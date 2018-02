The National interest : L’Amérique peut rencontrer un autre Mao en Chine

L’année prochaine marque le soixante-dixième anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (RPC). Mao Zedong et ses collègues révolutionnaires ont construit un nouvel état, fier et indépendant. IL ‘était aussi autoritaire et meurtrier. Cette époque semblait révolue, mais l’oppression avec des connotations totalitaires est revenue en RPC. Que devrait faire l’Amérique?

L’histoire de la Chine est longue et torturée. Autrefois un grand empire qui dominait ses voisins, il s’est replié sur lui-même, loin derrière ses voisins et les puissances occidentales plus lointaines. La dynastie a stagné et a été humiliée par des étrangers. Le renversement des Mandchous en 1911 et l’ascension de Sun Yat-sen ont offert l’espoir, mais la république de nom a été déchiré par les conflits de seigneur de guerre, l’invasion japonaise et la guerre civile. Il y avait beaucoup à critiquer dans le règne de Chiang Kai-shek, mais ses défauts pâlissaient comparés à ceux de Mao Zedong, le révolutionnaire qui vint dominer la vie dans le pays le plus peuplé du monde.

Sur la place Tiananmen, le 1er octobre 1949, Mao proclama l’établissement de la République populaire de Chine: «Nous nous sommes levés.» Les communistes devinrent la nouvelle élite, avec la direction qui s’installa à Zhongnanhai, un complexe bien gardé à côté de l’ancienne cité interdite, qui abrita les empereurs.

Au début de son règne, Mao a orchestré des campagnes contre des «propriétaires terriens» et d’autres «contre-révolutionnaires», tuant jusqu’à cinq millions de personnes – peut-être plus – et en envoyant des millions de plus dans des camps de travail. En 1956, Mao lança la Campagne des Cent Fleurs, qui offrait aux Chinois l’occasion de s’exprimer librement: «Que cent fleurs fleurissent», a-t-il déclaré. Cependant, Mao se lassa bientôt de la critique et commença le mouvement anti-droitier répressif, ponctué par des exécutions à grande échelle, atteignant peut-être les millions.

À peine un an après la formation de la RPC, Mao a insisté sur l’intervention de Pékin dans la guerre de Corée, qui a sacrifié peut-être 200 000 vies chinoises, y compris le fils de Mao, pour sauver la dynastie Kim.

En 1958 est venu le « Grand Bond en avant », destiné à industrialiser rapidement la Chine. Avec la nourriture détournée vers les villes et à l’étranger pour l’exportation, les gens dans les provinces sont morts de faim. Ceux qui ont résisté ont été arrêtés, torturés et parfois tués. Après avoir perdu toute influence, il lance en 1966 la Révolution Culturelle Prolétarienne contre ses ennemis: il en résulte une lutte de pouvoir xénophobe / guerre civile qui consume beaucoup de ses vieux collègues, laissant toute une génération sans éducation ni compétences.

Les estimations du nombre total de personnes décédées sous l’homme connu sous le nom d ‘«empereur rouge» se situent entre trente-cinq millions et un nombre stupéfiant de 100 millions de personnes. Alors qu’il n’entendait pas beaucoup de ces morts, ses politiques ont créé l’horreur humaine.

Seule sa mort en 1976 a finalement libéré le peuple chinois. La réforme économique suivit bientôt, avec peut-être la plus grande réduction de la pauvreté en si peu de temps dans l’histoire humaine. Bien qu’il subsiste d’importants écarts de richesse entre les régions, même les résidents ruraux vivent beaucoup mieux que leurs parents. Et malgré des défis significatifs – banques lourdement endettées, entreprises publiques démesurées, démographie vieillissante biaisée, investissements gouvernementaux politisés – la RPC devrait continuer à croître, même si elle n’est plus à la vitesse de l’éclair ces derniers temps.

De plus, l’autonomie personnelle s’est considérablement élargie. Sur tant de décisions autrefois contrôlées par l’Etat, les gens sont libres de vivre leur vie, en dehors de la politique, de toute façon. Même les étrangers, à quelques exceptions près, sont libres d’obtenir un visa, d’acheter un billet d’avion, d’entrer dans la RPC, de se rendre dans une ville éloignée, de réserver une chambre d’hôtel, acheter des produits PRC, vendre des produits occidentaux et engager des citoyens chinois. J’ai trouvé que l’entrée en Chine était plus facile que le retour en Amérique – les fonctionnaires chinois n’ont jamais fouillé mon ordinateur ou mes bagages, contrairement aux agents frontaliers américains.

Enfin, l’atmosphère intellectuelle s’est détendue. La coopération académique a augmenté, les étudiants ont critiqué la censure, les groupes libéraux chinois ont tenu des conférences, les VPN ont contourné les contrôles Internet et plus encore. L’opposition politique était verboten, mais le Parti communiste chinois (PCC) avait peu de crédibilité. Il était rempli d’opportunistes, critiqué par les cadres de gauche et déchiré par la corruption. Alors que la démocratie n’était pas imminente, il y avait de l’espoir que les contacts occidentaux, le développement économique et l’accroissement des richesses conduiraient à une société chinoise de plus en plus libre. Le point final exact était moins important que l’augmentation de l’espace individuel en dehors du contrôle de l’état.

Pas que cela éliminerait le défi géopolitique posé par Pékin. Beaucoup de jeunes, quels que soient leurs points de vue sur les contrôles Internet et la culture occidentale, sont des nationalistes enragés. Ils ne sont pas enclins à être enseignés par l’Occident et croient que la Chine éternelle possède la mer de Chine méridionale, Taiwan et plus encore. En effet, une Chine démocratique pourrait être plus sensible aux passions publiques nationalistes. Mais cette inquiétude semblait se situer loin dans le futur.

Puis est arrivé Xi Jinping.

Il a souvent été comparé à Mao Zedong, en termes de pouvoir qu’il a amassé. Mais le plus important est son rôle en tant qu’anti-Gorbatchev et même anti-Xiaoping. L’augmentation de son autorité personnelle est une priorité évidente. Mais c’est aussi l’autonomisation de l’Etat. Presque partout, son gouvernement a attaqué la liberté intellectuelle, l’accès à Internet, la liberté religieuse, les affaires étrangères et l’autonomie économique. Ces attaques sont également évidentes à Hong Kong, une fois promis autonomie juridique, et même contre Taiwan, avec une recrudescence récente des menaces et des comportements intimidants. Peut-être le plus troublant est la tentative de créer un système totalitaire de surveillance et de contrôle social. C’est le maoïsme qui renaît par la magie de la haute technologie plutôt que par les informateurs démodés et les capitaines de blocs.