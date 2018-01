Les nouveaux héros de l’Ukraine: les antisémites et les meurtriers des Juifs

En lisant cet article que je partage totalement sur l’antisémitisme en Ukraine et l’apologie du nazisme, j’ai néanmoins envie de dire aux « juif d’ukraine et de France » que leur porte parole ont été Soros et Bernard henri levy . Tant que les juifs s’obstineront à confondre leurs intérêts avec celui de capitalistes qui les ont toujours transformés en bouc émissaires quand ça faisait leur affaire, ils mettront au pouvoir leur bourreaux. Tant que les juifs s’obstineront à ne voir qu’un négationnisme, celui qui nie l’holocauste mais qu’il adhéreront à celui qui tend à identifier leur libérateurs avec leurs bourreaux, ils alimenteront comme ici la glorification des criminels qui les ont torturés. les juifs qui interviennent ici sont comme les kurdes qui croient en l’intervention de l’occident pour les protéger, mais ils n’ont rien à attendre y compris d’un Trump qui s’attaque aux palestiniens sous prétexte de défendre israël, ni de la France où un BHL occupe la place que l’on sait. Ils seront partout livrés aux intérêts du capital. Cette analogie avec les Kurdes va très loin, deux peuples, au départ progressistes, ont une telle soif de patrie et d’Etat qu’ils finissent par devenir les jouets de l’impérialisme contre leurs propres intérêts. (note et traduction de danielle Bleitrach)

Stepan Bandera a collaboré avec les nazis, Symon Petliura est lié au massacre de 100 000 Juifs, et Ivan Rohach était le rédacteur en chef d’un journal antisémite – pourtant, ils sont tous les trois commémorés dans les rues et les places de l’Ukraine; «C’est moralement inacceptable», dit un dirigeant juif local, accusant le gouvernement de réécrire l’histoire et de nier l’Holocauste.

Edward Doks | Publié le: 01.25.18, 23:50

KIEV- Une statue en mémoire de Symon Petliura a été dévoilée il y a plusieurs mois dans le quartier juif de Vinnitsa. Le monument a été inauguré et érigé par les autorités ukrainiennes. En passant, Petliura est lié au massacre de 100 000 juifs innocents pendant la guerre civile de 1918-1920.

Et il n’est pas seul.

Rencontrez les nouveaux héros de l’Ukraine: des meurtriers antisémites qui ont massacré des Juifs et qui sont commémorés dans le cadre d’une «décommunisation» (un processus de démantèlement des héritages du communisme) dans les rues et les places de la ville.

Avenues et rues ont été nommées d’après Stepan Bandera et ses partenaires, qui ont collaboré avec les nazis et massacré les Juifs pendant l’Holocauste. Ironiquement, l’avenue menant à Moscou et à Babi Yar (site des massacres perpétrés par les forces allemandes et des collaborateurs locaux ukrainiens) porte le nom de Bandera.