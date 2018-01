CHINE 1/26/2018 la Chine ne fermera jamais ses portes au reste du monde et pratique le gagnant- gagnant dans la paix, et elle conseille aux autres pays d’examiner la manière dont elle conçoit son propre développement avant de lui prêter de sombres desseins tels que les décrits Trump (note de Danielle Bleitrach)

La Chine appelle les autres pays à « faire de l’auto-stop » face à leur développement à grande vitesse tout en défendant fermement leurs droits et leurs intérêts, a déclaré jeudi une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, .

Les médias ont rapporté que certains responsables américains ont déclaré que la Chine faisait du bon travail pour promouvoir le libre-échange, mais pratiquait en réalité un protectionnisme radical.

La porte-parole Hua Chunying a déclaré que le monde sait quel pays est en train de promouvoir le protectionnisme, en se concentrant sur les intérêts de son pays et en adoptant des tactiques d ‘ »appauvrissement du voisin ».

Les dirigeants chinois ont répété que la Chine ne fermerait jamais sa porte au reste du monde, a indiqué M. Hua, ajoutant que le pays avait pris des mesures pragmatiques pour faciliter le contrôle de l’accès au marché financier à la fin de l’année dernière.

Liu He, un haut responsable chinois qui a récemment participé au Forum économique mondial tenu à Davos, en Suisse, a également expliqué la détermination de la Chine à continuer d’ouvrir et de sauvegarder le multilatéralisme et le système commercial multilatéral, a indiqué Hua.

Liu Il est membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et directeur du Bureau général du Groupe exécutif central pour les affaires économiques et financières.

