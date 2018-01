Culture soviétique: Hommage à Geli Korzhev, peintre et communiste inébranlable

La rétrospective de Gely Korzhev (1925-2012) à la galerie Tretyakov est l’un des spectacles les plus attendus de ces dernières années. Dans la Russie d’aujourd’hui, l’art de Korzhev sonne une note poignante et vitale. Dans une classe à part, son travail n’a jamais été pleinement compris par ses contemporains, de même qu’il n’a pas encore été pleinement apprécié par les générations suivantes. Ses peintures, cependant, peuvent fournir une clé inestimable pour comprendre l’histoire de l’art russe d’après-guerre, en le situant dans le contexte plus large de l’art mondial de la seconde moitié du 20ème siècle.

Il n’y a jamais eu une exposition Korzhev de cette ampleur auparavant en Russie, et rend hommage à la diversité exceptionnelle, la complexité et la profondeur du travail de l’artiste, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir leur propre Korzhev «personnel». L’exposition rassemble les principaux groupes d’œuvres de l’artiste issues de collections muséales et privées en Russie et aux États-Unis. Le temps couvert est tout aussi impressionnant, avec chaque étape du parcours artistique de Korzhev reflété dans les œuvres exposées, des peintures des années 1940 qu’il a créées en tant qu’étudiant jusqu’aux aux œuvres qu’il a produites dans l’isolement de son studio dans les dernières années de sa vie. La séquence des œuvres ne suit pas la biographie de Korzhev dans un sens chronologique strict, mais offre plutôt une dynamique,

Comme Korzhev lui-même l’a noté, le rôle clé dans le développement de la vision du monde de sa génération a été joué par la Seconde Guerre mondiale. «J’ai été accepté à l’école d’art en août 1939 et le 1er septembre, la guerre a éclaté en Europe.Nous sommes la génération de guerre.Certains d’entre nous se sont battus au front, d’autres non, mais nous sommes tous devenus adultes dans son ombre, « [1] l’artiste a une fois expliqué dans une interview. Le sujet de la guerre était l’un des thèmes clés de l’art de Korzhev, apportant avec lui des notes de drame puissant et, parfois, de conflit.

L’exposition s’ouvre sur le tableau « Traces of War » (1963-1964, Musée russe). Parmi les œuvres les plus poignantes du cycle «Brûlé par le feu de la guerre», cet ouvrage, si cher au cœur de Korzhev, n’en a pas moins fait l’objet de nombreuses critiques. « Traces of War » peut difficilement être qualifié de portrait au sens normal: il s’agit plutôt, selon l’artiste, d’une image collective – le « visage de la guerre ». Le visage défiguré d’un soldat blessé est montré en face sur fond clair et neutre: une version monumentale d’une photo d’identité. La vision du peintre s’apparente à celle de l’objectif de la caméra, enregistrant la réalité visible avec une précision impartiale. Pourtant, Korzhev est loin d’être un observateur indifférent, qui raconte simplement ce qu’il a observé. Le choix du héros par l’artiste, la façon dont le visage est agrandi, le chagrin et la gravité sobre de la situation définissent les vrais sentiments de Korzhev envers son sujet. L’œil défiguré du soldat qui a tellement repoussé certains critiques, provoquant des accusations de représentation inappropriée d’un héros monumental, est rendu clair et convaincant, sans détails physiologiques excessifs. Plus tard, Korzhev a exprimé des pensées sur ce qui est et n’est pas permis dans l’art: « Je pense que nous ne devrions pas submerger les gens de désespoir, de peur, de terreur et de laideur. t pour les arts. Affirmation de courage, de beauté et de gentillesse, même à travers la représentation de scènes terribles, est le principe principal des arts. »[2]

« Mother » (1964-1967, Galerie Tretyakov) montre quelque chose de la même approche. La pitié et la compassion de l’artiste face à une perte insupportable sont claires. Ce sens, en effet, est souvent présent dans les meilleures œuvres de Korzhev, de ses peintures de guerre aux toiles plus modernes, des paysages, des nus et des scènes bibliques.

L’approche essentiellement humaniste de Korzhev est l’une des principales caractéristiques de son travail, le mettant à part des autres maîtres de l’art figuratif de la seconde moitié du 20ème siècle tels que les artistes britanniques Francis Bacon ou Lucian Freud. Le fait que l’héritage créatif de Korzhev soit à la hauteur de celui de ces réalistes occidentaux si largement acclamés devient particulièrement évident lorsqu’on apprécie le spectre des œuvres exposées à la rétrospective: jamais auparavant l’art de Korzhev n’a été exposé aussi complètement.

Le cycle «Brûlé par le feu de la guerre» est suivi de plusieurs œuvres qui ont été perçues comme de véritables signes de leur temps. Ce sont aussi des tableaux clés du développement de Korzhev en tant qu’artiste: « Lovers » (1959, Musée russe) et le triptyque « Communists » (1957-1960, Musée russe). Dans ces toiles, l’esprit novateur et pionnier de Korzhev a clairement brillé pour la première fois.

Ces œuvres placent Korzhev à la tête de ses contemporains, la génération d’artistes qui cherchait de nouvelles approches à la fin des années 1950 et 1960, lors du «Thaw». Après avoir vaincu l’Allemagne nazie, l’Union soviétique connaissait à cette époque des moments plus positifs. Les privations de la guerre avaient conduit à une plus grande appréciation de la valeur intrinsèque de la vie, de «l’ici et maintenant», d’un ciel paisible sur la tête et de simples plaisirs et préoccupations humaines. Dans la littérature, le cinéma et l’art, il se passait une sorte de «réhabilitation» de la réalité. Cette recherche d’une nouvelle vérité est devenue la nouvelle norme soulevée par toute une génération d’artistes.

Les «amants» et les «communistes» de Korzhev ont été parmi les œuvres clés qui ont engendré le style dit «sévère», l’une des principales tendances de l’art soviétique de l’époque. À la différence de ses peintures de genre et de son approche lyrique des années 1950, ces œuvres établissent un équilibre particulier entre le thème et l’exécution, le plus approprié à l’esprit et à la complexité des œuvres à grande échelle. Le voyage jusqu’à ce point n’était pas facile, cependant. Korzhev le rappela plus tard: «Chez les« Amants », il y a un écho de la guerre, il était pénible de travailler dessus … J’ai d’abord imaginé une scène: le rivage, deux personnages et une moto. ces gens étaient, comment étaient leurs histoires de vie, je ne savais pas, la composition ne se rencontrait pas. J’ai rencontré un homme plus âgé qui travaillait comme assistant de laboratoire dans un institut de recherche. Il m’a parlé de lui et de sa vie. Quand il était très jeune, encore un garçon, il a participé à la guerre civile et a organisé des fermes collectives. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint l’infanterie volontaire. Il a été blessé au front. La vie de l’homme, si étroitement liée à la vie de la Russie, m’a paru très intéressante et significative. J’ai réalisé qu’une telle personne était chère et proche de moi, et il est devenu le héros de ma peinture. Mon idée initiale est devenue pleine de sens, le contenu s’est matérialisé et la peinture s’est animée. »[3]

Dans son triptyque «communistes», Korzhev opte pour une approche inattendue, loin d’un traitement conventionnel historique ou quotidien du sujet. Les sujets choisis remontent à la guerre civile russe, avec les travailleurs et les soldats de l’Armée rouge présentés comme les héros de ces peintures puissantes. La vision globale de Korzhev et son interprétation profonde du matériel historique lui permettent non seulement de relier son sujet à une période spécifique de la vie de sa patrie, mais aussi de la situer dans un contexte historique plus large. L’héroïsme de la guerre civile russe rappelle les événements plus récents de la Seconde Guerre mondiale, un conflit dont Korzhev lui-même avait été témoin dans sa jeunesse. En outre, le thème de l’héroïsme, la représentation d’un acte de courage et de détermination, va un peu plus loin dans le domaine de l’intemporel.

Les meilleures parties du triptyque, selon Korzhev lui-même, étaient les peintures centrales et gauches. « Raising the Banner » (1960) est l’un des principaux travaux de Korzhev et pourrait être considéré comme porteur de son principal message idéologique. [4] La forme et le contenu de cette toile sont vraiment un, une caractéristique vitale dans une peinture de cette taille. La composition dynamique montre un acte de volonté, une décision fatidique qui va changer le cours des événements. La taille de la peinture et de la figure principale, le format rapproché, la composition ressemblant à une image d’un film, et la texture de l’image permettent à Korzhev de créer une forme qui transporte l’action artistique hors du récit immédiat et dans l’existentiel. Cette qualité rare est précisément ce qui distingue les meilleures œuvres de maîtres exceptionnels de la peinture historique. Le regretté Valery Turchin, l’un des historiens de l’art généralistes, maintenant disparus, vit certains parallèles entre l’art de Korzhev et celui de Vasily Surikov. De sa génération, Gely Korzhev avait peut-être l’appréciation et la compréhension les plus vives et les plus complètes de la tradition artistique de la Russie, suggéra Turchin [5].

L’art de Korzhev de différentes décennies offre un excellent exemple d’une vision philosophique de l’histoire. Comme aucun autre peintre d’après-guerre, Korzhev a montré les tournants cruciaux de la vie russe au XXe siècle. La guerre apparaît ici dans toute sa complexité tragique, de même que ses traces et son héritage, toujours présents dans la vie quotidienne des Russes et dans le destin de tout le pays.

« Nuages ​​de 1945 » (1980-1985, Galerie Tretyakov) est l’un de ces tableaux philosophiques. Il montre un homme qui a perdu une jambe dans la guerre, avec une femme âgée vêtue de vêtements de deuil sombre. Les deux sont pensifs, pris dans les souvenirs du passé. Derrière les personnages se cache un paysage panoramique – une grande prairie sous un ciel vaste et tranquille. Cette toile de fond ramène le récit à nos jours. « La guerre est finie, il manque une jambe mais il est toujours heureux, il regarde les nuages, sent l’herbe: la vie a gagné », explique Korzhev. Le temps, dans ce tableau, est historiquement spécifique: inévitablement, il s’écoule vers l’avant. Pourtant, le passé remonte, dans la mémoire des générations futures. La métaphore artistique du temps que Korzhev crée dans ce travail, permettant au passé, au présent et au futur de s’entremêler de manière complexe,

conversation (1975-1985)

« Conversation » (1975-1985, Musée russe) est une autre œuvre de Korzhev qui ne peut pas être simplement résumée en termes d’événements chronologiques. La composition est née d’une commission officielle abandonnée par la suite. La salle des cérémonies de remise des prix à la Chambre du gouvernement de la Fédération de Russie (RSFSR) devait être décorée d’un groupe de cinq peintures à grande échelle. La proposition initiale de Korzhev a tellement surpris les fonctionnaires, cependant, que la commission a été attribuée à la place à Andrei Mylnikov, sous la direction duquel une série de tapisseries a été créée. La forme et les sujets des travaux de Korzhev se sont révélés tout simplement trop peu conventionnels. Suite à l’incident, Korzhev a continué à travailler sur « Conversation », plus contraint par les directives officielles. Le travail qui en résulte représente les gens avec leurs dirigeants d’une manière inattendue, aller à l’encontre des opinions acceptées sur la façon dont cela devrait être représenté. En cela, « Conversation » est très inhabituel, créé comme il l’était dans les dernières années de l’URSS.

Les années 1980 ont été un tournant important dans l’histoire soviétique. La volonté de revigorer le pouvoir soviétique sous la bannière de la perestroïka a finalement conduit à sa disparition. Pour certains, ces temps nouveaux et différents se sont révélés pleins d’opportunités; pour d’autres, ils ont apporté la confusion et la paralysie. Pour Korzhev, c’était une époque difficile: ses croyances et ses idéaux étaient en contradiction avec la nouvelle réalité. Ceci, pour l’artiste mature Korzhev, était en effet l’un des problèmes clés de la période post-soviétique. En 1976, le peintre quitte l’Union des artistes russes et, en 1986, il cesse d’enseigner. Après cela, son rôle public dans la société a été réduit au minimum, et il a vu peu de gens en dehors de sa famille et un cercle d’amis proches. Ses efforts, dans cette période, ont été dirigés principalement vers son art, le principal objectif de sa vie.

Ainsi, Korzhev s’est retrouvé dans une opposition silencieuse à la nouvelle direction russe. Inébranlable dans ses vues, à la fin des années 1990, l’artiste a refusé un prix d’État qui lui a été décerné par le gouvernement de la nouvelle Fédération de Russie. [7] Dans une note expliquant sa décision, Korzhev a écrit de ses motifs: « Je suis né en Union soviétique et je croyais sincèrement aux idées et aux idéaux de l’époque, aujourd’hui considérés comme une erreur historique. L’acceptation d’un prix d’État équivaudrait à une confession de mon hypocrisie tout au long de ma carrière artistique, je vous demande de considérer mon refus avec la compréhension voulue. »[8]

En tant qu’artiste mature, Korzhev n’a pas cherché à critiquer ouvertement le système politique ou social de la Russie contemporaine. Cela ne fait en effet pas partie du rôle de l’artiste. Son expérience et ses opinions se reflétaient inévitablement dans ses œuvres ultérieures. Les pensées et les sentiments de Korzhev prennent vie dans ses toiles et sur papier: le peintre tient un journal intime tout au long de sa vie. Il a également laissé derrière lui des notes copieuses avec des réflexions sur l’art, la culture contemporaine et les questions sociales. Non destinés à la publication, ces manuscrits et ces journaux intimes sont virtuellement inconnus du public: les riches archives sont conservées par la famille de Korzhev. [9]

Laissant ses devoirs publics derrière lui et se retirant dans la solitude de son atelier, Gely Korzhev a pu, dans les dernières décennies de sa vie, réaliser à peu près toutes ses ambitions créatives. Quelle joie c’est pour un artiste!

La situation géographique de l’héritage artistique de Korzhev a naturellement été affectée par la manière dont les circonstances divisent la vie professionnelle de l’artiste en deux parties. Ainsi, la plupart de ses toiles à grande échelle de la période soviétique sont devenues des pièces clés dans les collections permanentes d’institutions telles que le Musée russe et la Galerie Tretyakov, ainsi que divers musées régionaux.

La deuxième partie de l’héritage artistique de Korzhev, tout aussi important pour la compréhension de son œuvre, se trouve dans des institutions privées et des collections du monde entier. Les toiles à grande échelle des trois dernières décennies de sa vie, ainsi que ses premières œuvres, croquis et études de composition restent pratiquement inconnus du grand public russe. Beaucoup de ses peintures importantes ont été prises hors de la Russie sans avoir été exposées une fois dans la patrie de l’artiste.

Cette rétrospective offre donc une merveilleuse opportunité de considérer ensemble les différentes parties de l’héritage créatif de Korzhev et de mieux apprécier sa gamme artistique et sa complexité en tant que peintre. Parlant de son style et de ses méthodes dans l’art, Korzhev a utilisé le terme de «réalisme social», accordant une grande importance au premier et au deuxième mot de cette description. En se remémorant le passé, il a médité: « Je crois que le réalisme socialiste aurait dû être appelé » réalisme social « , le socialisme est associé à la politique, mais il devrait plutôt viser les problèmes sociaux. [10] C’était le type de réalisme auquel Korzhev a aspiré.

Malgré toutes les souffrances qu’il ressentait avec son rejet intérieur de la vie dans la Russie post-soviétique, l’artiste n’a jamais cessé de s’inquiéter, et à propos du peuple russe: le sort que beaucoup avaient connu avec l’effondrement de l’URSS et le potentiel encore resté. Dans une interview donnée en 2001, Korzhev décrit son point de vue social en tant qu’artiste: «Pour ceux qui dirigent le pays, j’ai, comme l’exprime Saint-Exupéry, une aversion profonde: ces cercles qui fleurissent actuellement et sont maintenant à la pointe En tant qu’artiste, je ne vois absolument aucun intérêt à étudier cette partie de la société, mais les gens qui ne correspondent pas à ce modèle – ils sont maintenant intéressants – les hommes «superflus», les étrangers – aujourd’hui , ils sont nombreux, rejetés, éjectés de la vie normale, indésirables dans le climat actuel … Je suis intéressé par leur destin, dans leur lutte intérieure. En ce qui me concerne, ils sont les véritables héros de l’artiste. »[11] Ces nouveaux héros ont en effet commencé à peupler les œuvres de Korzhev, alors que l’artiste abordait les problèmes sociaux de la Russie contemporaine dans des œuvres telles que« Rise, Ivan! « (1995, Institut d’Art Réaliste Russe), » Adam Andreevich et Eva Petrovna « (19961998, collection privée, Moscou) et » Parental Rights Revoked « (2006, Institut d’Art Réaliste Russe).

La réalité russe contemporaine que Korzhev a observée dans les dernières décennies de sa vie n’a pas inspiré le maître à créer des œuvres d’héroïsme, ni à vanter le triomphe de l’esprit humain. Aux yeux de Korzhev, les gens étaient devenus plus petits, plus pettiers. Préoccupés par des préoccupations quotidiennes banales, ils cherchaient uniquement à satisfaire leur fierté bourgeoise et leurs besoins humains fondamentaux. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si pendant cette période Korzhev a imaginé pour son petit-fils une bête fantastique qui a ensuite donné naissance aux grands Tyurlikis.série (ce nom étant, comme Korzhev lui-même l’a dit, quelque peu « abstrait et difficile à expliquer »). [12] Les héros de ce cycle sont des mutants de différentes formes et tailles: mi-animaux, mi-oiseaux, possédant tous les défauts et les faiblesses des êtres humains. Le caractère poignant et la résonance inattendue de la série furent tels que, pendant un certain temps, l’œuvre de Korzhev ressembla à celle du camp d’artistes contemporains, groupe auquel le maître ne se serait certainement pas associé. Certaines œuvres de cette série, ainsi que les peintures «Don Quichotte» de Korzhev ont été exposées à la galerie Regina de Moscou en 1993. Cette exposition, dans un espace habituellement lié à un art très différent, était cependant aussi loin que cette tendance: naturellement, Korzhev était simplement une figure trop importante pour être absorbée par de tels groupements.

Tout ceci ne fait qu’ajouter aux œuvres autoréflexives du Korzhev mûr, parmi lesquelles se trouve sa série de nus, dans laquelle le peintre s’est fixé comme tâche frappante de représenter la forme féminine dans les contextes historiques et sociaux particuliers de la période soviétique. Le travail le plus impressionnant de la série est sans aucun doute sa « Marusya » (1983-1989, collection privée, USA).

Non moins frappante est la «Nature morte avec marteau et faucille» du peintre (2004, collection privée, États-Unis), un travail qui permet de ramener les symboles maintenant un peu abstraits de l’ère soviétique à la réalité. En effet, les natures mortes occupent une place particulière dans l’héritage de Korzhev. L’artiste les peignait fréquemment et avec une grande passion, utilisant le genre comme moyen de fixer et de résoudre des tâches artistiques autour du sens et de la composition. Korzhev lui-même décrivait le processus: «Pensez à la nature morte psychologique, il faut aussi trouver une nouvelle approche de l’exécution: le clair-obscur frappant , certainement une lumière artificielle, peut-être une flamme nue (une bougie ou un kérosène).

«Les choses d’une personne, un livre, une théière, un panier, des chiffons, etc. L’essentiel, cependant, est de décrire l’état de la personne qui possède ces choses, leur occupation, leurs pensées, leur mode de vie, même les événements qui pourraient »[13] Les objets dans les natures mortes de Korzhev – une hache, une perceuse à main, des chaussures usées, un chapeau et une veste russes, des cruches d’argile, de simples casseroles et poêles en émail, un verre avec un chiffon imbibé de lait – sont clairement présents, convaincant matériel: ils rappellent non seulement la vie quotidienne de l’époque soviétique, mais dans un sens beaucoup plus large, le mode de vie traditionnel des générations de Russes.

« Je suis plus un peintre de natures mortes que tout », [14] Korzhev dirait de lui-même. En effet, sa technique de composition de nature morte consistant à placer de grands objets au premier plan avec un espace peu profond et peu défini est clairement visible dans la majorité de ses peintures narratives à grande échelle, des œuvres emblématiques des années 1960 aux cycles créés en ses dernières décennies.

Les œuvres de Korzhev de ces années reculées dans son atelier contiennent de nombreux thèmes et images de livres classiques, interprétés sous un jour nouveau. La littérature a toujours été au centre des intérêts de Korzhev: il est souvent perçu comme un penseur, un dramaturge, un artiste qui s’efforce de représenter non seulement le plan physique immédiatement visible, mais aussi la logique interne des événements. Le respect profond de Korzhev pour la littérature et les liens entre son art et des classiques bien connus montrent encore à quel point et de quelle manière unique l’artiste a ressenti et interprété la tradition artistique russe.

Dédiée à Don Quichotte et aux autres héros du roman tant aimé de Miguel de Cervantes, la série « Don Quichotte » de Korzhev consiste en une quinzaine d’œuvres créées pendant deux décennies. «En tant qu’étudiant, j’étais déjà fasciné par l’image de ce champion de la justice intrépide», se souvient l’artiste. « On ne devrait pas » blâmer « Cervantès pour cela – cela avait aussi à voir avec notre famille … L’attitude de mon père à l’égard de la vie, de ses activités et de ses échecs me rappelait cet infatigable chercheur de vérité. Sancho Panza: Même la façon dont ils se présentaient tous les deux – mon père, grand et maigre, et ma mère, toute ronde et plutôt petite – était tout à fait en accord avec ces personnages littéraires, mais ce n’était pas tout. Je devrais l’utiliser pour créer le portrait de ma famille. C’était plus compliqué que ça. Il était important pour moi de comprendre et de communiquer ensuite à travers mon art la noblesse et la générosité de l’esprit humain, et la volonté des êtres humains d’accomplir des exploits de valeur dans un but noble. « [15]

Comme Korzhev l’a souligné, « les Russes ont toujours considéré Don Quichotte sérieusement, même comme un héros symbolique ». [16] Développant le courant de pensée exprimé par Ivan Tourgueniev dans son essai « Hamlet et Don Quichotte », Korzhev développe le concept de Cervantès. : « Que se passerait-il si une personne ayant des croyances et un développement moral semblables à ceux de Christ devait apparaître dans la vie réelle? » [17]

Ce n’est peut-être pas un hasard si, à la rétrospective, la série « Don Quichotte » de Korzhev mène à son cycle biblique. L’artiste s’est tourné vers les sujets de l’Ancien et du Nouveau Testament après la mort de ses parents en 1986. Pour Korzhev le penseur, avec sa richesse d’expérience de vie, l’objectif principal de ce nouveau développement significatif dans son effort créatif était de capter la logique interne de l’histoire, basée sur les vues morales et éthiques qui déterminent les actions humaines. La plupart des œuvres de la série biblique sont fortement chargées de la signification dramatique des événements qui ont eu lieu, ou qui sont prévus – tels que « Judas » (1987-1993, collection privée, USA) ou « Carrying the Cross » (1999, collection de la famille de l’artiste, Moscou). Au milieu de la douleur et de la souffrance, cependant, Korzhev suggère qu’il y a une place pour l’amour. Par exemple, « Deprived of Paradise » (1998, collection privée, USA) est rempli d’une émotion intensément intime: Adam porte Eve dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse sur Terre.

Les autres peintures du cycle sont également non-anonymes, remplies à la place des sentiments personnels de l’artiste. Dans «Automne des ancêtres (Adam et Eve)» (1997-2000, collection privée, États-Unis), les traits du visage d’Adam rappellent ceux de l’artiste Alexei Gritsai, un ami proche de Korzhev. Dans l’œuvre de Korzhev, la sagesse et l’humilité des personnages bibliques sont acquises non seulement par la volonté de Dieu, mais aussi à la suite d’une vie vécue avec intégrité.

Une exposition solo majeure propose toujours de nouvelles façons d’interpréter le travail d’un artiste. Dans le contexte culturel soviétique et post-soviétique, le phénomène créateur de Gely Korzhev est resté un point de repère, parfois évident, parfois en retrait par rapport aux événements politiques tumultueux de l’histoire de la Russie. En créant son propre langage dynamique, Korzhev insuffla une nouvelle vie dans la tradition réaliste, prouvant de manière convaincante que le potentiel expressif de la peinture en tant que forme d’art n’avait certainement pas encore été épuisé. Malgré le fait qu’il consacre de nombreuses années à enseigner et à aider un certain nombre de peintres talentueux à se développer, Korzhev n’a pas créé sa propre école. Aucun de ses élèves n’a été capable de dépasser son maître, d’aller plus loin dans l’interprétation de la tradition des peintures à grande échelle et du potentiel moderne de l’art réaliste.

Une visite de cette première rétrospective russe à grande échelle de l’art de Gely Korzhev, qui a rassemblé le corps principal du travail du peintre, permettra aux amateurs d’art de réfléchir et d’évaluer son héritage, offrant un espace d’évaluation et de débat animé va encore une fois prouver hors de tout doute la pertinence de l’art de Korzhev aujourd’hui.

mieux que le mac do post soviétique

post-soviétique : les monstres