La Corée du Nord «sera rayée de la carte» si elle utilise des armes nucléaires – Le ministre coréen du sud de la défense

L’utilisation d’une arme nucléaire par Pyongyang contre la Corée du Sud ou les Etats-Unis serait « suicidaire » pour le pays, a déclaré le ministre sud-coréen de la Défense, Song Young-moo, cité par l’agence de presse Yonhap.

« Le régime nord-coréen sera probablement rayé de la carte s’il utilise des armes nucléaires développées contre la Corée du Sud ou les Etats-Unis », a déclaré Song Young-moo lors d’un forum sur la sécurité à Singapour.

« C’est une idée anachronique que celle qui imagine que la Corée du Nord utilisera des armes nucléaires pour l’unification », a déclaré le responsable, ajoutant que les menaces de frappe nucléaire de Kim Jong-un n’étaient rien d’autre que de la « propagande » et qu’aucune mesure ne serait prise. suis le.

Dans le même temps, Young-moo a soutenu la position actuelle de la Corée du Sud visant à améliorer les relations avec le Nord par le dialogue.

« Cela peut être un chemin difficile, ce qui peut prendre beaucoup de temps, mais je pense que nous devons aller de l’avant en étant patients », a noté le ministre.

Le chef de la défense sud-coréenne a prononcé son discours quelques jours après sa rencontre avec le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis à Hawaii, où les deux parties ont réaffirmé leur coopération pour dénucléariser la péninsule coréenne, ajoutant que « tous les efforts Corée du Sud) l’alliance échouerait. « La réunion des hauts responsables, ainsi que le forum sur la sécurité, ont eu lieu après une légère désescalade de la péninsule, suite à l’ordre de Kim Jong-un de rétablir la hotline avec le voisin du sud avant les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang.

Les relations entre la communauté internationale et la Corée du Nord ont été tendues tout au long de l’année écoulée, ce dernier ayant effectué un certain nombre de tests nucléaires et de missiles qui ont été sanctionnés par un certain nombre de sanctions imposées par le Conseil de sécurité.