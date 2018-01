La police russe armée a fait irruption à Moscou dans un cinéma d’art et d’essai qui a défié l’interdiction du gouvernement de projeter la sombre comédie d’Armando Iannucci, The Death of Stalin .

Six policiers et un certain nombre de fonctionnaires en civil sont arrivés au cinéma Pioner vendredi après la projection du film à la mi-journée, qui tourne autour des querelles intestines qui ont suivi la mort de Joseph Staline en 1953. Les officiers confirmaient seulement qu’ils menaient une enquête. .

Les fonctionnaires en civil ont interrogé le personnel et recueilli des preuves que le film avait été montré. La direction de Pioner a refusé de commenter le raid, mais le personnel a insisté pour que d’autres projections du film se poursuivent.

Pioner a annoncé plus tard qu’il supprimait toutes les autres projections prévues pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il a ajouté que toutes les autres questions devraient être adressées au ministère de la culture .

Le raid est intervenu quelques jours après que le ministère ait brusquement retiré sa permission pour la sortie du film à la veille de sa première nationale prévue le 25 janvier, après que des responsables gouvernementaux et des personnalités culturelles pro-Kremlin eurent assisté à une projection privée.

Le ministère a déclaré que tous les cinémas qui ont montré le film feraient face à des amendes et même une fermeture temporaire.

Facebook Twitter Pinterest Une scène de La Mort de Staline. Photographie: Nicola Dove / EOne

Un comité consultatif du ministère a recommandé que le film soit reporté pour éviter de se heurter au 75ème anniversaire de la fin de la bataille de Stalingrad, un tournant décisif de la seconde guerre mondiale. Pavel Pozhigailo, membre du comité, a déclaré que le film insultait les «symboles historiques de la Russie – l’hymne soviétique, les ordres et les médailles» et l’a qualifié de «blasphématoire». Les fonctionnaires ont déclaré que le film serait examiné pour « extrémisme » dans les semaines à venir.

Oleg Berezin, le directeur de l’Association des propriétaires de cinéma, qui représente les cinémas indépendants en Russie , a déclaré que le retrait de la licence de distribution du film était illégal. « Il n’y a pas eu de décision de justice à ce sujet », a-t-il dit.

L’interdiction vient au milieu de la popularité renouvelée de Staline en Russie. Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré l’année dernière que les pays occidentaux utilisaient la « démonisation excessive » de Staline pour attaquer la Russie. En juin, les Russes ont nommé Staline «la personne la plus remarquable» de l’histoire du monde dans un sondage réalisé par le Levada Center, une firme de sondage indépendante à Moscou.

L’interdiction a augmenté l’intérêt pour le film. Les billets pour sa course de 10 jours au Pioner se sont rapidement vendus après que le cinéma l’ait projeté pour la première fois jeudi soir.

« J’avais 13 ans quand Staline est mort et je me suis agenouillé et j’ai pleuré », a déclaré Oleg, 78 ans, qui a réussi à obtenir un ticket pour une projection le 30 janvier. « Ils nous ont appris que Staline était un dieu. Puis, plus tard, quand [Mikhaïl] Gorbatchev était au pouvoir, ils nous ont dit qu’il était un meurtrier et un destructeur de notre nation. Maintenant, ils nous disent à quel point il est génial. Je veux voir ce que ce directeur pense. »

Les opinions divergeaient quant aux mérites du film parmi ceux qui avaient assisté à la projection de vendredi.

« Le film est assez bon. Mais la période de règne de Staline était beaucoup plus terrifiante que ce film ne le montre. Staline était encore en vie quand je suis né, et mes parents m’ont raconté plus tard tout ce qu’ils avaient vécu », a déclaré Yelena.

« Ce film se moque de mon pays », a déclaré Alexander, un homme d’âge moyen. « C’est une vision occidentale déformée des années staliniennes. »