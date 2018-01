Gennady Zyuganov: La corruption est une menace pour la société

« Red Line » publie le rapport du président du Comité central du Parti communiste Gennady Zyuganov à la plénière du Comité central du Parti communiste « La corruption – une menace pour la société et des mesures pour la surmonter. »

Chers camarades,

Nous sommes entrés dans une année très cruciale. A la suite du 100 e anniversaire du Grand Octobre, nous allons célébrer le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx, le 170e anniversaire du « Manifeste communiste », le 100 e anniversaire de la fondation de l’Armée rouge et le Komsomol, le 25e anniversaire de la reconstruction de notre parti. Chacune de ces dates signifie pour nous beaucoup de travail organisationnel et de propagande.Notre parti et ses alliés ont lancé une campagne électorale active.

Notre candidat à la présidence est Pavel Nikolayevich Grudinin. Le candidat est digne, expérimenté et faisant autorité. Ce n’est pas un hasard si les autorités ont laissé tomber tous les chiens de la guerre de l’information. Elle a vu dans Grudinin un concurrent réel et fort.

Notre équipe va aux urnes pour gagner, afin de sauver la Russie d’un défaut social, économique et politique. Et ce défaut est inévitable avec la poursuite du cours actuel. L’échec du gouvernement à mettre en œuvre presque tous les décrets de mai du président témoigne de la piètre qualité de son travail.

L’impuissance des libéraux dans la lutte contre la crise a été démontrée par le forum Gaidar qui a eu lieu. Les représentants des autorités continuent d’ignorer les principaux problèmes qui concernent la société. Les évaluations et les prévisions fournies par les fonctionnaires sont totalement incompatibles avec la situation réelle.

En ouvrant le forum Gaidar, le chef du gouvernement Dmitri Medvedev a parlé du développement du système financier russe dans des conditions d’introduction de nouvelles technologies et de distribution de crypto-monnaies. Derrière le sujet choisi se lisait le désir de s’éloigner de la discussion des problèmes les plus douloureux, et d’abord de la dégradation technologique dans notre pays.

Aucun des intervenants du forum n’a abordé sérieusement le thème de l’appauvrissement massif des citoyens et de la diminution de leur pouvoir d’achat. Le ministre du Développement économique Oreshkin a déclaré qu’en 2018, la Russie attend la croissance économique. Mais il n’a pas soutenu son hypothèse avec quoi que ce soit.

En attendant, les résultats généraux de l’année dernière pour notre pays ne sont absolument pas réconfortants. Pour la quatrième année consécutive, les revenus des citoyens ont diminué. Le gouvernement était fier du déclin de la dette extérieure russe. Mais l’année dernière, il a augmenté et s’élevait à 529 milliards de dollars.

Le retrait du capital est en augmentation. Selon l’estimation officielle, il a augmenté de 1,5 fois au cours de l’année et a dépassé 31 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de détail a diminué de plus de 13%.

Le gouvernement a de nouveau imposé au pays un budget pour la dégradation et l’appauvrissement. Au cours des trois prochaines années, les dépenses de développement économique et social seront réduites de 17%. Près d’un tiers sera réduit sur le logement et les services communaux et la culture. Le Conseil des ministres justifie qu’il n’a pas assez de fonds. Mais des ressources colossales disparaissent du budget avec l’aide de programmes de corruption et de gaffes de fonctionnaires.

Programme de sauvetage

La Russie moderne fait face à de nombreuses menaces. Parmi eux il y a interne et externe, politique et économique, local et national. Et il y a des problèmes qui peuvent être appelés intégrale. Parmi eux, il y a un mal tel que la corruption. Il affecte tous les citoyens et affecte directement la viabilité de la Russie en tant qu’État. La société, affligée par les plaies de la corruption totale et du népotisme, s’affaiblit inévitablement et diminue.

Nous déclarons avec confiance qu’il est impossible de faire face à la crise et de vaincre la corruption sans changer le système social et économique, sans une nouvelle politique du personnel. Il est temps d’améliorer radicalement la situation dans notre pays. Pour cette raison, notre candidat à la présidence a l’intention de mettre en œuvre le programme créatif de la gauche et des forces national-patriotiques. Ensemble, nous sommes prêts à mettre en œuvre les mesures de base suivantes.

1. Le président Grudinin remplacera la stratégie économique, garantira le passage du capitalisme oligarchique à un état social et la priorité des intérêts du commun des mortels. La richesse de la Russie, ses ressources naturelles, industrielles et financières serviront le peuple. La nationalisation des secteurs stratégiquement importants de l’économie aura lieu. L’Etat retrouvera le monopole de la production et du commerce de gros de l’alcool éthylique. Au lieu d’un budget d’appauvrissement et de dégradation, le pays recevra un budget de développement.

2. Le président du peuple rétablira la souveraineté économique de la Russie. Trillions de roubles russes qui sont stockés aux États-Unis, nous allons investir dans la production, la science et l’éducation. La dépendance du dollar cessera. Le système financier fonctionnera dans l’intérêt des citoyens. Nous refuserons la participation vicieuse à l’OMC.

3. Les ressources de crédit seront utilisées pour restaurer l’économie. Les intérêts bancaires seront abaissés. Le retrait sauvage du capital à l’étranger cessera. Tous les fonds gratuits deviendront des investissements dans la production nationale et chez l’homme.

4. Notre président mènera une nouvelle industrialisation, modernisera l’économie, la transférera sur des rails innovants. Le développement actif bénéficiera de la science, de la microélectronique, de la biotechnologie, de la robotique et de la construction de machines-outils. Nous allons porter la part de l’industrie manufacturière de l’actuel 15-20% à 70-80%.

5. Notre équipe assurera la sécurité alimentaire de la Russie. Le programme de développement durable du village lui donnera une nouvelle vie, relancera la production agricole à grande échelle. À cette fin, nous enverrons au moins 10% des dépenses budgétaires. Nous retournerons les GOST soviétiques et introduirons la responsabilité pénale pour la falsification des produits alimentaires.

6. Une attention particulière sera accordée à la renaissance de la Russie « provinciale ». Aligner les capacités des budgets régionaux, nous allons mettre en œuvre la gazéification du pays. Les petites villes, villages et villages recevront un soutien. Ils construiront à nouveau des écoles, des hôpitaux et toute l’infrastructure nécessaire.

7. Le contrôle des prix des denrées alimentaires de base et des produits essentiels, ainsi que des tarifs pour les services de logement et les services communaux, seront introduits. Nous allons limiter les appétits des monopoles naturels, arrêter les hausses de prix spéculatives. Nous allons réduire les prix des médicaments et des tarifs pour le transport. Les fonds pour la révision seront annulés. Les tarifs du logement et des services communaux diminueront et ne dépasseront pas 10% du revenu familial.

8. Le système fiscal sera modifié dans l’intérêt de la justice et du développement. L’impôt sur le revenu des riches augmentera, car les pauvres seront abolis. Les taxes stimuleront les investissements et les activités d’innovation des entreprises. La taxe sur la valeur ajoutée sera liquidée. Nous annulerons la taxe de transport et le système Plato.

9. Le nouveau président rétablira les garanties du travail et une journée de huit heures, fournira aux gens du travail et des salaires décents. Le salaire minimum sera de 25-30 mille roubles. Un homme de travail gagnera un repos décent et digne. Les diplômés des universités d’État recevront le premier emploi.

10. Nous garantissons la gratuité et la qualité de l’enseignement secondaire et supérieur, des soins médicaux. Nous retournerons l’examen médical annuel gratuit. La science, l’éducation et la santé recevront au moins 7% du budget de dépenses. La culture physique et le sport seront un moyen important de renforcer la santé de la nation.

11. La maternité et l’enfance seront pleinement soutenues. Nous allons restaurer le système d’éducation préscolaire, nous garantissons une place pour l’enfant à l’école maternelle. Ils développeront des sports de masse pour les enfants, des clubs gratuits et des studios créatifs. La prestation mensuelle sera augmentée de un an et demi à trois ans.

12. Le président Grudinin garantit aux citoyens une pension décente. Nous allons immédiatement adopter une loi sur les « enfants de la guerre ». Nous garderons l’âge actuel de la retraite. Nous reviendrons sur l’indexation des pensions aux retraités qui travaillent. Nous abolirons le coefficient d’abaissement pour les retraités militaires. Nous garantissons une pension de vieillesse moyenne – au moins 50% du salaire moyen.

13. Le nouveau gouvernement protégera la santé spirituelle de la nation. Revive la culture nationale. Il fournira un soutien complet aux personnes talentueuses, musées, théâtres, bibliothèques, syndicats créatifs.

14. La construction massive de logements abordables et de qualité sera lancée. Nous éliminons les logements délabrés et d’urgence. Les taux hypothécaires seront réduits à 3-4%. Les familles nombreuses et les jeunes familles recevront un prêt sans intérêt pendant 30 ans.

15. Notre équipe va freiner la cupidité des usuriers. Nous accorderons une amnistie aux victimes des «organisations de microfinance». Nous soutiendrons « l’hypothèque de devise ». Nous allons introduire la responsabilité pénale pour être impliqué dans des transactions sous douane, nous allons interdire l’activité de «collecte».

16. Le gouvernement populaire assurera la protection de la nature. Nous allons interdire à la fois la privatisation et la location à long terme des zones forestières et aquatiques.

17. La défense et la sécurité du pays seront renforcées. L’industrie de la défense sera élevée à un niveau scientifique et technique élevé. Augmenter la préparation au combat des forces armées, le prestige du service militaire et les organismes d’application de la loi.

18. Un tribunal juste sera du côté de la loi, du citoyen et de la société. Il cessera de servir l’oligarchie. Nous garantissons l’indépendance du tribunal et des organes d’enquête du pouvoir exécutif, nous assurerons l’élection des juges, nous étendrons la compétence des procès avec jury aux cas «d’extrémisme», sous le 282e article «russe», sur les crimes de corruption des hauts fonctionnaires. Les patriotes innocemment condamnés seront réhabilités, comme les sittels ordinaires des « marais » – contrairement aux provocateurs, aux parjures et aux organisateurs d’actions illégales.

19. Le nouveau président rétablira le système de démocratie et de représentation populaire. Nous rendrons aux gens le droit au référendum. Le Parlement cessera d’être le puncher des lois, deviendra une véritable assemblée des représentants du peuple. Le président sera contrôlé et responsable devant le peuple et le parlement. Simplifier la procédure de mise en accusation. Personne ne pourra servir comme président pendant plus de deux mandats dans toute sa vie. Le Conseil suprême d’État sera établi. Sans son approbation, aucune décision fondamentale du président ne sera prise. Les élections à tous les niveaux deviendront vraiment égales et libres. Toutes les violations et machinations seront sévèrement supprimées.

20. Grudinin et son équipe amélioreront la qualité de l’administration publique. Nous allons élever la responsabilité du président pour la formation du Cabinet des ministres. La composition du gouvernement sera approuvée à la Douma d’Etat. La banque centrale fonctionnera en tant que corps de rapport du pouvoir d’état, visant au développement du pays. La Chambre des comptes deviendra l’organe de surveillance suprême et véritablement indépendant.

Ce sont les « principes de Grudinin ». Telles sont les approches de la FCRP et des forces national-patriotiques de la Russie pour résoudre les problèmes croissants dans le pays. Ils ont prouvé leur valeur. C’est sur leur base qu’une véritable lutte contre la corruption sera déployée, ce qui étrangle notre pays.

L’histoire enseigne

Oui, la corruption n’apparaissait pas aujourd’hui. Ce phénomène existe depuis l’émergence de l’appareil bureaucratique. Il était traditionnellement condamné par la moralité publique. Toujours Niccolo Machiavelli, décrivant l’ordre de la corruption à Florence, a souligné la perniciosité de ce phénomène.

Les manifestations de cette maladie sociale sont largement connues dans l’histoire de notre pays. Depuis le XVe siècle en Russie il y avait un système d’alimentation. A leurs frais et contenait l’administration locale. Seules les «promesses» ont été admises comme un pot-de-vin – une offre à un juge. Comme le peuple a dit: « Devant Dieu avec la vérité, mais devant le juge avec l’argent. » Feedings ont été annulés seulement par Peter I.

Le fait que la Russie pré-révolutionnaire ait été imprégnée de corruption et d’anarchie a été reconnu non seulement par les écrivains et les personnalités publiques. C’est ce que Catherine II a écrit sur le pays de son règne: «Que quelqu’un cherche des endroits – paye, que quelqu’un défende contre la calomnie – défende l’argent, diffame quelqu’un contre qui – tout renforce ses intrigues avec des cadeaux. L’impératrice a dit qu’il s’agissait de la Russie d’aujourd’hui.

À l’époque tsariste, il était difficile de surprendre avec des crimes officiels. Comme AS a écrit. Griboyedov:

Où, dis-nous, pères de la patrie,

Lesquels devrions-nous prendre pour des échantillons?

Ces gens ne sont-ils pas voleurs riches?

Protection contre la cour dans les amis trouvés, dans la parenté,

Magnifiques chambres de construction,

Où ils sont déversés dans le festin et le harcèlement …

Enfin, la corruption n’a été reconnue comme un phénomène criminel qu’au milieu du XIXe siècle. Mais la situation ne s’est pas améliorée de façon spectaculaire. À la fin du même siècle, le véritable «Klondike» était la construction de chemins de fer, transférée à des mains privées. « La conversation de la ville » fut un vol pendant la guerre russo-turque de 1877-1878 et les guerres russo-japonaises de 1904-1905.

La crise du pouvoir royal avant la révolution de Février s’est accompagnée d’une poussée de corruption. Dans la fraude financière, des personnes proches de la cour ont été impliquées – G.E. Rasputin, A.A. Vyrubova, A.N. Khvostov, I.F. Manasevich-Manuilov et d’autres. De tels faits ont sérieusement compliqué les tentatives de lutte anti-corruption, bien que sous le règne de Nicolas II, la législation ait été durcie trois fois. La corruption a augmenté surtout pendant la Première Guerre mondiale.

Dans les années 1915-1916. Le contre-espionnage russe et la police secrète ont révélé les faits de crimes de corruption majeurs dans Zemgor et les comités industriels militaires. Pendant que les fonctionnaires distribuaient des ordres de défense, faisaient des fortunes, des fortunes fabuleuses, l’armée était assise sur une ration de famine. Les personnes impliquées dans des programmes de corruption, comme le même AI Guchkov, après le renversement de la monarchie faisaient partie du gouvernement provisoire.

Les partisans du capitalisme soutiennent que pendant les 18ème et 20ème siècles, le niveau de corruption dans les pays dits «développés» était en déclin constant. Ils expliquent cela par la libéralisation de la vie et le contrôle accru de la société sur les activités de l’État. La pratique, cependant, ne le confirme pas.

Comme la formation et le développement du capitalisme, l’ampleur et les formes de la corruption ont changé de manière significative. Mais il s’est mélangé parfaitement avec la nouvelle commande. Le capital a fait de la corruption l’un des éléments inaliénables d’un État bourgeois.

Ils sont devenus la norme de l’abus au niveau de la direction des États et des grandes entreprises. Aux États-Unis et dans les pays de l’UE, le lobbying est simplement réglementé par la loi. Aux États-Unis, même les parents les plus proches des anciens chefs d’État participent à la lutte pour la présidence. En russe, on parle de népotisme.

Un exemple de lutte efficace contre la corruption a été déposé par notre pays pendant la période de construction socialiste. La jeune république soviétique a fait face à une tâche difficile. La ruine économique, la mise au rebut de l’ancien appareil d’Etat et la pénurie de personnel nouveau compliquaient le dépassement de la corruption. Néanmoins, dès les premiers jours du nouveau pouvoir, les bolcheviks montrèrent une volonté d’éradiquer ce type de crime. Déjà en novembre 1917, le décret du Conseil des commissaires du peuple établissait que les propriétaires d’entreprises privées et les représentants des travailleurs et des employés choisis pour le contrôle étaient passibles de poursuites judiciaires pour dissimulation de matériaux, produits, ordres et autres abus.

8 mai 1918 à l’initiative de VI. Lénine a été rédigé un décret du Conseil des Commissaires du Peuple « Sur la Corruption ». Le nouveau gouvernement a agi de manière décisive pour chasser les escrocs et les coquins de l’administration.

Les conditions de la guerre civile ont conduit à une législation plus stricte. Le tir a été inclus dans le nombre de punitions pour les crimes officiels.

L’introduction de NEP a provoqué une augmentation de la corruption. En 1922, la Commission centrale de lutte contre la corruption sous l’égide du Conseil du travail et de la défense a été créée. La commission était dirigée personnellement par F.E. Dzerjinski. Adopté la même année, le Code pénal de la RSFSR considérait la corruption comme un crime contre-révolutionnaire. En présence de circonstances aggravantes, il a prévu le tournage et la confiscation complète des biens.

Dans la société soviétique et dans les organes du pouvoir de l’URSS ont été établies des normes qui différaient des normes de comportement de la bureaucratie tsariste. L’enrichissement personnel a été blâmé. Il était extrêmement difficile de cacher les faits d’enrichissement illégal. En conséquence, pendant la formation et le développement de l’URSS, la corruption en tant que système a été éliminée. Il a survécu au niveau domestique, mais l’État a toujours puni les criminels.

Dans les années soviétiques, non seulement la législation était sur le chemin de la corruption. Sur son chemin, il y avait une loi morale, qui était la base de l’éducation des citoyens. Il a défini les normes de comportement de la majorité absolue des personnes. Quiconque a comploté un crime savait qu’il piétinait non seulement le code pénal, mais aussi les lois morales inébranlables adoptées par le peuple. Et ce facteur retenait beaucoup plus que la peur de l’application de la loi.

Un exemple de lutte contre la corruption réussie a été les années d’après-guerre. La spéculation et le détournement ont été déclarés une lutte décisive.

Après la mort de Staline, la direction soviétique a commencé à permettre de plus en plus d’erreurs, y compris dans le domaine de la lutte contre la corruption. Dans les années 1980, le clan, l’esprit de clocher et toutes sortes d’ajouts ont prospéré dans certaines régions du pays.

La croissance de la corruption dans les échelons supérieurs du pouvoir devrait être considérée comme l’un des principaux facteurs de la destruction de l’URSS. Une partie de la bureaucratie a pris une part directe à la restauration capitaliste. Ces revolvers sont devenus l’épine dorsale des forces extérieures dans la lutte contre le pouvoir soviétique. Les fonctionnaires corrompus commirent facilement une trahison directe de leur propre pays. Perestroïka, ils légalisaient les fonds volés et l’enrichissement par tous les moyens.

Notre pays est revenu au capitalisme criminel. L’inégalité sociale et le culte de l’argent inhérent à ce système provoquent d’abord la corruption. La consommation incontrôlée est la principale mesure du succès et de la cohérence de l’individu. La capitale le considère comme le principal stimulant de l’activité humaine. Sur de tels principes, la majorité des gens qui vivent dans une société capitaliste sont élevés.

Mal d’échelle d’état

L’ampleur de la corruption dans la Russie d’aujourd’hui est un fait établi depuis longtemps. Presque toutes les sphères du système social sont touchées. La corruption est devenue un monstre avec ses propres mécanismes et lois. La deuxième génération de Russes se développe déjà dans les conditions d’une criminalisation totale de la société. Beaucoup de gens acceptent des pots-de-vin pour des pots-de-vin et reçoivent un traitement, « récompensent » régulièrement la police de la circulation et le pouvoir judiciaire.

La profondeur de ce problème est confirmée par des études. Selon l’indice de perception de la corruption, la Russie figure régulièrement parmi les 50 pays les plus défavorisés. Nos voisins sont évalués par les États africains et l’Ukraine. Bien sûr, ces évaluations sont loin d’être des organisations impartiales. Mais cela ne nie pas la portée de la corruption russe.

En décembre, le procureur général de la Russie a déclaré qu’au cours des trois dernières années, les dommages causés par la corruption s’élevaient à 148 milliards de roubles. C’est trois fois plus que le budget fédéral consacré aux sciences fondamentales.

Pour la première moitié de 2017, 160 000 violations de la législation sur la lutte contre la corruption ont été enregistrées. Dans le même temps, les statistiques de ces crimes pour la même période est beaucoup plus faible – 18.400. Neuf fois la différence, personne n’a officiellement expliqué. Il reste à supposer que seule une petite partie des affaires est portée devant les tribunaux. Le reste est tranquillement « éteint ». Et cela indique clairement l’existence de schémas de corruption ramifiés et persistants.

Encore moins le nombre de sanctions pour les crimes de corruption. En 2016, les tribunaux russes à tous les niveaux ont émis un peu plus de 13 mille condamnations. La plupart des délinquants se sont débarrassés de conditions ou d’amendes conditionnelles. Prenons, par exemple, les données pour 2014. Sur les 11 000 condamnés à de véritables peines de prison, seulement 1 300 personnes ont été condamnées. Il n’est pas nécessaire de parler de lutte efficace contre la corruption dans de telles conditions.

Il y a une forte augmentation du montant moyen des pots-de-vin. Si en 2008 il était 9 mille roubles, puis en 2017, il a grandi des dizaines de fois. L’extorsion primitive cède la place à des schémas prédateurs plus complexes.

La corruption est un fléau extrêmement dangereux de la société russe. La vénalité bureaucratique conduit à la décadence du pouvoir, augmente les divisions sociales, brise les fondements moraux de la société, affaiblit les liens d’État.

Une lutte efficace contre la pieuvre de la corruption est impossible, tant que ses organes de répression sont ligotés par ses tentacules. Selon le bureau du procureur général, au cours des neuf premiers mois de 2017 seulement, plus de 1 300 employés de ces organes ont été impliqués dans des crimes de corruption. Près de 400 procureurs, juges et enquêteurs passent par des affaires pénales – une armée entière de ceux dont dépend la justice dans le pays et qui en font une affaire privée. Une telle entreprise prospère souvent dans le domaine de la tenue de dossiers criminels et civils, dans les tribunaux et les organismes d’enquête. Devenu possible et la fermeture des affaires criminelles pour corruption, et la falsification des accusations criminelles contre ceux qui n’étaient pas recherchés. Dans la Russie d’aujourd’hui, un criminel peut acheter une exemption de punition, et un intrus est une punition injuste à un concurrent.

Selon les sociologues, le bureau du procureur, le tribunal et la police ne font pas confiance à plus d’un tiers des citoyens russes. Dans le même temps, seulement 5% déclarent leur confiance inconditionnelle. Cela indique directement un écart entre le pouvoir et la société.

Il est difficile d’appeler une législation anti-corruption russe dure et encore plus cruelle. Il y a beaucoup de trous et d’échappatoires. Ils permettent à des hauts fonctionnaires corrompus d’échapper à leurs responsabilités ou d’atténuer les sanctions autant que possible. Par exemple, l’article 290 du Code pénal de la Fédération de Russie – «Prenant un pot-de-vin» – prévoit un très large éventail de sanctions punitives. Même une quantité particulièrement importante de pot-de-vin n’implique pas nécessairement une peine d’emprisonnement. Un attaquant peut bien s’en sortir.

Actuellement, la pénalité pour corruption est considérablement réduite. Recevoir et donner des pots de vin jusqu’à 10 mille roubles sont alloués dans une composition sans gradins. Les articles sont complétés par d’autres types de sanctions sous forme de travail correctionnel, d’amendes et de privation du droit d’occuper certains postes. La confiscation de la propriété en tant que forme de peine supplémentaire pour les crimes mercenaires, graves et particulièrement graves est exclue de la législation.

En général, la législation de la Russie se réfère plutôt favorablement aux hauts fonctionnaires corrompus. La Douma d’Etat a refusé de ratifier l’article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cet article prévoit l’adoption de mesures sévères contre l’enrichissement illégal.

La corruption en Russie n’est pas réduite à la corruption banale. L’emploi généralisé de parents bureaucratiques pour pourvoir des postes dans les structures d’entreprise. Au sujet de la profondeur de la corruption dit le fait que sans scandales majeurs, même les plus importants pour l’image des projets du pays – le forum de l’APEC, les Jeux olympiques à Sotchi, la construction du port spatial « Vostochny ».

Le vrai « trou noir » reste la sphère des marchés publics. L’échelle des systèmes de corruption dans ce système ne peut que frapper. Ainsi, le stade de Saint-Pétersbourg « Zenith Arena », initialement coûté 6,6 milliards de roubles, a finalement coûté au pays 50 milliards. En tant que chef du Service fédéral antimonopole, Igor Artemyev a déclaré: «Le potentiel de corruption ici est fou … Les compétitions se révèlent souvent être du blasphème, le lobbyisme s’épanouit sur eux.

Au cours des trois dernières années, six gouverneurs, plus de 30 maires et chefs d’administration municipale et une douzaine de chefs régionaux adjoints et de gouvernements régionaux ont été arrêtés en Russie pour des accusations de corruption. L’un après l’autre, il y a de forts scandales dans les structures du pouvoir. Le pouvoir vertical est frappé par la rouille de la corruption. Il est possible d’accueillir l’exposition des violateurs de haut rang de la loi. Mais les plantations résonnantes ne résolvent pas le problème. Le monolithe corrompu qui s’est développé au cours des années de capitalisme criminel reste intact. A cet égard, on se souvient de la remarque caustique de l’ancien penseur romain Cicéron: «Les preneurs de pots-de-vin doivent trembler s’ils n’ont volé que ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Quand ils ont été assez volés pour partager avec les autres, ils n’ont plus rien à craindre. »

La plupart des personnes de haut rang impliquées dans des affaires de corruption réussissent à éviter de lourdes sanctions. Un exemple de manuel était le procès de l’ex-ministre de la Défense A.E. Serdyukov dans le cas de « Oboronoservis ». La manipulation de milliards de roubles est effectivement pardonnée. En décembre 2013, il a été accusé de négligence. En février 2014, l’enquête sur Serdioukov a été suspendue. Au 20ème anniversaire de la Constitution de la Fédération de Russie, il a été amnistié. En même temps, la carrière du fonctionnaire n’a pas trop souffert. Alors qu’il était encore sous enquête, il a été nommé à un poste important dans la société d’État « Rostekh ».

Chef du Département des relations de propriété du ministère de la Défense E.N. Vasilieva s’en est également tiré avec une « légère frayeur ». Après avoir purgé 34 jours dans la colonie, elle a été libérée sous condition.

La société n’est même pas considérée nécessaire d’expliquer les raisons de ces décisions douces. Beaucoup sont convaincus que l’ex-ministre du Développement économique Alexei Ulyukayev, qui a reçu un mandat de huit ans, attend également une réduction de la peine.

Depuis 1997, 21 affaires pénales contre des chefs de régions ont été ouvertes en Russie. Quel est leur destin? L’ex-gouverneur de la région de Toula N.V. Sevryugin a été accusé de corruption. En 1997-1999, il était en état d’arrestation, en 2000 il a été amnistié. La tête du Nenets Autonomous Okrug A.V. Barinov a été pris dans le détournement de fonds budgétaires. En 2007, il a été condamné à une peine avec sursis et, deux ans plus tard, sa condamnation a été remboursée. Une exception était la phrase du chef de la région de Tula V.D. Dudka, qui a été condamné à 9 ans et demi de prison. Maintenant, des condamnations sont attendues contre les ex-gouverneurs de la République des Komis V.M. Gaiser et Oblast de Sakhaline. Horoshavina.

L’expérience montre que la corruption s’épanouit souvent dans les régions où l’arbitraire politique et les violations aux élections de différents niveaux sont le plus souvent le cas. Dans un certain nombre de cas, la position de principe de nos sections du parti contribue à amener les fonctionnaires corrompus à l’eau potable. Ce fut le cas de Nikita Belykh dans la région de Kirov et de Leonid Markelov à Mari El.

L’arbitraire des grands administrateurs acquiert souvent le caractère de la corruption politique. C’est la seule façon d’expliquer le fait que nos camarades ont dû mener une lutte active pour les intérêts des collectivités locales dans le district urbain de Vidnoye, dans le canton de Barvikha, dans le district de Mozhaisk de la région de Moscou. Dans la région de la capitale, nos bureaux ont été protégés des pillards par l’ONG Molniya. Des exemples similaires sont dans la région de Yaroslavl et le territoire de Stavropol. La protection de la légendaire usine de Kirov à Saint-Pétersbourg et de l’entreprise Zvenigovsky à Mari El a été particulièrement importante.

Le parti communiste a dû se joindre à la lutte avec les autorités pour résoudre les problèmes environnementaux dans les régions de Moscou, Ryazan, Orenbourg et d’autres régions du pays.

Les lois élaborées par la faction du Parti communiste à la Douma d’Etat dans les domaines de l’industrie, de la finance, de l’agriculture et du soutien aux producteurs nationaux visent à développer la production et à lutter contre la corruption. Nos députés effectuent également des travaux similaires sur le terrain.

Nous demandons aux comités du parti de résumer l’expérience accumulée et de la mettre à la disposition du Comité central.

Une menace directe pour le pays

Chers participants du plénum!

Pour la Russie d’aujourd’hui, le problème de la lutte contre la corruption est crucial. Après la destruction traîtresse de l’Union soviétique, la capitale mondiale n’a pas été satisfaite. Le désir d’affaiblir autant que possible la Russie ne s’est pas arrêté un seul jour. A cet effet, des personnages tels que Yeltsin et Gaidar, Chubais et Kozyrev ont été utilisés le plus activement.

Les plus grandes sociétés transnationales et les fonctionnaires qui les servent recherchent un contrôle total sur les ressources naturelles de notre pays. Le scénario idéal pour eux suppose la poursuite de la désintégration de l’État unique et son remplacement par de petites possessions avec des régimes fantoches et facilement contrôlables.

La Russie connaît de plus en plus d’attaques féroces ces dernières années. Les tentatives de poursuivre une politique étrangère indépendante ont rencontré la haine de l’Occident. Les grandes forces de l’OTAN sont liées à nos frontières. Les groupes de choc sont concentrés dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie. Les navires de combat de l’alliance patrouillent régulièrement la mer Noire et la mer Baltique. L’Ukraine et la Géorgie sont attirées dans l’orbite de l’OTAN.

En nous entourant du «cordon sanitaire», les mondialistes développent une stratégie de déstabilisation à l’intérieur du pays. Un grand nombre de fois testé scénario de « révolutions de couleur » est prêt. Dans les années 1990, les politiciens occidentaux ont activement contribué à la formation du système de pouvoir actuel en Russie. Maintenant, ils sont devenus ses accusateurs violents. Une surprise, mais si habituelle pour notre cynisme « partenaire ».

Des violations massives de la loi dans l’élite russe ont facilité la manipulation des forces extérieures. Explosant l’argent et le pouvoir enragés, ces hommes d’affaires commencèrent à stocker les biens pillés dans l’Ouest si désiré. Maintenant, leurs principaux comptes bancaires, l’immobilier, les intérêts commerciaux et même leurs propres enfants sont à l’étranger. La classe dirigeante russe est devenue un compradore franc. Les politiciens occidentaux ont reçu d’énormes opportunités de manipulation. Après le choc du printemps de Crimée, ils ont intensifié la politique d’étranglement de notre patrie.

Les sanctions contre la Russie visent à forcer la classe dirigeante à abandonner ses intérêts. Maintenant, cette politique entre dans une nouvelle phase. Le 2 février, le Congrès américain devrait soumettre un rapport spécial. Il contiendra des données sur les personnalités politiques clés en Russie et les oligarques, leur proximité avec le président, l’échelle des États et les sources de revenus. La liste des parents, de leurs biens, des intérêts commerciaux, des biens productifs de revenus, des sociétés étrangères affiliées à ces personnes sera indiquée. L’ampleur de la pénétration du peuple russe dans les secteurs clés de l’économie américaine – banque, assurance, valeurs mobilières, immobilier – est clarifiée. Tout cela est une autre façon de faire pression sur nos bureaucrates et nos oligarques.

Il y a une semaine et demie, les sénateurs républicains américains ont exigé que le rapport du Kremlin sur les oligarques ajoute de nouvelles charges contre les représentants de l’élite russe proche du président Poutine. Ils insistent sur les informations les plus complètes sur les transactions corrompues des oligarques et des hauts fonctionnaires. Auparavant, la presse américaine a divulgué des informations selon lesquelles le rapport pourrait apparaître comme une preuve compromettante sérieuse sur Mikhail Fridman, qui est devenu le plus grand investisseur russe dans le domaine médical des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Le Département du Trésor des États-Unis prévoit d’achever la préparation du « Rapport Kremlin » d’ici le 29 janvier. On suppose qu’au moins 50 Russes y seront mentionnés. Et avec les membres de la famille, leur nombre atteindra 300 personnes.

Les intérêts de l’Etat national de la Russie exigent une élimination décisive de la corruption totale du système étatique. C’est cette question que nos ennemis essaient de faire le « déclencheur » de l’orange russe « Maidan ». Sanctions contre la Russie, ils s’attendent à créer des difficultés économiques et provoquer une nouvelle spirale de processus destructeurs dans le pays.

Aujourd’hui, l’Occident soutient activement les critiques du régime au pouvoir du camp libéral. Mais tous les démocrates sincères ne sont pas prêts à être trompés par les promesses des libertés du marché. Dans ces circonstances, c’est la candidature de Pavel Grudinin qui est un bon choix pour ceux qui défendent la Russie démocratique, mais ne sont pas prêts à la jeter dans le feu des provocations mondialistes.

Parti communiste déclare une fois de plus tout, même les stratégies les plus sophistiquées de « l’exportation de la lèpre orange » est vouée à l’échec s’il n’y a pas domestique pour ce terrain fertile. Et un tel terrain est créé par la scission de la société, une politique socio-économique médiocre, des échecs dans la sphère culturelle et éducative. Et, bien sûr, la corruption rampante et le détournement de fonds. Seules les forces national-patriotiques sont capables de faire face à ces problèmes.

Expérience réussie

Camarades! Aujourd’hui, une véritable guerre de corruption est précisément déclarée dans les pays qui s’opposent avec succès à l’hégémonie occidentale. Et ce n’est pas une coïncidence accidentelle. Comme on le sait, les problèmes de sécurité du pays et l’efficacité de l’appareil d’État sont étroitement liés.

Une expérience importante démontre le monde de la Chine moderne. Le président Xi Jinping a annoncé une lutte sans merci contre la corruption en tant que priorité de la politique de l’Etat. Il se déroule sous le slogan symbolique: « Pour clouer les tigres, écraser les mouches, chasser le renard ». Les « mouches » signifient de petits fonctionnaires corrompus. Les «tigres» sont appelés des hauts fonctionnaires qui se sont engagés sur la voie de l’enrichissement illégal. Les « renards » en Chine appellent les fonctionnaires qui ont fui à l’étranger des poursuites.

Des résultats sérieux ont été obtenus ici sur le chemin de la purification de la corruption. Pendant trois ans, environ un million de fonctionnaires ont été traduits en justice. Parmi eux plus d’une centaine – dans le rang des ministres et des chefs de grandes structures administratives. La lutte anti-corruption ne ralentit pas. Le nombre de cas entendus par les tribunaux en 2016 a augmenté d’un tiers. Des dizaines de hauts fonctionnaires ont été reconnus coupables. Parmi eux se trouvent le maire de la 15 millionième ville de Tianjin et l’un des dirigeants de la plus grande province du Henan.

La lutte contre les soi-disant renards n’est pas moins réussie. Pékin utilise activement des accords avec d’autres pays pour extrader des criminels. Ce n’est qu’en 2015 qu’il a extradé 738 fonctionnaires vers son pays d’origine. Tous ont comparu devant le tribunal.

Le mythe selon lequel tous les fonctionnaires coupables en Chine sont immédiatement tirés, ne correspond pas à la réalité. Le système de punition des fonctionnaires corrompus dans le pays est flexible. Cela dépend de la gravité des crimes commis. Parmi les méthodes – réprimande, rétrogradation, retrait du travail, expulsion du parti et arrestation – en règle générale, avec la confiscation des biens. En Chine, il existe une règle tacite selon laquelle un revenu illégal supérieur à 100 000 yuans (1 million de roubles) est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans ou plus, pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Dans certains cas, le fonctionnaire corrompu est condamné à mort.

L’orage principal pour les « tigres » impurs est la Commission Centrale pour la Vérification de la Discipline. Sous Xi Jinping, elle a reçu des pouvoirs supplémentaires. Les coûts des fonctionnaires sont maintenant surveillés attentivement. Il y a une lutte avec les sociétés offshore. Des sites Internet spéciaux ont été créés afin que les citoyens ordinaires puissent signaler des violations. Par exemple, en 2015, 2,8 millions de messages de ce type ont été reçus de résidents. Une autre méthode de lutte contre la corruption consistait à organiser des excursions régulières pour les fonctionnaires dans les prisons, où sont gardés leurs anciens collègues, pris en flagrant délit.

En même temps, la Chine est bien consciente qu’il est impossible d’éradiquer le mal de la corruption par des punitions uniquement. Ici, ils luttent contre les causes profondes des crimes économiques. Les règles du code de conduite pour les membres du parti ont été durcies. La lutte contre les excès a affecté la réduction de l’hospitalité et des voyages à l’étranger, l’interdiction d’acheter des voitures chères. Cette compagnie a été appelée la lutte contre les « quatre mauvaises mœurs » – la bureaucratie, le formalisme, le désir de luxe et l’hédonisme. Son but, tel que noté dans le PCC, est la création d’un système dans lequel les fonctionnaires «n’osaient pas, ne pouvaient pas et ne voulaient pas s’engager dans la corruption».

Les autorités de Cuba ont une position inconciliable par rapport à la corruption. Les difficultés économiques des années 1990, l’afflux croissant de touristes et d’investissements ont conduit à une augmentation des crimes de corruption. Les dirigeants du pays ont réagi très durement. En 2002, près de trois douzaines de policiers ont été condamnés à de longues peines d’emprisonnement pour de petits pots-de-vin. Cela a immédiatement réduit la corruption dans les organismes d’application de la loi à zéro. Dans le même temps, un ministère spécial anti-corruption a été créé à Cuba. Elle traitait à la fois de la «capture» de gros «poissons» et de la prévention des malversations. Parmi les fonctionnaires destitués et condamnés ces dernières années figurent le ministre des mines, le ministre des affaires étrangères, le maire de La Havane, les ministres des transports, de l’éducation et bien d’autres.

Lors de l’élaboration d’une stratégie anti-corruption, il convient également d’étudier l’expérience de Hong Kong. En 1974, la Commission indépendante contre la corruption a été créée ici, rendant compte personnellement au gouverneur. Il comprenait des employés avec des salaires très élevés, ainsi que des observateurs publics. La commission surveillait les coûts des fonctionnaires qui devaient prouver qu’une propriété avait été acquise légalement. Sinon, l’arrestation et la confiscation ont suivi.

Il ne fait aucun doute que la pratique soviétique et l’expérience mondiale doivent être prises en compte lors de l’élaboration de mesures de lutte contre la corruption en Russie.

Nous offrons une solution

Chers camarades,

Parmi les raisons de la corruption qui fait rage en Russie, il convient de mentionner d’abord:

• La privatisation rapide et les moyens criminels de créer une catégorie de nouveaux propriétaires;

• le pouvoir du capital et son désir d’extraire des profits à tout prix;

• Faible efficacité de l’administration publique et dépréciation de la politique du personnel;

• absence d’un tribunal indépendant;

• des failles dans la législation;

• l’état de moralité publique, la culture du culte de l’enrichissement personnel, la transformation de l’argent en bien-être de niveau de vie;

• L’analphabétisme légal d’une partie importante de la population du pays;

• la faiblesse de la formation du personnel, de la formation technique et opérationnelle des organismes d’application de la loi;

• le manque d’institutions développées d’autonomie et de contrôle des populations.

Le CPRF défend vigoureusement et systématiquement une lutte globale contre la corruption. C’est notre parti qui propose des mesures concrètes pour éradiquer ce mal. En 2010, la faction du Parti communiste a soumis à la Douma un projet de loi sur la ratification de l’article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La majorité, cependant, a pris une position différente. En 2014, le projet de loi révisé a été réintroduit, mais le même sort l’attendait.

La faction du parti communiste a soutenu l’enquête parlementaire sur l’affaire Serdyukov, mais l’initiative des communistes unis « a été réduite ».

Nous croyons que la responsabilité de tout corrupteur devrait être renforcée. À cette fin, les députés de la faction a présenté un projet de loi qui prévoit le retour à la loi pénale de l’institution de la confiscation de propriété. Il est appelé à devenir une punition efficace pour les crimes graves et particulièrement graves. Cependant, la majorité pro-gouvernementale ne permet pas l’adoption de cette loi.

Une mesure de resserrement des peines pour corruption pourrait être une simplification de la procédure de poursuite des personnes bénéficiant de l’immunité juridique. Dans la pratique, les affaires pénales contre les juges, les procureurs, les enquêteurs et autres sont souvent considérées pendant des années. Ces personnes se cachent du tribunal et des enquêteurs à l’étranger, et leurs biens, soumis à l’arrestation, ne peuvent pas être trouvés et saisis à temps.

Dans le même temps, il existe un certain nombre d’actes réglementaires et juridiques anti-corruption. En 2008, la loi « sur la lutte contre la corruption » a été adoptée. En 2012, la loi « Sur le contrôle de la conformité des dépenses des personnes qui remplacent les fonctions publiques et autres personnes avec leurs revenus ». Un an plus tard – « Sur le contrôle parlementaire » et « Sur l’interdiction de certaines catégories de personnes à avoir des dépôts, stocker de l’argent et des objets de valeur dans les banques étrangères. » Et cela ne compte pas les nombreux décrets présidentiels, décrets gouvernementaux, etc.

Depuis 2008, sous la présidence, le Conseil Anti-Corruption travaille. Le chef de l’État approuve les plans nationaux de lutte contre la corruption pour une période de deux ans. Mais tout cela ne fournit pas de succès visible.

Le CPRF, les forces patriotiques du peuple sont absolument sûrs que la situation peut être rectifiée dans un court laps de temps. Nous savons comment le faire. Notre candidat à la présidentielle Pavel Grudinin est prêt à changer l’état des choses pour le mieux.

Premièrement, il est nécessaire de durcir les peines pour les crimes de corruption. « La corruption est la racine, d’où s’ensuit tout le temps et avec toutes les tentations méprisantes pour toutes les lois », écrit le philosophe anglais Thomas Hobbes au 17ème siècle. La législation anti-corruption doit être révisée. Le critère principal ici ne devrait pas être la quantité mais la qualité. Ne produisez pas un certain nombre d’actes juridiques réglementaires et faites des lois aussi claires que possible. Ne laissez pas les malentendus et les failles juridiques. Pour les pots-de-vin et le vol en grande quantité, la véritable peine d’emprisonnement, plutôt que les amendes et les condamnations avec sursis, devrait suivre.

Il est nécessaire de revenir à la législation pénale l’institution de la confiscation des biens pour les crimes graves. Dans des cas spéciaux, il devrait s’étendre aux biens des parents proches du fonctionnaire corrompu. Et il est enfin temps de ratifier le 20e article de la Convention des Nations Unies.

Deuxièmement, la suppression de la fuite des capitaux à l’étranger contribuera à lutter contre la corruption. Une année de la Russie coule à 50-70 milliards de dollars. C’est une énorme quantité. La proposition de notre candidat à la présidence, Pavel Grudinin, sur la transition des principales banques du pays vers la propriété de l’État peut constituer un obstacle à cette situation.

Troisièmement, il est nécessaire de créer une intolérance dans la société pour toute manifestation de corruption. Les héros de l’inspecteur de Gogol ne nous ont-ils jamais frappés sur le banc de l’école? Le gouverneur, qui ne dédaignait pas les offrandes, n’invoquait-il pas les homonymes deux fois par an? Cependant, même les leçons apprises aujourd’hui ne sont pas utilisées dans la pratique. Ceci est facilité par la propagande officielle. Il impose l’opinion que la corruption est «un mal inévitable» et que la corruption est supposée inhérente à la nature même de la personne russe. Tout le pouvoir de l’idéologie et de la propagande devrait viser à faire de la corruption un mal absolu. Dès son plus jeune âge, un citoyen devrait y voir un crime non moins terrible que le vol.

Quatrièmement, le principe de l’inéluctabilité de la peine pour les crimes commis devrait être introduit. Lorsqu’il se prépare à recevoir un pot-de-vin ou à participer à une fraude, le fonctionnaire doit clairement comprendre qu’il fait face à une punition sévère. Aujourd’hui tout se passe vice versa. Le fonctionnaire voit sur de nombreux exemples que même pour des milliards d’escroqueries, vous pouvez obtenir une amende ou une peine conditionnelle. Un sentiment d’impunité engendre de nouveaux crimes. Et cela doit être arrêté.

Cinquièmement, il est nécessaire de mettre sous contrôle effectif les revenus et les dépenses de tous les fonctionnaires. L’achat par les fonctionnaires de biens immobiliers, de biens de luxe, d’actifs commerciaux devrait provoquer une réaction immédiate de la part des organismes d’application de la loi et de surveillance. Nous devons immédiatement rétablir le contrôle du peuple.

Sixièmement, il est urgent de rétablir l’ordre dans le système des appels d’offres. Les entreprises admises à eux doivent subir un audit approfondi, avoir un dossier de travail réussi d’au moins 5 ans. Le paiement du budget devrait être effectué uniquement sur la base du travail effectué. Le registre de ces œuvres doit être ouvert au public.

Septièmement, il est extrêmement nécessaire d’assurer la réparation du système politique. La réforme judiciaire est attendue depuis longtemps. Les tribunaux devraient être élus, et les juges – responsables devant les citoyens. Les gens ont besoin de retourner le droit des citoyens, existant à l’époque soviétique, de renvoyer les juges qui ne justifiaient pas la confiance. La création de structures étatiques spécialisées dans la lutte contre la corruption a mûri. Il est extrêmement important de rétablir le système de contrôle parlementaire efficace et de donner à la Chambre des comptes les pouvoirs appropriés.

La condition la plus importante pour une lutte efficace contre la corruption est le dépassement du monopole politique dans le pays et le développement général de la démocratie. La solution de ce problème est franchement entravée par la fusion complète du parti au pouvoir avec le gouvernement. Cette puissante union de fonctionnaires et d’oligarques défend activement les intérêts des grands propriétaires plutôt que des citoyens ordinaires.

Malgré nos tentatives répétées, la loi sur les garanties fondamentales des activités de l’opposition n’a pas encore été adoptée. Il est peut-être temps d’établir une règle: si toutes les fractions qui constituent une minorité s’opposent à la décision d’une majorité unipartite, elles ne peuvent être considérées comme acceptées.

De toutes sortes de corruption et d’actes illégaux, le plus dangereux est associé à la politique du pouvoir pour la désintégration de la société. Les institutions démocratiques dans le pays ne fonctionnent pas correctement. Nos camarades font souvent face à des manifestations d’arbitraire et de pression pour des raisons politiques. Et cela se produit de la part de ces forces de l’ordre qui sont obligées de protéger la légalité et les droits des citoyens.

L’exemple le plus évident était la persécution de Vladimir Bessonov sous un prétexte absolument tiré par les cheveux. Différentes façons de pression politique expérimenté maire de Naryan-Mar Tatiana Fedorova, premier secrétaire du comité républicain du Parti communiste de Mordovie Valentina Zaitseva, deuxième secrétaire du comité du district de Yamal-Nenets Alexander Schmal et bien d’autres.

Dans la région de Moscou, la situation est telle que les autorités régionales sont prêtes à abolir l’indépendance administrative de colonies entières. Cela arrive dans les cas où la majorité des mandats adjoints dans leurs organes municipaux appartiennent aux représentants du Parti communiste.

En fait, en Russie, il existe des mécanismes de pression éhontée de la part des cercles dirigeants contre les opposants et la rétention du pouvoir à tout prix. Nous avons à plusieurs reprises été confrontés au vol de votes lors des élections, ce qui signifie un vol de pouvoir. Quand des centaines de milliers de personnes sont impliquées dans une machine de fraude et de falsification – c’est un facteur extrêmement dangereux dans la désintégration de la société.

La campagne électorale actuelle en Russie est déjà menée de mauvaise foi. Le candidat du Parti communiste, de la gauche et de l’opposition national-patriotique est soumis à un silence et à une pression constants. Un flux d’informations sales est en cours de déploiement contre notre candidat. Sur la croissance rapide de la popularité de Pavel Grudinin les opposants ont répondu avec sa diffamation et dénigrant. Dans cette campagne, même les médias officiels et les journalistes bien connus sont impliqués. Des programmes télévisés entiers sont consacrés à des discussions sur la façon de traiter avec notre candidat, quelles étiquettes accrocher et comment humilier. L’opposition illégale rencontre la diffusion de notre matériel d’information. « Feu vert » est donné aux populistes éhontés et aux manipulateurs.

Nous avons fermement condamné tous ces faits. Des appels spéciaux ont été envoyés à la direction du pays. Les mécanismes juridiques sont impliqués. Nous nous opposons à la criminalisation des élections et soulignons: le pouvoir lui-même pousse l’électeur à exprimer sa volonté dans la rue lors des actions de protestation. Notre parti respecte honnêtement la loi et nous ne tolérerons pas les abus. Nous exigeons de tout le strict respect de la loi et l’ordre.

Une fois de plus, nous déclarons: l’omnipotence du capital oligarchique et le système politique en déclin condamnent inévitablement la corruption et la décadence du pays. La lutte contre ce mal doit être déterminée et le monde entier!

* * *

Camarades! Nous sommes convaincus que la principale condition de la lutte contre la corruption est le retour au socialisme, la construction d’un état de justice sociale.

Oui, la sévérité et l’inévitabilité de la punition sont les conditions inaliénables de la victoire sur l’anarchie. Mais même elles ne permettront pas d’éradiquer la corruption, si ce n’est de changer le système créé sur la base pourrie du capitalisme criminel-oligarchique.

Le publiciste américain Joseph Fock a déclaré: « Les bons hommes d’affaires corrompent les bons politiciens. » Dans la Russie d’aujourd’hui, les mauvais politiciens ont été corrompus par les oligarques. Ils se sont révélés être des gestionnaires faibles, mais ont eu la chance et zhulikami.Vlast avide est directement responsable de l’appauvrissement massif de nos citoyens et le fait que, depuis le début des années 90-s du pays affiché dans les banques offshore et à l’étranger plus de 60 billions de roubles. La Russie était à l’un des premiers endroits au monde en termes de niveau d’inégalité sociale. La prospérité d’une poignée de riches est payée au prix de l’appauvrissement de la majorité.

L’état et le mécanisme économique de la Russie capitaliste sont profondément imprégnés de corruption et d’anarchie. Notre équipe est prête à résoudre ce problème. La mise en œuvre du programme de Pavel Grudinin est un moyen d’améliorer la situation sociale et économique, à la victoire sur l’anarchie criminelle dans l’économie et la gestion. Dans notre programme électoral, notre candidat déclare à juste titre que « la suppression de la corruption donnera un effet à la fois économique et moral-politique ».

Sans éliminer les causes de la corruption, une lutte efficace contre ce mal est impossible. Supprimer son endémique ne permettra qu’un ensemble de mesures rigoureuses et cohérentes. Une condition obligatoire est la volonté politique de la direction du pays.

Dans le cadre d’une politique économique libérale, les secteurs des matières premières et des banques financières eux-mêmes se sentent libres. La production réelle se dégrade. Un marché moche est un terreau pour les violations et les fraudes. Pour corriger la situation, un nouveau président, le gouvernement du peuple Trust et le Conseil suprême d’Etat sont appelés. Ils vont nationaliser les secteurs clés de l’économie, mettre en place un système de planification tactique et stratégique, mettre en place un programme de création, un programme de relance du pays.

Encore une fois, je souligne avec insistance: la corruption est un problème complexe. Il ne peut être résolu sans réparer le système politique et changer le cours socio-économique.

Le candidat à la présidence de la Fédération de Russie prend des mesures spécifiques et efficaces pour éradiquer la corruption et la criminalité, à partir d’un vaste ensemble de forces de gauche et de national-patriotisme.

Il s’appelle Pavel Nikolayevich Grudinin!

La capacité de travailler sur les résultats et de réussir a prouvé son efficacité!

Ensemble, nous surmonterons la pauvreté et ramènerons la Russie au nombre des leaders mondiaux!

Soutenez le candidat du peuple!

Grudinin est le président, que la Russie attend!

Son slogan: Justice! Patrie! Les gens!

Zyuganov Gennady Andreevich

Président du Comité central du Parti communiste, chef de la faction du Parti communiste à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie