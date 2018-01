Le 19 décembre, Pablo Sapag , professeur et chercheur à l’Université Complutense de Madrid, a publié l’ouvrage «Syria in perspective», édité par Ediciones Complutense. Sous le sous – titre « De la crise au niveau international au dilemme historique intérieur , » Sapag offre les clés qui ont marqué les six – années de conflit entre le gouvernement de Bachar al – Assad et une foule d’agents internes et externes. Le test mis au point par l’expert en communication sociale et en propagande se penche sur les fausses informations véhiculées par les médias grand public à propos de la guerre en Syrie, en mettant l’accent sur la simplification et la désignation des conflits comme une « guerre civile » et l’ ignorance de la réalité syrienne de la part des pays occidentaux.

Motivée par lses liens familiaux et sonorigine dans le pays arabe, la dure réalité qui a touché des millions de Syriens à partir de 2011 l’a motivé à redoubler d’intérêt et d’études sur l’histoire et la composition ethnico-religieuse de la Syrie. Dans ce livre, Sapag définit 2012 comme l’année où les Frères musulmans et d’ autres factions se sont emparés d’ un mécontentement populaire désorganisé, ce qui conduit à une tentative vicieuse de séculariser l’État, et de le couper de la volonté de la population de sauvegarder l’essence multiconfessionnelle de Syrie, malgré les critiques profondes que de larges secteurs de la population avaient envers Bachar al-Assad.

Dans le livre, il soutient qu’il n’y a pas de guerre civile en Syrie Quelles sont les conditions qui ne sont pas remplies en théorie et en pratique pour ne pas mériter une telle définition ?

Des auteurs tels que Moro ou Sambanis citent la guerre civile espagnole comme modèle archétypal. Une guerre civile a besoin de deux gouvernements, deux armées – pas de milices, pas de groupes armés -, des fronts délimités qui couvrent de grandes extensions – pas une ville ou un quartier – et exige qu’il y ait deux administrations qui fournissent des services à la population. , éducatif ou de santé. Aucune de ces conditions n’a été remplie en Syrie et, pour que la guerre civile soit évoquée, il faudrait des combattants syriens. Dans le cas des groupes armés qui ont combattu l’État, à partir de 2012, l’Armée syrienne libre est dépassée et des groupes terroristes étrangers tels qu’Al-Nusra et l’État islamique prennent le dessus sur la rébellion.

L’étiquette de «guerre civile» a-t-elle légitimé ces groupes terroristes?

Nous devrions nous demander pourquoi on a insisté sur le fait que nous parlions de guerre civile, si vous appelez cela «guerre civile» cela vous permet de justifier la reconnaissance de certaines autorités parallèlement aux fonctionnaires de l’Etat. Cette légitimation part d’une mauvaise interprétation de la réalité et du système politique syrien . Du point de vue occidental, le conflit a été présenté comme un problème sectaire-religieux qui n’existe pas en Syrie. La Syrie est l’un des pays les plus complexes du monde arabe en raison de sa composition ethnique et religieuse, en tant que plus ancien pays habité dans le monde, et les lectures simplistes ne sont pas applicables au cadre sunnite contre les chiites.

Pablo Sapag, auteur de l’ouvrage « Siria en perspectiva ».

Dans la crise qui commence en 2011, il établit l’action des Frères Musulmans comme principal facteur d’instigation, quelles prétentions l’organisation a-t-elle?

Les Frères musulmans veulent que l’État soit confessionnel sunnite,or en Syrie, l’État est non confessionnel depuis l’indépendance, bien que dans la pratique quotidienne, il soit pluriconfessionnel. Les Syriens célèbrent les fêtes de l’Islam et des chrétiens. Le peuple syrien sait que le triomphe des Frères musulmans signifierait une confessionnalisation de l’Etat et ils ont fini par soutenir l’Etat en tant que garant du multi-confessionnalisme, bien qu’il soit en profond désaccord avec Bachar Al Assad. Pendant la crise, curieusement, l’un des grands foyers de propagande du gouvernement a été l’armée multi-confessionnelle comme garant du maintien de l’essence syrienne, pas la glorification de la figure du président.

Le gouvernement syrien proclame le préjugé non confessionnel de l’État, mais la Constitution stipule que le président doit être musulman. Ces concessions aux islamistes ont-elles pu donner une plus grande importance aux Frères musulmans et ont-elles été légitimés pour mener à bien la révolte?

Le gouvernement devait être beaucoup plus explicite ce qui était accordé aux islamistes, surtout de l’extérieur. À l’extérieur, ils ont façonné l’image de l’État syrien en tant que système laïc et même antireligieux, lorsqu’il a protégé et protégé toutes les religions. L’État protège constitutionnellement les biens publics de toutes les confessions et cela ne convient pas aux Frères musulmans, qui veulent avoir le statut privilégié qu’en Espagne a l’Église catholique.

Ce pacte social de respect et d’égalité ethnique et religieuse a-t-il été rompu?

Il n’a pas été cassé parce que c’est l’essence des Syriens, il n’a pas été imposé par un agent externe. En Syrie, il n’y a pas de quartiers ou de régions séparés par des religions et cela lui a permis de résister. Avec une société sectaire divisée, le pays aurait explosé. Cette essence syrienne a été renforcée par cette crise, avec des signes de solidarité redoublés pour faire face à l’hécatombe vécue.

Pablo Sapag, auteur de l’ouvrage « Siria en perspectiva ».

Au cours des six années de conflit, les médias ont repris les attaques du gouvernement avec des armes chimiques contre la population répandue par l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Qu’est-ce qui est vrai de ces événements qui ont marqué le cours de la crise syrienne?

La majorité des informations qui nous viennent de Syrie sont de l’ordre des «fausses nouvelles» ou post-vérité. Dans le cas de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, tout ce qu’ils énoncent n’est pas faux, mais leur gros problème est que derrière eux se trouvent les Frères musulmans. En termes de propagande, la dissimulation délibérée de la source s’appelle de la propagande de l’ombre. Un autre facteur clé de la propagande étrangère a été l’utilisation et la formation de prétendus blogueurs et activistes syriens , en réalité, derrière ces militants il y avait des Américains résidant en Europe.

Bachar al-Assad a avoué dans une interview qu’il y avait une sorte de refoulement identitaire: comment la Syrie peut-elle surmonter cette escalade et ne pas finir comme l’Irak?

L’avenir, à tout le moins, sera meilleur que le présent et le passé. Les pertes de vie ont été terrifiante et les dommages représentent 200 000 millions d’euros, soit sept fois le PIB de la Syrie avant le conflit. En premier lieu, le problème de la Syrie est qu’il y a 20% de la population qui, en permanence, essaie de rentre confessionnel l’Etat et qui avec un soutien extérieur, peut profiter d’une nouvelle opportunité. Deuxièmement, le pays peut faire face à des processus terroristes à grande échelle comme celui que l’Irak a connu après l’invasion américaine. La Syrie est aujourd’hui un Etat beaucoup plus faible qu’avant 2011 du point de vue régional, dans un monde aussi instable que le Moyen-Orient où elle est entourée de voisins hostiles.