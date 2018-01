POURQUOI NOUS CONTINUONS À DÉFENDRE L’UNION SOVIÉTIQUE par  GLORIA LA RIVA

Ce qui suit est une conférence donnée dans la plénière principale de la Conférence nationale sur le socialisme du 13 au 14 novembre 2010, parrainée par le Parti pour le socialisme et la libération.

L’Union Soviétique a disparu il y a 19 ans le mois prochain. Certains progressistes font valoir que, compte tenu du fait que près de deux décennies se sont écoulées, la question de l’Union des Républiques socialistes soviétiques n’est plus pertinente. Nous pensons autrement.

D’une part, la classe capitaliste et ses intellectuels et pontifes bien payés continuent à soutenir que la chute de l’Union Soviétique signifie que le socialisme et le communisme sont impossibles, qu’ils auraient pu être de beaux rêves à un moment donné, mais, disent-ils, le socialisme avéré être un cauchemar quand il a réellement vu le jour.

Une image stéréotypée et négative de l’Union Soviétique n’a cessé de nourrir le peuple depuis la révolution russe, qui a eu lieu il y a 93 ans ce mois-ci. Cette image préfabriquée reflétait la peur et la haine de la bourgeoisie mondiale envers le premier Etat ouvrier.

Malheureusement, une partie importante de la «gauche», y compris certaines organisations dites socialistes, a pris part aux stéréotypes et aux pressions anticommunistes. À leur honte éternelle, ils ont applaudi la disparition de l’Union Soviétique et des autres Etats ouvriers d’Europe de l’Est, proclamant ces contre-révolutions de grandes victoires pour la « démocratie ouvrière ».

Peu de travailleurs dans ces pays, qui ont vu leur niveau de vie et même leur espérance de vie dégringoler dans les années qui ont suivi, partagent ce sentiment. En fait, à ce jour, les sondages d’opinion montrent que la majorité des travailleurs de l’ex-Union soviétique, de l’Allemagne de l’Est, de la Roumanie et d’autres pays aspirent au système qu’ils ont perdu.

Le triomphe de la révolution russe il y a près d’un siècle était vraiment un événement historique mondial. C’était la première fois dans l’histoire que la classe ouvrière était capable de s’emparer du pouvoir et de réorganiser l’économie et la société sur une base socialiste. Il a prouvé que les opprimés, avec leur propre direction, leur propre parti, pouvaient créer une nouvelle réalité.

Les défis de la révolution

Le nouveau gouvernement soviétique, dirigé par le parti bolchevik, fut immédiatement confronté à plusieurs tâches immenses, dont chacune aurait été décourageante. Tout d’abord, ils devaient défendre leur nouvel État contre non seulement les armées contre-révolutionnaires internes – les armées blanches des anciens propriétaires terriens et capitalistes – mais aussi contre le monde impérialiste tout entier. Quatorze armées impérialistes ont envahi l’Etat ouvrier des nouveaux-nés, y compris les Etats-Unis. Ils ont cherché, selon les mots de l’infâme impérialiste et raciste Winston Churchill, à « étrangler le bébé bolchevik dans son berceau ».

Deuxièmement, le nouveau gouvernement a dû réorganiser l’économie et répondre aux besoins d’une population appauvrie et souvent affamée. Ils devaient le faire sous les conditions d’un blocus économique total imposé par le monde capitaliste.

Et troisièmement, ils ont dû réorganiser le mouvement ouvrier internationalement et construire une nouvelle Internationale Communiste. Ce n’était pas une tâche facultative: aucun des dirigeants bolcheviques – Lénine, Trotsky, Staline, etc. – ne croyait pouvoir réussir sans d’autres révolutions dans des pays plus industrialisés, en particulier en Allemagne. Et le plus grand obstacle au succès révolutionnaire était l’absence d’un parti de type bolchevique.

Le fait que les révolutionnaires russes aient pu s’accrocher au pouvoir face à ces obstacles importants semble presque incroyable. C’est un témoignage avant tout de l’immense potentiel humain de la classe ouvrière, qui est réprimé sous le capitalisme et qui n’a pu s’épanouir pleinement que par une révolution socialiste.

Les années de guerre et de privation ont eu un impact énorme sur le parti et la classe ouvrière dans son ensemble, un bilan qui a affaibli le parti et a conduit à des problèmes ultérieurs.

Mais contrairement à la présentation bourgeoise d’un système économique défaillant, le système économique planifié soviétique – la première fois dans l’histoire, il y eut une économie planifiée – montra le potentiel remarquable du socialisme.

Les gains ont montré le potentiel du socialisme

Alors qu’il était le moins développé des grands pays européens au moment de la révolution, 40 ans plus tard, l’Union Soviétique était la deuxième plus grande économie du monde, derrière les États-Unis. C’était le développement économique le plus rapide de tous les pays. Ceci malgré le fait qu’après une décennie de développement rapide initial dans les années 1930, les deux tiers de l’industrie et une grande partie de l’agriculture ont été détruits par l’invasion nazie à partir de 1941. Et contrairement à ce que nous voyons sur History Channel, L’Union Soviétique a porté le poids de la machine de guerre nazie et l’a détruite, mais au prix de 27 millions de morts. Le nombre de morts américains durant la Seconde Guerre mondiale était d’environ 400 000, un lourd tribut lui-même mais environ 1,5% du nombre de morts soviétiques.

Avant la révolution, une grande partie de la population a traversé la vie sans jamais voir un médecin. En 1966, une importante revue médicale américaine écrivait que «l’espérance de vie doublait au cours des 50 dernières années. … À l’heure actuelle, l’Union Soviétique sort annuellement d’autant de médecins qu’il y avait dans tout l’Empire russe avant la Première Guerre mondiale. De tous les médecins dans le monde aujourd’hui, plus d’un sur cinq est soviétique … alors que seulement une personne sur 14 dans le monde aujourd’hui est un citoyen soviétique. « (Mark G. Fields, American Journal of Public Health, novembre 1966)

Non seulement cela, mais aucun de ces médecins – dont les trois quarts étaient des femmes – ne payait un kopek pour leur éducation, et personne d’autre ne travaillait dans un domaine quelconque. Bien sûr, ils ne pouvaient pas espérer devenir millionnaires. C’était un système fondamentalement différent de celui dans lequel nous vivons, plus semblable à celui de Cuba aujourd’hui.

Le droit à l’emploi, au logement, à la santé et à l’éducation, ainsi que le droit aux vacances, à la retraite et à la culture, sont garantis à toute personne. Il y avait beaucoup, beaucoup de nationalités, chacun ayant droit à la littérature, aux journaux et à l’éducation dans leur langue. Les partitions de langues qui n’ont pas été écrites précédemment ont été alphabétisées. À la suite de la destruction de la Seconde Guerre mondiale, de vastes projets industriels, d’infrastructure et de logement ont été entrepris. L’absence de concurrence capitaliste entre les entreprises a permis un développement scientifique et technique très rapide.

En plus de son remarquable développement interne, l’aide soviétique était vitale pour les mouvements de libération nationale et les nouveaux États indépendants du monde entier. Les victoires des révolutions chinoise, coréenne, vietnamienne et autres auraient été beaucoup retardées ou empêchées sans l’Union soviétique. Sans le soutien des Soviétiques, Cuba aurait sans aucun doute été envahie par les Etats-Unis, et l’aide soviétique était vitale pour les Palestiniens et de nombreux mouvements révolutionnaires africains.

Problèmes rencontrés par l’Etat soviétique

Je ne rapporte que quelques-unes des réalisations de l’Union Soviétique parce qu’elles ne sont presque jamais mentionnées de nos jours. Les réalisations sont d’autant plus remarquables étant donné les graves problèmes auxquels l’Etat soviétique a été confronté. Ces problèmes comprenaient:

La prévention de la révolution dans les pays capitalistes avancés , qui aurait pu fournir une aide immense à l’URSS. Au lieu de cela, toutes les révolutions suivantes ont eu lieu dans des pays moins développés que l’Union Soviétique et nécessitaient et recevaient une aide de l’URSS.

, qui aurait pu fournir une aide immense à l’URSS. Au lieu de cela, toutes les révolutions suivantes ont eu lieu dans des pays moins développés que l’Union Soviétique et nécessitaient et recevaient une aide de l’URSS. L’encerclement militaire impérialiste de l’URSS. Sous la politique américaine, le mot «confinement» signifiait vraiment le renversement, le changement de régime. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n’ont jamais démobilisé leurs forces armées et ont plutôt lancé une accumulation massive d’armes nucléaires et conventionnelles. Des bases américaines ont été établies dans le monde entier pour entourer le camp socialiste de l’Union soviétique, de l’Europe de l’Est et de la Chine. Pour la classe dirigeante capitaliste américaine, les dépenses militaires – qui s’élèvent maintenant à plus de 40 billions de dollars depuis la Seconde Guerre mondiale en dollars de 2010 – constituent le secteur le plus rentable de l’économie. Pour la classe dirigeante de l’ex-Union soviétique – la classe ouvrière -, les dépenses militaires ont entraîné une énorme perte de projets économiques pour répondre aux besoins de la population. La vaste accumulation des dépenses militaires sous Reagan dans les années 1980 visait à détruire l’URSS. Après quelques années d’énormes dépenses militaires, quelqu’un a dit à Reagan: «Cela va nous ruiner.

Sous la politique américaine, le mot «confinement» signifiait vraiment le renversement, le changement de régime. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n’ont jamais démobilisé leurs forces armées et ont plutôt lancé une accumulation massive d’armes nucléaires et conventionnelles. Des bases américaines ont été établies dans le monde entier pour entourer le camp socialiste de l’Union soviétique, de l’Europe de l’Est et de la Chine. Pour la classe dirigeante capitaliste américaine, les dépenses militaires – qui s’élèvent maintenant à plus de 40 billions de dollars depuis la Seconde Guerre mondiale en dollars de 2010 – constituent le secteur le plus rentable de l’économie. Pour la classe dirigeante de l’ex-Union soviétique – la classe ouvrière -, les dépenses militaires ont entraîné une énorme perte de projets économiques pour répondre aux besoins de la population. La vaste accumulation des dépenses militaires sous Reagan dans les années 1980 visait à détruire l’URSS. Après quelques années d’énormes dépenses militaires, quelqu’un a dit à Reagan: «Cela va nous ruiner. Le monde capitaliste et en particulier les États-Unis ont modifié mais n’ont jamais mis fin à leurs sanctions et n’ont pas bloqué ou saboté le commerce, en particulier dans les biens de technologie avancée. Cela a été particulièrement problématique à la fin des années 70 et 80 avec la révolution des communications et d’autres technologies, qui a fait que l’Union Soviétique a commencé à se replier par rapport aux Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon, les principales économies capitalistes. Au début des années 1980, le taux de croissance avait ralenti à 2%.

Cela a été particulièrement problématique à la fin des années 70 et 80 avec la révolution des communications et d’autres technologies, qui a fait que l’Union Soviétique a commencé à se replier par rapport aux Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon, les principales économies capitalistes. Au début des années 1980, le taux de croissance avait ralenti à 2%. Les problèmes internes, en particulier le bureaucratisme, la dépolitisation à long terme d’une grande partie de la classe ouvrière et la séparation entre le Parti communiste de l’Union soviétique et la masse des travailleurs et des agriculteurs collectifs.

Sous la combinaison de pressions économiques et militaires, y compris en Afghanistan, où suite à la révolution de 1978, l’Union Soviétique est intervenue pour soutenir le gouvernement progressiste et la CIA a mené sa plus grande opération de soutien à la contre-révolution, une division à long terme. Le leadership du PCUS a éclaté en une scission à grande échelle. La faction pro-capitaliste pro-impérialiste dirigée par Boris Eltsine et Mikhaïl Gorbatchev l’a emporté.

À la fin des années 1980, l’Union soviétique réduisait ou éliminait le soutien aux mouvements de libération nationale et aux États socialistes alliés. En 1989, la direction de Gorbatchev rompit l’alliance avec les gouvernements communistes et les militaires d’Europe de l’Est menant à des contre-révolutions capitalistes en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie et en Allemagne de l’Est et à la désintégration de la Yougoslavie. Et, en 1991, ce groupe traître a démantelé l’Union soviétique elle-même, ce qui a conduit à la restauration du capitalisme dans les 15 républiques maintenant indépendantes. Nous sommes d’accord avec l’évaluation du dirigeant cubain Fidel Castro: elle représentait le plus grand revers de l’histoire de la classe ouvrière.

Mais cela ne signifiait pas, comme le proclamaient certains commentateurs capitalistes, «la fin de l’histoire» ou la fin de la lutte pour le socialisme. Le besoin toujours plus urgent de socialisme ne repose pas sur l’existence d’un Etat particulier mais sur les contradictions du système capitaliste lui-même, problèmes que ce système ne peut surmonter, problèmes que seul le socialisme peut résoudre.

Ce qui est le plus remarquable d’un point de vue objectif, ce n’est pas que l’Union Soviétique est tombée en 1991, mais qu’elle a survécu à travers les défis inimaginables auxquels elle a été confrontée. Nous devons aussi nous rappeler qu’il a fallu cinq siècles à la bourgeoisie, la classe capitaliste, pour que le capitalisme devienne le système mondial dominant.

L’Union Soviétique devrait être étudiée pour ses réalisations incroyables ainsi que ses problèmes et ses contradictions. C’était une première tentative. Par son existence pendant plus de sept décennies, il a prouvé une fois pour toutes que la classe ouvrière peut prendre le pouvoir et réorganiser la société sur une base socialiste.