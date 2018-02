The New york Times: Emmanuel Macron sera encore un autre président français raté Par CHRIS BICKERTON

Photo

Le président français Emmanuel Macron est le nouveau gendarme du libéralisme. Salué comme la réponse à la vague populiste européenne, il a ravivé la diplomatie française en affrontant le président Trump et le président russe Vladimir Poutine. « La méthode Macron », un groupe de réflexion européen de premier plan surgi récemment , est la nouvelle Troisième Voie, se faufilant entre entre la technocratie et le populisme.

Chez nous en France, c’est une histoire très différente. Un sondage récent a révélé que la popularité de M. Macron a chuté de 14 points en août, après une chute de 10 points en juillet. Seulement 40% des personnes interrogées ont déclaré être satisfaites de la performance du président.

To be fair, Mr. Macron never had much popular support to begin with. In the first round of the presidential election in April, when the vote was split among four main contenders, he won just under 24 percent. (By comparison, François Hollande received 28 percent of the vote in the first round in 2012. Nicolas Sarkozy won 31 percent in 2007.) Mr. Macron won the second round handily, but only because he was the lesser-evil candidate in the runoff — his competitor was Marine Le Pen, the leader of the far-right populist National Front party.

L’arithmétique électorale explique seulement une partie du problème. La popularité de M. Macron souffre de quelque chose de plus fondamental: le macronisme. Tout son projet politique a été trop centré sur sa personnalité. Une grande partie de son appel provient de sa jeunesse, de son dynamisme, de sa beauté et de ses talents oratoires. Cette approche hyper-personnalisée comportait toujours le risque qu’une fois que son charme disparaîtrait, il ne resterait plus rien à se mettre sous la dent pour ses partisans, ce qui est exactement ce qui se passe.

Depuis son entrée en fonction, M. Macron a heurté beaucoup de monde en essayant de retrouver la grandeur de la présidence. Dans une phrase qui pourrait lui rester fidèle jusqu’à la fin de son mandat, il a dit qu’il voulait faire de la présidence plus «jupitérienne», en se comparant au puissant dieu romain Jupiter, qui régnait sur les cieux. Quand il a réuni le Sénat et le Parlement au palais de Versailles et leur a parlé de ses ambitions pour la présidence, beaucoup en France ont été hérissé les connotations monarchiques.