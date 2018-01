La russophobie et la logique de l’impérialisme

Le but de cet article n’est pas de prouver que la Russie n’est pas impérialiste ou que Trump n’est pas une marionnette du Kremlin. D’autres ont déjà abordé ces questions de manière beaucoup plus approfondie que je ne suis capable de le faire. Le but de cet article est plutôt de replacer ces phénomènes dans le contexte d’une longue histoire d’orientalisme à l’égard des peuples slaves en général et de la Russie en particulier. ce faisant à partir des reflexions d’Edward Said sur l’orientalisme, l’article replace le nazisme et la haine de la Russie dans le contexte néocolonial de l’impérialisme. Comment la révolution bolchevique et la Russie sont racialisées et ce que masque la notion de totalitarisme. Passionnant (note et traduction de danielle Bleitrach)

À l’heure actuelle, le bloc impérialiste États-Unis / OTAN a les yeux rivés principalement sur deux pays: la Russie et la Chine. Alors que la terreur impériale de l’OTAN, y compris les sanctions économiques et l’action militaire, dans des pays comme l’Ukraine, la Syrie, l’Iran et la Corée du Nord constituent des projets d’exploitation à part entière, elles servent également à encercler la Russie et la Chine. Étant donné l’importance de la Russie en tant qu’objet du désir impérial, la clarté sur le caractère de la Russie est impérative pour comprendre la crise économique et politique actuelle de l’impérialisme.

La question de la Russie telle qu’elle se présente aujourd’hui comporte plusieurs aspects importants.

Le récit du Parti démocrate est que les «pirates russes» ont truqué les «élections» «démocratiques» et que Trump est une marionnette du Kremlin et de Vladimir Poutine en particulier. Il n’y a pratiquement aucune preuve substantielle pour ce récit. Mais quelle est sa signification ? Quelles sont ses racines historiques?

Il y a aussi la revendication commune auxéléments de la gauche que la Russie est en fait une puissance impérialiste à part entière, principalement pour ses actions en Crimée, en Syrie et en Tchétchénie. Cependant, l’économie relativement faible de la Russie se caractérise principalement par l’exportation de matières premières, plutôt que par l’exportation de capitaux financiers comme dans les pays impérialistes. L’affirmation selon laquelle la Russie est un pays impérialiste a été argumentée de manière convaincante à la fois par Sam Williams et par Renfrey Clarke et Roger Annis . Mais cette affirmation vient-elle de nulle part? Quel est son héritage intellectuel?

Le but de cet article n’est pas de prouver que la Russie n’est pas impérialiste ou que Trump n’est pas une marionnette du Kremlin. D’autres ont déjà abordé ces questions de manière beaucoup plus approfondie que je ne suis capable de le faire. Le but de cet article est plutôt de replacer ces phénomènes dans le contexte d’une longue histoire d’orientalisme à l’égard des peuples slaves en général et de la Russie en particulier.

Avant de poursuivre, une brève définition de l’ orientalisme d’Edward Said (1978):

« L’orientalisme est un style de pensée basé sur la distinction ontologique et épistémologique faite entre ‘l’Orient’ et (la plupart du temps) ‘l’Occident’. Ainsi, une très grande masse d’écrivains, parmi lesquels sont poètes, romanciers, philosophes, politologues, économistes et administrateurs impériaux, ont accepté la distinction fondamentale entre l’Orient et l’Occident comme point de départ de récits élaborés concernant l’Orient, son peuple, ses coutumes. , ‘esprit’, destin, et ainsi de suite … le phénomène de l’orientalisme tel que je l’étudie ici traite principalement, non pas d’une correspondance entre Orientalisme et Orient, mais de la cohérence interne de l’orientalisme et de ses idées sur l’Orient … malgré ou au-delà de toute correspondance, ou absence de correspondance, avec un ‘vrai’ Orient. » (5)

Blancheur, nazisme et bolchevisme

A la frontière entre «l’Europe» et «l’Asie», les Russes ont historiquement maintenu au mieux une relation vacillante et conditionnelle avec la blancheur et la «civilisation européenne». La manifestation la plus historiquement ouvertement terroriste et revancharde de l’idéologie suprémaciste européenne était sans aucun doute le nazisme. Quelle était la relation entre le nazisme, le bolchevisme et les peuples slaves?

Dans War and Revolution: Rephinking the Twentieth Century (2015), le marxiste italien Domenico Losurdo cherche à récupérer la tradition révolutionnaire et à réévaluer le caractère du nazisme, qui, selon lui, a été blanchi par les historiens révisionnistes. Losurdo souligne plusieurs points clés en relation avec le nazisme et le bolchevisme.

Peut-être le plus important, Losurdo soutient qu’en rejetant la tradition révolutionnaire (des Jacobins à travers les bolcheviks), les historiens révisionnistes ont aussi caché le caractère colonial du projet nazi. Même une lecture rapide de l’idéologie nazie et de ses objectifs et pratiques indique une dynamique essentiellement coloniale à l’égard des Juifs, des Roms, des Slaves et d’autres peuples opprimés. Cependant, les historiens américains et européens préfèrent blanchir cette histoire, arrachant l’Holocauste de son contexte historique et le présentant comme une anomalie de l’histoire humaine, plutôt qu’une manifestation intégrale de la conquête coloniale et de la terreur impériale.

Un des aspects centraux du projet nazi, décrit dans Mein Kampf de Hitler , était le plan de colonisation de l’Europe de l’Est, en particulier par l’extermination des Européens de l’Est et l’installation dans toute l’Union Soviétique. Ce que les historiens ont traditionnellement réprimé, c’est que ce plan ne venait pas de nulle part: il s’inspirait en grande partie de la colonisation américaine de «l’Amérique du Nord» et du génocide perpétré contre les peuples autochtones et africains. Les camps de concentration nazis ont été influencés par les camps de concentration américains (c.-à-d. «Réserves indiennes»); L’eugénisme nazi était largement inspiré par les «scientifiques» américains réactionnaires .

L’antisémitisme, l’anti-ziganisme et le racisme anti-slave ont fusionné pour produire l’idéologie nazie fasciste de transformer l’Europe de l’Est en colonie de colons aryens. Dans ce processus de contre-révolution, l’idéologie nazie a racialisé son ennemi le plus féroce: le bolchevisme. Le bolchevisme, mouvement ouvrier révolutionnaire, était la principale menace existentielle pour le nazisme, la contre-révolution du grand capital. Les bolcheviks, qui soutenaient la rébellion des masses colonisées laborieuses, étaient l’antithèse de l’impérialisme en général et surtout de son itération nazie. Losurdo écrit:

« [L’historiographie révisionniste] oublie qu’en plus d’appeler à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire, les bolcheviks ont aussi appelé les esclaves des colonies à rompre leurs chaînes et à mener des guerres de libération nationale contre la domination impériale de la Une telle répression rend impossible la compréhension adéquate du nazisme et du fascisme, qui se présentait également comme un mouvement de réaction – une réaction extrême – contre ce second appel. (103)

Les démagogues nazis ont décrit la révolution russe comme une conspiration «judéo-bolchevique», financée par les soi-disant capitalistes juifs qui contrôlent l’économie. Alors que le bolchevisme, mouvement né de Russie, prenait un caractère anticolonial, les travailleurs russes étaient de plus en plus racialisés pour «trahir» l’Europe et placer leur sort auprès des opprimés plutôt qu’avec l’impérialisme et le colonialisme. D’une certaine manière, ce processus était le contraire de celui des minorités ethniques aux États-Unis, en particulier les Italiens, les Polonais et les Irlandais. Tandis que ces derniers groupes assimilaient complètement la blancheur à leur statut conditionnel en adoptant la suprématie blanche des classes supérieures (et en particulier le racisme anti-noir), les bolcheviks embrassèrent les masses laborieuses et la libération nationale; ainsi, leur «blancheur» a été «révoquée».Mein Kampf que l’Empire tsariste était un produit de «l’efficacité de l’élément allemand dans une race inférieure», alors que les éléments slaves «inférieurs» prirent le pouvoir en octobre 1917.

La racialisation du bolchevisme était une manifestation directe de l’orientalisme historique. Le dirigeant nazi SS Heinrich Himmler a déclaré à un groupe de fascistes Waffen SS trois semaines après l’invasion de l’Union soviétique:

« Quand vous, mes hommes, vous vous battez là-bas en Orient, vous continuez le même combat, contre la même sous-humanité, les mêmes races inférieures, qui apparurent sous le nom de Huns, une autre fois il y a 1000 ans à l’époque du roi Henri et Otto Ier sous le nom de Magyars, une autre fois sous le nom de Tartares, et une autre fois sous le nom de Gengis Khan et les Mongols, aujourd’hui ils apparaissent comme des Russes sous la bannière politique du bolchevisme.

Cependant, ce n’était pas la première fois que l’Union soviétique faisait face à une invasion de la terreur réactionnaire. Après Octobre 1917, les bolcheviks ont mené une guerre « civile » contre l’armée blanche pro-tsar, cette dernière bénéficiant du soutien militaire de 14 pays. Comme le note Losurdo, les pogroms et les lynchages antisémites perpétrés par l’armée blanche anti-bolchevique contre les Juifs russes et d’autres groupes ethniques constituaient «un chapitre de l’histoire qui semble être un prélude direct au génocide nazi». L’anti-bolchevisme, le racisme anti-slave et le colonialisme s’entremêlèrent ainsi dans le programme d’extermination antisémite nazi. Losurdo explique:

«La dénonciation d’octobre [1917] comme conspiration judéo-bolchevique atteint maintenant sa conclusion la plus tragique: le général Blum communique les ordres reçus:« La communauté juive orientale constitue la réserve intellectuelle du bolchevisme et doit donc, selon le Führer, être détruite ». Outre la construction du nouvel empire colonial, la croisade à l’Est visait maintenant à détecter et à détruire le bacille de la dissolution partout où il se trouvait: le «poison de la dissolution» qui agissait par l’intermédiaire des cadres bolcheviques devait être neutralisé une fois pour toutes. mais sans oublier que «les principaux porteurs de l’infection bolchevique étaient les Juifs», selon Goebbels, «la terreur juive» était au cœur du «bolchevisme oriental», cet ennemi mortel de la civilisation. doublement barbare. Ils étaient un «peuple asiatique» étranger à l’Europe et à l’Occident, comme l’avait souligné Houston Chamberlain et la tradition antisémite qui alimentait le nazisme; ils faisaient donc partie des populations «indigènes». En outre, ils étaient les inspirateurs du «bolchevisme oriental» – étaient, en fait, la base ethnique de la civilisation érodée par le virus qui devait être éliminée pour de bon. »(190)

Cette idéologie raciste de l’antisémitisme a fourni le récit idéologique du projet colonial nazi, qui a tué des millions de Juifs, de Slaves, de Roms, de personnes handicapées, de personnes LGBTQ + et d’autres groupes opprimés. Selon le nazisme, la Russie, loin d’être un bastion de la «civilisation aryenne», était un «corps hôte» du «virus judéo-bolchevique» qui «infectait» l’Europe.

Les relations que les Russes et les autres peuples slaves entretiennent aujourd’hui avec la blancheur ne peuvent être évaluées isolément de l’histoire du nazisme et de la racialisation des Slaves et du bolchevisme qui vont de pair avec l’antisémitisme et l’ensemble du projet nazi. dans colon-colonialism, directement inspiré par les Etats-Unis et le Canada.

Hannah Arendt et « totalitarisme »

La plupart des historiens bourgeois ont supprimé le caractère colonial de l’Allemagne nazie et sa conquête de l’Europe de l’Est. Au lieu de cela, ils sont allés jusqu’à confondre l’URSS sous Staline et le Troisième Reich sous Hitler comme des dictatures tout aussi oppressives. Ils conceptualisent la Seconde Guerre mondiale et la géopolitique environnante comme la lutte entre la «démocratie» (impérialisme US, Grande-Bretagne, etc.) et la «dictature» («stalinisme», nazisme).

L’un des idéologues les plus populaires de cet argument était la philosophe heideggérienne Hannah Arendt pour la théorie du «totalitarisme», qui assimile le nazisme au communisme (ou «stalinisme»). D’autres partisans de cette théorie ont inclus George Kennan, Arthur Koestler, et George Orwell. En effet, ce cadre affirme que le despotisme «a infecté» le «monde civilisé» (l’Europe) à travers les peuples «non civilisés» et «barbares» d’Afrique et d’Asie.

Dans le Post-colonialisme des discours sur la «guerre froide» (1988), William Pietz affirme que le discours de la guerre froide a déplacé le discours colonial au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Notez que George Kennan situe le «totalitarisme» dans «l’esprit oriental» des Russes:

« Le fanatisme [russe], non modifié par l’une des traditions de compromis anglo-saxonnes, était trop féroce et trop jaloux pour envisager un partage permanent du pouvoir: du monde russo-asiatique d’où ils avaient émergé, ils avaient emporté avec eux un scepticisme quant aux possibilités de coexistence permanente ou pacifique des forces rivales: ici la prudence, la circonspection, la souplesse et la tromperie sont des qualités précieuses, et leur valeur trouve une appréciation naturelle dans l’esprit russe ou oriental.

Hannah Arendt a emboîté le pas, affirmant que le «totalitarisme» était quelque chose «appris» des tribus africaines:

« Quand les Boers, dans leur frayeur et leur misère, décidèrent d’utiliser ces sauvages comme s’ils n’étaient qu’une autre forme de vie animale, ils se lancèrent dans un processus qui ne pouvait aboutir qu’à leur propre dégénérescence en race blanche vivant à côté des races noires. de qui à la fin ils ne différeraient que par la couleur de leur peau, ils s’étaient transformés en tribu et avaient perdu le sentiment européen d’un territoire, d’une patrie propre: ils se comportaient exactement comme les tribus noires qui avaient erré Continent sombre pendant des siècles.

« Ce que je veux dire, ce n’est pas l’affreuse diction Conradienne ou même la séparation conceptuelle entre l’Européen et l’Africain, c’est l’effet sur les Boers et de là – donc l’argument diffusionniste rétrograde – sur l’Europe. «tribu» (ou «organisation raciale») sans racines, primitive et nomade, pas mieux qu’eux: grâce à ce contact avec le primitif, non seulement nous arrivons à penser en termes de race (c’est-à-dire de manière raciste), mais ce mode de pensée se transforme plus tard en un nationalisme tribal qui, à son tour, devient l’antisémitisme moderne et le totalitarisme («tout un regard sur la vie et le monde») .Ce dernier phénomène «réside dans la nature du tribalisme plutôt que dans le politique. faits et circonstances. »

Au lieu de situer les origines du fascisme dans la violence coloniale du capitalisme, elle se situe dans l’esprit du despote oriental qui, tel un virus, s’est propagé de l’Est vers la civilisation aryenne. Pietz élabore:

« L’accomplissement d’Arendt a permis de définir un ensemble de concepts politiques historiquement fondés capables de localiser l’origine du » totalitarisme « en général et l’antisémitisme européen moderne en particulier – et par implication, la responsabilité de l’holocauste nazi – en dehors de l’Europe, le «tribalisme» sauvage du «continent noir».

Les colonisés sont accusés d’une croissance du colonialisme lui-même; la tradition socialiste est condamnée comme le catalyseur du système le plus antagoniste à son égard, le fascisme. Pietz déclare:

n’est rien d’autre que le despotisme oriental traditionnel plus la technologie policière moderne. L’apparition du premier état véritablement totalitaire au cœur de l’Europe était donc un accident, explicable par le fait que la technologie permettant le totalitarisme avait été inventée par la science occidentale et était ainsi d’abord accessible en Occident. En outre, le moment totalitaire de l’Allemagne est caractérisé par Kennan comme une «rechute» dans la barbarie; loin de montrer un défaut dans la culture occidentale, il a prouvé le besoin d’une vigilance constante dans la préservation de nos valeurs distinctement occidentales « . explicable par le fait que la technologie permettant le totalitarisme a été inventée par la science occidentale et a donc été d’abord accessible en Occident. En outre, le moment totalitaire de l’Allemagne est caractérisé par Kennan comme une «rechute» dans la barbarie; loin de montrer un défaut dans la culture occidentale, il a prouvé le besoin d’une vigilance constante dans la préservation de nos valeurs distinctement occidentales « . explicable par le fait que la technologie permettant le totalitarisme a été inventée par la science occidentale et a donc été d’abord accessible en Occident. En outre, le moment totalitaire de l’Allemagne est caractérisé par Kennan comme une «rechute» dans la barbarie; loin de montrer un défaut dans la culture occidentale, il a prouvé le besoin d’une vigilance constante dans la préservation de nos valeurs distinctement occidentales « .

Une théorie soi-disant antiraciste révèle son racisme dans son maintien implicite des «valeurs occidentales», un idéal colonial nettement fasciste. Comme la «civilisation européenne» fait face à une menace existentielle de «barbarie», elle resserre ses rangs et se purifie de tout sauf des éléments les plus purs. Selon la vision du monde orientaliste, les Russes ont seulement pu se faire passer pour des blancs en raison de leurs fréquents contacts avec l’Europe. Cependant, une fois le voile levé, un esprit essentiellement oriental est révélé. Pietz écrit encore:

« L’histoire – en particulier la géopolitique pré-moderne de l ‘ » écoumène « eurasien qui a produit le » monde russo-asiatique « – explique l’essence orientale de l’esprit russe, qui se distingue par sa capacité, après des siècles de contact direct avec l’Europe, paraître civilisé et utiliser cette façade de civilité à ses propres fins barbares.

Non seulement le discours de la Guerre froide était anti-communiste; il était en effet profondément raciste, orientaliste et couvrait la terreur nazie et ses origines coloniales. Alors que les Russes pouvaient avoir joui de la blancheur conditionnelle sous le tsarisme en participant à l’impérialisme européen, ce privilège fut rapidement révoqué par la révolution bolchevique mondiale historique pour son caractère anticolonial. La façade de la blancheur s’est évaporée, et tout ce qui restait était le despotisme oriental, c’est ce qu’affirment les racistes.

D’un côté, il y a le bolchevisme, la libération nationale et la révolution; de l’autre, le nazisme, le colonialisme et la conquête impériale. Rejeter le premier est fournir un soutien tacite pour le dernier.

« Exceptionalisme » russe et Eurocentrisme

Une vision eurocentrique de l’histoire affirme que, tandis que l’Europe existe comme un bastion dynamique et progressiste de la «civilisation», le monde «non civilisé» (Afrique, Amérique latine, Asie et autres lieux) est statique et dormant. Les gens « non civilisés » n’ont pas d’histoire, existant comme une caractéristique de la nature elle-même plutôt que comme un agent actif en elle.

Cette vision du monde téléologique tente de mesurer toutes les formations sociales par le niveau du développement du capitalisme industriel qui a eu lieu en Europe. Bien sûr, il met de côté le fait que l’Europe occidentale s’est développée comme elle l’a fait précisément à cause du colonialisme et du génocide perpétrés sur le reste du monde.

Même Karl Marx et Friedrich Engels, dans leurs premiers travaux, sont tombés dans ce piège avec le concept d’un «mode de production asiatique» séparé des modes de production esclavagiste, féodal et capitaliste tels qu’ils se sont développés en Europe. Cette idée est basée sur une compréhension du concept de Georg Hegel de The Oriental Realm .

Marx décrit plusieurs caractéristiques de base de ce supposé mode de production dans les formations économiques pré-capitalistes (1857-58):

« … comme c’est le cas dans la plupart des formes fondamentales asiatiques, il est tout à fait compatible avec le fait que l’ unité globale qui domine tous ces petits corps communs peut apparaître comme le propriétaire supérieur ou unique , les communautés réelles seulement héréditaires possesseurs …

Le despotisme oriental semble donc conduire à une absence légale de propriété, le plus souvent créée par une combinaison de fabrication et d’agriculture au sein de la petite communauté qui devient ainsi entièrement autosuffisante et contient en elle-même toutes les conditions de production et de production excédentaire.

Cela rejoint malheureusement le mythe raciste commun selon lequel l ‘«Orient» tend vers le despotisme et la dictature, qui ont des racines intellectuelles remontant à Aristote .

Non seulement ce concept a été abandonné par Marx et Engels, mais Samir Amin (un marxiste) a théorisé un «mode de production tributaire» qui englobe à la fois la féodalité européenne et les systèmes économiques basés sur la propriété foncière en Asie de l’Est. Cependant, la «gauche» s’est attachée à cet «exceptionnalisme» pour l’Est, continuant à caractériser la Russie comme une formation sociale intemporelle et surnaturelle du despotisme oriental.

L’Union soviétique, formée sur la base de la révolution russe de 1917, a été rapidement dénoncée par les communistes de gauche comme non-socialistes, notamment sous Staline. Cependant, ces théoriciens étaient incapables de faire valoir que l’URSS était une formation capitaliste au sens traditionnel du terme, parce qu’elle fonctionnait clairement comme si aucune société capitaliste n’avait jamais existé. Ainsi, les détracteurs «de gauche» de l’Union Soviétique ont eu recours à la création de catégories économiques ad hoc, à l’instar du «mode de production asiatique» qui caractérisait le caractère «exceptionnel» de «l’Orient».

Raya Dunayevskaya a qualifié l’économie de la Russie soviétique de «capitalisme d’État»:

« Depuis que le capitalisme d’Etat russe spécifique a aboli le titre juridique sur les moyens de production ainsi que le marché concurrentiel pour de tels moyens, comment l’appropriation est-elle réalisée?

« Dans la mesure où la propriété privée des moyens de production a été abolie en Russie, c’est une déviation du concept juridique pour permettre l’accumulation dans toute entreprise puisque l’Etat vise à augmenter seulement le » capital national « . contrôle », les entreprises ont été autorisées à accumuler en interne …

« La constitution stalinienne de 1936 reconnaissait l’intelligentsia comme un » groupe « spécial, distinct des ouvriers et des paysans, et cette reconnaissance juridique de l’existence d’une nouvelle classe dirigeante garantissait la protection des biens d’Etat contre les » voleurs et les malversés « . »

Comparez ceci avec l’affirmation de Marx ci-dessus: «Le despotisme oriental semble donc conduire à une absence légale de propriété»; comparer «capital national» et «nouvelle classe dirigeante» avec «le propriétaire supérieur ou unique ». Le mode de production asiatique fait une réapparition, en tant de mots. Encore une fois, les despotes de l’Orient ont atteint l’impossible: le capitalisme sans capital et une classe dirigeante sans droits de propriété légaux. Le totalitarisme stalinien est ainsi devenu la dernière itération du despotisme oriental.

Hillel Ticktin a qualifié l’économie de l’Union soviétique de «non-mode de production»; encore une fois, la production asiatique existe en dehors de l’histoire, du temps et de l’espace. C’est une société non-statique, sans mode de production et par conséquent une vie politique et culturelle. Le «socialiste» italien Bruno Rizzi et plus tard une faction du Parti socialiste ouvrier des États-Unis (SWP) ontcaractérisé l’économie de l’Union soviétique non comme socialiste mais plutôt comme «collectiviste bureaucratique»:

« En URSS, la » nationalisation « de la propriété est intervenue après la révolution d’Octobre, mais comme le concept de nationalisation n’a aucune validité scientifique en Russie, il s’agissait en fait de la généralisation du capitalisme d’Etat et de son frère adoptif. .

«Qu’est-il arrivé à l’économie, est-elle devenue socialiste? Non, dit Trotsky, est-elle toujours capitaliste? Non, disons-nous, justement à cause de la loi de la transformation de la quantité en qualité, c’est le collectivisme bureaucratique.

Dunayevskaya, Ticktin et Rizzi se sont donc attachés à l’idée d’un mode de production asiatique. Un despote oriental (Staline) s’est approprié les moyens de production (collectifs) à travers la domination totalitaire, en l’absence de propriété légale. Cette application du soi-disant mode de production asiatique à l’Union Soviétique a été mise en avant encore plus explicitement par Karl August Wittfogel dans Oriental Despotism (1957), dans laquelle il « observait une transition des anciens gouvernements despotiques vers une nouvelle forme de despotisme représenté par la Russie communiste, qui pourrait être considérée comme une nouvelle version du despotisme industriel-bureaucratique. »

Le fantôme du despotisme oriental et le mode de production asiatique apparurent encore une fois avec la théorie du «social-impérialisme» soviétique contre laquelle Albert Szymanski s’opposait . Cette accusation selon laquelle l’Union soviétique était «socialiste dans les mots, impérialiste dans ses actes» fut d’abord revendiquée par le Parti communiste chinois, puis reprise par le Parti du travail d’Albanie et de nombreux groupes maoïstes américains dans le Nouveau mouvement communiste. Encore une fois, les despotes slaves ont atteint l’impossible: une version impérialiste du socialisme, et une autre classe dirigeante (impérialiste) sans aucun droit de propriété légal.

Comme l’ont noté les communistes de gauche et les maoïstes américains, les relations de propriété légales sont secondaires aux relations productives qui sous-tendent la vie économique d’une société donnée. Bien sûr, c’est vrai. mais affirmer que les deux peuvent être tout à fait incongru est un exercice de métaphysique. Dans ce modèle, la superstructure a une vie entièrement indépendante de la base; la forme a transcendé le contenu.

Dans les interprétations «capitaliste d’État» et «bureaucratique exploitable» de la formation sociale soviétique: une critique (1978) , David Laibman produit une critique incisive de toutes ces tendances:

« Le pouvoir du capital s’exerce alors à travers une hétérogénéité de structures institutionnelles dont aucune ne se manifeste isolément dans cette fonction … Une compréhension adéquate du capitalisme nécessite cette structuration complexe de concepts dans lesquels la fonction capitaliste est déterminante au niveau de la production Cette approche doit être opposée à la méthodologie rationaliste des types idéaux qui se concentre sur les «essences» ou les «structures profondes» comme uniquement «réelles» et les formes proches comme de simples illustrations ». à un niveau inférieur d’abstraction ‘L’Idée Absolue Hégélienne ne peut pas plus exister que le concept capital sous forme désincarnée: le Capital n’est pas réductible à sa forme d’existence;mais il n’est pas non plus séparable de ces formes …

« Les rapports de production capitalistes, et en particulier l’existence d’une classe ou d’une bourgeoisie capitaliste, ne sont pas comme un esprit désincarné qui peut habiter à sa guise telle ou telle forme juridique – état ou propriété privée – à volonté. des relations de production en tant que structure complexe, on ne peut ni fusionner la forme de propriété et le «processus social d’appropriation» et confondre la forme de la relation réelle elle-même, ni les séparer, et parler de la relation de classe sous-jacente. appropriation ‘etc., sans expliquer la source et la reproduction du pouvoir approprié. »

En d’autres termes, la dialectique marxiste nous permet de comprendre les relations de production sous-jacentes dans une société donnée à travers les institutions et les mécanismes réellement existants qui les facilitent et les reproduisent. Le capitalisme ne peut persister sans moyens de maintenir et de reproduire l’accumulation du Capital. Le capitalisme n’est pas une «essence intérieure» qui persiste invisiblement dans l’ADN d’une société donnée; c’est un processus réel impliquant de vraisacteurs et de véritables mécanismes et institutions. Les institutions juridiques ne sont pas identiques à l’exploitation capitaliste en tant que telle, mais elles ne peuvent pas être un phénomène isolé, complètement séparé du système économique d’une société donnée.

Laibman situe judicieusement ces critiques non pas dans le marxisme, mais dans l’hégélianisme, une philosophie de la téléologie, du rationalisme et de l’eurocentrisme. Le mode de production asiatique et la classe dirigeante sans droits légaux de propriété sont totalement étrangers au marxisme. Alors que ceux qui se disent marxistes ont continuellement avancé les arguments de Dunayevskaya et de Rizzi en ce qui concerne la Russie, leurs arguments sont à la fois anti-marxistes et orientalistes.

« Impérialisme russe »?

C’est dans cette tradition intellectuelle que la nouvelle thèse émerge: depuis la chute de l’Union soviétique, la Fédération de Russie s’est développée en une puissance impérialiste moderne, dont certains prétendent même au sens léniniste. Alors que la forme (le totalitarisme stalinien) a disparu depuis longtemps, le contenu (le despotisme russe) s’est prolongé. Le tsarisme, le stalinisme et le poutinisme sont des manifestations du despotisme oriental, caractéristique inhérente au Slavon historique.

Il serait assez difficile d’affirmer que la Fédération de Russie peut être qualifiée de puissance impérialiste au sens léniniste. Outre les arguments économiques, la thèse de «l’impérialisme russe» ne peut être séparée des thèses ci-dessus: le capitalisme d’État, le collectivisme bureaucratique et le mode de production asiatique. Si la Fédération de Russie, dotée d’une économie basée sur l’exportation de matières premières, constitue une puissance impérialiste, elle serait la plus étrange à exister.

Encore une fois, les Slaves ont transcendé la réalité: une classe dirigeante sans propriété légale, le capitalisme sans capital, le socialisme avec l’impérialisme; et maintenant, l’impérialisme sans capital financier. Il est clair que, au moins parmi la gauche libérale, les arguments sur «l’impérialisme russe» reposent beaucoup plus sur les peurs racistes et le chauvinisme impérial que sur une évaluation sobre de la situation économique de la Russie.

Les médias libéraux expriment une peur constante de l’empiètement de la Russie sur les territoires de l’OTAN, et ont fustigé l’aide aérienne de la Russie au gouvernement syrien. Ils ont également condamné « l’ingérence » russe en Crimée et dans le Donbass, malgré la forte concentration de Russes ethniques dans ces territoires et le vote écrasant de la Crimée pour rejoindre la Russie . Le spectre du «despotisme oriental» est revenu en Europe, aux États-Unis et dans le reste du «monde libre», en voulant miner la civilisation aryenne.

Tout cela est très ironique, étant donné que l’OTAN déploie tranquillement des milliers de soldats à la frontière russe en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Estonie depuis des mois maintenant; et étant donné qu’une junte militaire d’extrême droite soutenue par l’OTAN règne sur l’Ukraine, elle persécute les minorités ethniques telles que les Juifs, les Roms et les Russes. Cette montée continue de l’hystérie anti-russe s’est manifestée tout récemment dans les accusations du Parti démocrate et de ses partisans selon lesquelles Donald Trump est une marionnette du Kremlin dans son complot visant à étendre les influences de l’Empire à travers le monde.

Le Parti démocratique et la décadence impériale

Dans Le Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte (1852), Marx notait:

Hegel remarque quelque part que tous les grands faits et personnages historiques du monde apparaissent, pour ainsi dire, deux fois, il a oublié d’ajouter: la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce.

Si les conspirations de la Guerre froide étaient une tragédie, les conspirations anti-russes contemporaines du Parti démocrate sont une farce. Il est évident, et cela a été largement noté, que la campagne de diffamation contre la Russie empestait le maccarthysme et l’hystérie de la guerre froide. Cette hystérie n’est nullement limitée à l’élite du Parti démocrate. Rachel Maddow a passé plus de la moitié de mars à parler de la Russie. Newt Gingrich a même appelé à la création d’un nouveau comité des activités anti-américaines de la Chambre. Les nouvelles de la télévision bourgeoise sont allées jusqu’à désigner «accidentellement» la Fédération de Russie comme l’Union soviétique. Alors que l’Union soviétique est partie depuis plus de 25 ans, le spectre du «despotisme asiatique» continue de hanter les puissances occidentales paranoïaques.

Encore une fois, le discours de la Guerre froide d’Arendt-esque entre en jeu, cette fois peut-être à travers une forme encore plus ouvertement orientaliste. La société américaine ne peut pas accepter le fait que le président Donald Trump soit le produit direct de siècles de colonialisme colonial et de suprématie blanche. Ainsi, il blâme la Russie pour « infecter » la « culture américaine » avec le despotisme asiatique, cette fois sous la forme de Poutinisme. La logique raciste de cet argument n’est pas différente de celle d’Arendt et de la guerre de la peur de la guerre froide. C’est là que réside la base de la réaffirmation des «valeurs américaines», ce qui constitue en soi une idéologie de la terreur suprémaciste blanche.

La peur rouge est rejoué à travers un projecteur cassé; Alors que les chasses aux sorcières maccarthystiques originelles étaient l’expression par le pouvoir impérial ascendant de la peur du socialisme, la russophobie d’aujourd’hui est le soupir désespéré de l’impérialisme américain en pleine décadence. La Russie menace les intérêts impériaux américains parce que les États-Unis échouent. Les récentes conquêtes impériales américaines, notamment en Syrie, ont été largement infructueuses, et tous les opprimés du monde continuent de se battre alors que la crise économique et politique de l’impérialisme ne fait que s’accentuer.

Ava Lipatti est une activiste et écrivaine marxiste, anti-impérialiste et féministe. Son blog peut être trouvé à lonelyhourreflections.wordpress.com .

