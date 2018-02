Fonction publique : le gouvernement propose un plan de départs volontaires et davantage de contractuels

Le gouvernement envisage de recourir, dans la fonction publique, à un « plan de départs volontaires » dans le cadre de ses projets de réforme de l’Etat et de suppression de 120.000 postes, a annoncé jeudi le ministre Gérald Darmanin après un comité ministériel sur la transformation publique.

Une annonce qui ouvre la voie à des départs négociés contre des chèques. « Il ne s’agit pas de faire un plan de départs volontaires pour tout le monde, bien évidemment. Il s’agit d’adapter nos services publics et de le faire avec et pour les agents publics », a affirmé Gérald Darmanin.

Le gouvernement veut négocier avec les syndicats

« Nous allons étudier avec les organisations syndicales, une fois que cette réforme de l’Etat aura été adoptée, (la possibilité) d’imaginer avec les agents publics un plan de départs volontairespour ceux qui souhaiteraient partir, en conséquence de la réforme de l’Etat », a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre Édouard Philippe. Une « grande concertation » va être ouverte en février entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique.

Plus de contractuels dans la fonction publique, une rémunération au mérite

Le premier ministre Édouard Philippe a également annoncé sa volonté d’étendre « largement » le recours aux contractuels ne bénéficiant pas de l’emploi à vie, en particulier pour les métiers ne relevant pas d’une spécificité propre au service public ». Il souhaite aussi développer davantage la rémunération au « mérite ».

Les discusssions avec les syndicats porteront également sur deux autres sujets sensibles : la simplification des instances représentatives du personnel et l‘accompagnement des départs ou des reconversions dans la fonction publique.

Pour la FSU, « le gouvernement en termine avec la fonction publique »

« C’est complètement aberrant et c’est la déclaration qu‘il en est fini de la fonction publique », a déploré sur franceinfo Bernadette Groison, la secrétaire générale du syndicat FSU. « On remet en cause clairement le statut, on rentre sur l’idée de contrats d’objectifs, on pourra avoir des agents qui ne seraient pas traités de la même manière d’un service à un autre, ou d’un territoire à un autre », poursuit-elle. Pour elle, le plan du gouvernement revient à « casser la fonction publique et à la remplacer par du service privé« .