russie. Tous les présidents ukrainiens, malgré leur politique incohérente, doivent encore tenir compte de cela. Lorsque la nouvelle direction, arrivée au pouvoir suite au coup d’État de février 2014, a commencé à suivre une voie strictement pro-occidentale, ignorant ouvertement les intérêts de la majorité, des manifestations de masse ont commencé dans le sud-est du pays. Et ce n’est pas du tout le mérite de Vladimir Poutine, car sa politique à l’égard de l’Ukraine est restée la même qu’avant et après l’euro-Maïdan. La politique de Kiev a radicalement changé.

Les événements de 2014 suggèrent que la Fédération de Russie est passée d’un objet à un sujet de la politique impérialiste. Avec l’aide de l’annexion de la Crimée et le soutien du Donbass, Moscou essaie de répondre adéquatement aux politiques de l’UE et des États-Unis, qui ont décidé de régner en Ukraine. Kiev, avec son arbitraire vers le sud-est, a créé toutes les conditions nécessaires pour que Poutine poursuive une politique réussie. Si, après le référendum en Crimée, quelqu’un d’autre doutait du désir volontaire de la population locale de rejoindre la Russie, expliquant cela par la présence des «hommes verts», alors après le Donbass, de tels doutes auraient complètement disparu. Ici, il n’y avait pas d’armée russe, mais au contraire, il y avait des militaires ukrainiens qui tiraient des bureaux de vote et nivelaient les zones résidentielles.

En même temps, les communistes doivent exposer l’incohérence des capitalistes russes, qui font obstacle non seulement l’intégration économique de la péninsule (de nombreuses entreprises travaillant sur le continent russe, refusent de travailler en Crimée), mais aussi DNR de reconnaissance politique et LNR (comme demandé par le Parti communiste), la peur de nouvelles sanctions avec l’UE et les États-Unis. Le Donbass s’est séparé de l’Ukraine pour rejoindre la Russie, ou du moins l’Union eurasienne. Mais, avec cela, deux républiques non reconnues sont apparues sur le territoire du Donbass, et même séparées par une frontière. Ainsi, au lieu de détruire les anciennes frontières de l’Etat, de nouvelles sont apparues. Mais la situation dans le Donbass servira une bonne leçon pour les travailleurs que la raison de leur souffrance – pas seulement m’oligarque ukrainien, l’impérialisme américain et l’UE, et le capitalisme en général.

La deuxième raison pour laquelle il est nécessaire de soutenir le système énergétique unifié est qu’il est dirigé contre l’impérialisme américain – notre ennemi le plus important. En passant, dans la lutte contre les États-Unis, parfois l’UE devrait aussi être soutenue, surtout en ce qui concerne les relations avec Cuba. Alors que Donald Trump annonce un durcissement du blocus de l’île, le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogerini, considère qu’une telle politique est inacceptable.

Troisièmement, la CEEA crée beaucoup moins d’obstacles à la circulation des travailleurs de l’Ukraine et du Donbass que l’UE. En outre, certains députés auraient l’ intention de soumettre à la Douma de la Fédération de Russie des projets de loi prévoyant l’abolition de la nécessité d’obtenir un brevet pour les ressortissants de la République populaire de Donetsk et de la République populaire , ainsi que des restrictions sur leur séjour. Si ce n’est qu’un mouvement pré-électoral, alors pour les communistes ce sera une raison supplémentaire de condamner les politiciens bourgeois de leur incohérence.

Quatrièmement, une alliance avec la Russie nous permet de préserver au moins partiellement l’industrie du Donbass – une condition objective de l’existence du prolétariat. L’effondrement de l’URSS a montré que l’industrie soviétique était excellente non seulement pour la construction socialiste, mais aussi pour la production capitaliste. Pour le capital russe, la préservation du potentiel industriel est une question de survie. L’impérialisme de l’UE et des Etats-Unis, au contraire, cherche à le détruire. S’il n’y a pas de moyens de production, il n’y aura pas de travailleurs industriels. Mais nous parlerons de leur rôle dans les événements du Donbass dans la partie suivante.

A suivre