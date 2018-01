De Gaulle et la Chine

Cet homme était disons un « conservateur » pour être modéré, mais il avait un sens de l’histoire qui manque singulièrement aux valets du capitalisme actuellement. résultat il y a dans ce diagnostic et le choix politique de liens diplomatiques une vision d’une grande lucidité, anticommuniste mais lucide. Comme l’était son appréciation sur Staline, il sait voir le rôle du communisme dans le développement et dans l’émergence de la modernité pour une nation. En outre comme il est lui-même un nationaliste, un passionné exalté de la grandeur française, il apprécie la manière dont il peut s’émanciper des contraintes de l’alliance avec les Etats-Unis. Il table enfin sur la division entre l’URSS et la Chine parce qu’il mesure bien comment l’URSS de Khrouchtchev et de ses successeurs vont tenter de mettre en lisière la Chine en perdant le bénéfice de l’aide fournie et qui n’a pas été ménagée.

Extrait de la conférence de presse du 31 Janvier 1964 où de Gaulle explique pourquoi la diplomatie française envoie des ambassadeurs en République Populaire de Chine

