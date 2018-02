A propos de Tariq Ramadam, de la méthode théologique et de ma vision dite « stalinienne »

je ne prendrai pas position sur la question du viol, puisque le procès est en cours et que je serais sans doute partiale puisque femme et pourquoi le cacher un tantinet anti-clériacale. Ce qui me conduit à avoir les plus grands doutes sur la manière dont ce sont des hommes qui disent à d’autres hommes ce que Dieu attend des femmes, mais je reconnais que cette suspocion ne me permet pas d’intervenir dans un procès en cours.

En revanche je peux donner mon adhésion à la critique d’amis sur la méthode théologique en ce domaine utilisée par tariq Ramadam (et il n’est pas le seul), cela déborde même les théologiens.

Dans une vidéo récente, T. Ramadan défendait un imam américain chassé car il avait pris parti pour l’excision. Les propos de Ramadan illustrent bien La Méthode.

La Méthode Dialectique Pour Neutraliser La Réforme En Islam.

1. Marquer son opposition de principe au phénomène controversé

2. Diviser le monde en 2 catégories : musulmans et islamophobes

3. Associer aux islamophobes la critique du phénomène à réformer

4. Rappeler que le phénomène à réformer est largement soutenu par « La Tradition » et « Les Textes » (à l’oral, faire ressentir les majuscules grâce à l’intonation)

5. Appeler au débat interne, en sachant que la controverse dure depuis des lustres sans rien produire

✔ Lapidation des femmes

✔ Excision

Cette méthode je le répète ne se limite pas à l’isalm, ni même à la religion, ni même aux conservateurs. Ce matin j’ai reçu un mail d’un camarade communiste qui médecin éternel adjoint à la culture de la municipalité de triffouilly les oies (c’est un pseudonyme) dans la banlieue marseillaise. Il m’envoie un sujet intitulé les enseignants (es) n’on aucun sens des réalités. C’était sa manière de me faire sentir son mépris pour mes errances bolcheviques, puisque je suis caramel dur et lui un caramel mou…et qu’il sent le vent d’un congrès qui n’aura d’extraordinaire que le nom tourner en sa faveur.

Donc 1) il s’affirmait réaliste, moderne, adapté quoi… un communiste même si le mot était un peu désuet… 2) il divisait le parti entre réalistes penchant du côté de la social démocratie et irréalistes nostalgiques comme moi, 3) tout le système d’éducation national auquel j’appartenais était la proie de bourgeoises irréalistes selon cet article du Figaro, alors que lui était la Municipalité de Trifouilly les oies, son adjoint à la culture. c’était sa conception du débat interne, le Congrès était clos. Tariq ramadam n’avait pas les diplômes pour enseigner à l’université mais le Qatar qui l’a lâché payait une chaire pour lui à Oxford, ce qui lui permettait de venir pontifier, porter la bonne parole paré de l’aura d’une chaire bidon d’oxford à la recherche de moyens financiers. Mon médecin de Trifouilly les oies n’a aucune qualité pour juger de la rationalité de l’opposition communiste mais vu qu’il trône encore dans ce confetti de ce que fut l’influence communiste dans les quartiers nord conquis par ceux que le pontifiant camarade appelle les staliniens, il se l’attribue selon le principe théologique de l’infaillibilité pontificale.. Un jour pour compléter mon analyse de ces temps héroÎques, je vous offrirai un petit bijou, la manière dont Walter benjamin décrit la politisation des quartiers nord, de la rue de Lyon… Quant à sa modernité vu les résultats de ce qui n’aura à affronter aucun bilan… ne nous faisons pas de mal… La manière dont on traite les femmes disait Marx dans son texte dans les manuscrits de 1844 montre la manière dont dans une société on conçoit les relations à autrui et à soi-même… cf article écrit jadis dans changement de société: https://socio13.wordpress.com/2008/05/31/marx-les-femmes-et-le-communisme/ danielle bleitrach PS ce matin hamid me dit son indignation, le policier qui a Marseille tué avec une arme personnelle un type dans une boîte de nuit -où il faisait peut-être des heures supplémentaires- est déjà dehors alors qu’Adlane est dans la prison alors qu’on a pas le droit de rester plus de deux ans sans jugement et qu’il n’a pas d’antécédent et que sa victime est tout à fait en forme. Hamid me dit cet homme est en plus un supporter de Marine le pen, mais il s’appelle d’un nom français alors il a tous les droits; je lui dis: « mais non s’il s’était appelé Ibn saoud ou un quelconque fils d’emir, il serait également dehors, ce sont les pauvres ou ceux que les riches lachent quend ils deviennent compromettant pour que tout reste en état. Encore une interprétation que le camarade réaliste médecin trouverait « stalinienne ».

