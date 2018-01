Un exemple d’enfumage des médias français: l’élection du président tchèque

Le second tour des élections présidentielles tchèques ont donné la victoire au Président sortant, Miloš Zeman, réélu avec 51,37% des voix contre 48,63% pour Jiří Drahoš. Nos médias français quand ils ont fait état de cette réélection ont déclaré qu’il s’agissait d’un candidat ultraconservateur, voir d’extrême droite, en insistant sur sa proximité avec le président russe, Vladimir POutine. Grace à un article traduit par Nicolas Maury, nous savons que les communistes tchèques ont salué cette réélection, ce qui change nettement la donne.

Voici ce que dit l’article traduit par Nicolas Maury:

Le Parti communiste (KSČM) salue la réélection de Miloš Zeman en République Tchèque

« Je suis heureux de la réélection de Miloš Zeman comme Président de la République tchèque, c’est le choix de la stabilité, de la prospérité et la poursuite du développement dans tous les domaines de notre vie ». déclare le Président du Comité central du Parti Communiste de Bohème et de Moravie, Vojtěch Filip.

Kateřina Konečná, eurodéputée du KSČM estime que Miloš Zeman a « une vision claire, est à l’écoute des citoyen.ne.s et porte la stabilité de notre pays. Félicitations à Miloš Zeman pour sa réélection à la présidence de la République tchèque. Sa progression, par rapport aux élections de 2013 est un plébiscite de sa politique lors de la dernière législature ».

Pour le chef du groupe des député.e.s communistes au Parlement, Pavel Kováčik, « le professeur Drahos semblait mal à l’ aise lors d’un débat télévisé, des millions de citoyen.ne.s « inférieurs » ne se reconnaissent pas dans ses goûts « raffinés », et j’ai l’impression que le fauteuil présidentiel ne lui correspondait pas, donc je suis heureux que Miloš Zeman soit réélu, je le félicite et l’encourage pour les 5 autres années en tant que président ».

Une fois de plus les médias français ont introduit la confusion, le candidat considéré comme progressiste est en fait celui de l’Union Européenne et se choix d’austérité et de pression sur le monde du travail, alors que le candidat considéré comme un conservateur est celui que choisit le monde du travail de plus en plus eurosceptique.

Il est vrai que le personnage est complètement atypique, il est à la fois profondément marqué par le passé soviétique, critique par rapport à celui-ci mais encore plus face au monde occidental, à l’UE, l’Allemagne et l’Autriche en particulier mais également les Etats-Unis. Dans le même temps, il manifeste une islamophobie que l’on ne peut pas considérer seulement comme de la xénophobie tant elle est ciblée sur ce qu’il définit comme le caractère réactionnaire de la religion musulmane. Commentant les attentats du 13 novembre 2015 en France, il demande la création d’une frontière sécurisée de l’Union européenne, qui n’a selon lui, en dépit des promesses de l’UE, pas été mise en place. En août 2016, après plusieurs attaques terroristes ayant eu lieu en Europe, Jiri Ovcacek, porte-parole de la présidence, annonce qu’il « s’oppose à tout accueil des migrants sur le territoire tchèque » afin de ne pas créer « un bouillon de culture propice à des attaques terroristes . Il conseille par ailleurs aux Israéliens d’appliquer la même méthode d’expulsion aux Palestiniens, affirmant que Yasser Arafat lui rappelle Adolf Hitler.

Économiste de formation, il adhère au Parti communiste tchécoslovaque en 1968, mais le quitte deux ans plus tard parce qu’il critique l’invasion par les troupes du pacte de varsovie. Il est frappé d’un interdiction de travail.

Il est investi président du gouvernement de la République tchèque le 17 juillet 1998. Le but inavoué de l’accord est de réduire à néant l’influence de l’Union chrétienne démocrate – Parti populaire tchécoslovaque (KDU-ČSL) et de l’Union de la liberté (US), les deux petits partis centristes soutenus par Václav Havel.

Il faut comprendre une donnée importante concernant la Tchéquie, ce pays n’a jamais accepté ni l’intervention des troupes du pacte de Varsovie, ni le passage au capitalisme. les communistes y ont gardé une influence dont ils reconnaissaient eux-mêmes qu’il ne leur serait jamais pardonné la dite intervention. Ce qui caractérise Zeman c’est une politique qui n’a pas beaucoup d’équivalent. Dès le départ il s’oppose à Vaclav havel à peu près sur tout ce que ce dernier, un aristocrate, a mis en place y compris le nom au départ République Tchèque. devenue la Tchèquie.

IL adhère à la révolution de velours, en 1992, il adhère au parti social démocrate (CSSD) et milite pour une union tchéco-slovaque. Lors des élections législatives anticipées de juin 1998 sur l’arrêt du déclin de la productivité, la réduction de l’austérité et du chômage et contre « les cols blancs » qui profitent de la privatisation d’une manière criminelle. Son parti social démocrate en liaison avec ce programme devient la principale force du pays, mais il le quittera bientôt.

Il est très caractéristique de ce positionnement complexe des citoyens des ex-pays socialistes, le refus du désastre qu’a été le passage au capitalisme, la colère devant ceux qui en ont bénéficié et la désillusion de plus en plus marquée face à l’Union européenne. A ce titre, il est représentatif de l’état d’esprit des citoyens les plus pauvres. A ce titre ses relations avec le parti communiste sont complexes. Il est sur leur terrain, mais ils se méfient de ses foucades.

Alors qu’il a été élu sur un programme favorable à l’intégration européenne, il se montre au fil de sa présidence de plus en plus critique envers l’Union européenne, préférant renforcer la coopération de la République tchèque avec la Russie et la Chine.

Dans le cadre de la guerre du Donbass, il critique les sanctions décidées par l’UE contre la Russie. En mai 2015, il participe à Moscou aux cérémonies de commémoration de la Seconde Guerre mondiale, boycottées par la plupart des dirigeants occidentaux ; à ce sujet, il annonce à l’ambassadeur américain, qui s’était montré critique à son égard, que les portes du château de Prague lui sont fermées. En septembre 2015, il est le seul chef d’État européen présent à Pékin au défilé militaire de commémoration de la capitulation du Japon.

Dans un entretien accordé au magazine autrichien Profil en janvier 2002, Miloš Zeman justifie l’expulsion des Allemands des Sudètes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, rappelant qu’ils ont été la « cinquième colonne d’Hitler » ; ces déclarations irritent ses homologues allemand et autrichien.

Mais ce qui permet à la presse de le ranger dans le camp des populistes d’extrême-droit, ce qui est plus qu’un raccourci est l’antipathie qu’il manifeste à l’égard des musulmans. Il s’exprime à plusieurs reprises de manière critique envers l’islam et l’immigration en provenance de pays musulmans. S’il loue l’intégration des étrangers arrivés en République tchèque, notamment les Vietnamiens et les Ukrainiens, il juge ce processus « pratiquement impossible » pour les populations musulmanes en raison de leurs différences de culture avec les pays européens. Il dénonce en particulier une religion qu’il perçoit comme « beaucoup plus agressive et intolérante » que les autres et comme discriminatoire envers les femmes.

