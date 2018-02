C’était le fondateur de la révolution en mongolie né aujourd’hui…

2 février 1893-Damdin Sükhbaatar est né – fondateur de l’armée populaire mongole, « Père de la révolution mongole ».

Né dans une famille d’un pauvre berger. En 1911 a été enrôlé dans l’armée. À la fin du mois de juin 1914, sükhbaatar a participé à une émeute des soldats contre les mauvaises conditions de vie et la corruption dans l’armée. En 1918, le gouvernement mongol a mis en place un bureau d’impression pour l’impression des codes de droit et des textes bouddhistes, et sükhbaatar a été transféré pour travailler là-bas. Tout en travaillant dans le bureau de l’imprimerie, sukhbaatar a fait connaissance avec les révolutionnaires russes et les œuvres marxistes. En 1919, il fonde le premier groupe révolutionnaire en Mongolie qui deviendra le parti révolutionnaire du peuple mongol après avoir fusionné avec les révolutionnaires du groupe choybalsan. Ces groupes ont réussi à mobiliser des éleveurs et à organiser une armée partisane qui, avec la garde rouge de l’extrême-Orient, a vaincu les troupes proto-fascistes russes du Baron Von Ungern et a déclaré la naissance de la République populaire de Mongolie.