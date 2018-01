Comment l’ancien parti communiste italien est devenu le parti démocrate de Renzi: la lutte des classes oubliée, c’est la lutte des places.

Hier nous avons vu les déchirements du SPD entre la manière dont il a prétendu après l’échec aller vers un Congrès qui mettrait les raisons de l’échec à plat, en particulier la rupture avec la base ouvrière et comment alléché par la participation gouvernementale aux côtés de Merckel, le Congrès au grand désarroi d’une partie de ses membres s’est prononcé pour cette grande coalition. Ce qui se passe en Italie n’est pas moins évocateur. dans le reflux que connaît la social démocratie, les passions s’exaspèrent et le dirigeant resserre autour de lui ses fidèles. Quitte à balayer le vote des militants, une tendance qui aujourd’hui va bien au-delà de la social démocratie officielle. (note et traduction résumée de danielle Bleitrach)

Le quotidien italien la Stampa consacre un long article à ce qu’est devenu « la maison du parti démocrate », celle née souvenez vous en de la mutation du Parti communiste italien, de l’eurocommunisme à « la chose », comme on appelait alors ironiquement l’ancien parti communiste à la recherche d’un nouveau nom.

La Stampa note comment « il y a 11 mois, lorsque l’aile gauche de Bersani et D’Alema a quitté le parti. Matteo Renzi n’a ensuite rien fait pour empêcher la scission, car il avait déjà en tête ce qu’il a mis en pratique ces dernières 48 heures: la «normalisation» des futurs groupes parlementaires du Parti démocrate. «

les chiffres parlent d’eux même ajoute la Stampa; » Dans les Primaires de mai, qui l’avait couronné secrétaire, Matteo Renzi avait obtenu 69,2% des votes populaires, mais la nuit dernière, lorsque la direction du Parti démocrate se retrouva d’accord sur les listes, près de 90% des postes étaient « sûrs » « ils Appartenaient aux proches du chef. Les minorités du congrès (Orlando et Emiliano) ont été reléguées dans le coin: elles auront une poignée de parlementaires, tout comme les alliés les plus fous du secrétaire (Franceschini) les auront, mais ce sont des représentations fragmentées, de petits pourcentages, des groupes destinés à ne pas être pertinents, quand l’heure des grands choix arrivera. c’est une «libanisation» de la dissidence interne qui sera utile dans 40 jours. »

Il s’agit de resserrer autour du secrétaire le parti quitte encore à l’affaiblir un peu plus. Les notables gémissent et supplient pour avoir des miettes…

« En vue des élections du 4 mars,ajoute l’article de la Stampas, des décisions décisives ont été prises qui auront leur incidences dans la vie du Parti démocrate et dans la vie personnelle de Renzi. Si le parti devait rester en dessous du minimum historique, 25,4% atteint en 2013 par Bersani, un procès pourrait être faite au leader et pour Renzi une patrouille parlementaire de haute fidélité représente une police d’assurance-vie. Et les groupes renziens seront également utiles face à des scénarios moins dramatiques mais potentiellement conflictuels: quel gouvernement? Quelle majorité? Quel président du Conseil? «

Naturellement, dans la confection des listes,les notables de parti se tournent vers des intérêts plus prosaïques. Et hier, les sherpas de la cordée Renzi l’ont tellement tendue qu’à un moment donné, mais les nouvelles ont filtré, Andrea Orlando était obligée d’envisager l’ idée sensationnelle: quitter le parti et se faire accepter dans la liste électorale «+ Europa» par Emma Bonino. mais l’hypothèse – qui pourrait devenir perturbatrice – a été abandonnée. Au moins pour l’instant.

C’était en effet un jour de passion . L’heure de début des travaux de la Direction a été reportée trois fois, depuis les 10h30 initiaux elle s’est progressivement déplacée jusqu’à 22h30: une glissade de douze heures, presque un record. Et au moyen d’ajournements, le «siège» de Matteo Renzi devint pressant: les amis, ennemis, alliés, semi-alliés. Quelqu’un qui crie (« ON nous a trompés »), quelqu’un qui pleure. Un jeune démocrate qui confie qu’il a vu Debora Serracchiani les yeux brillants, mais qui sait si ec’était elle, qui sait ce qui est vrai ou probable dans l’histoire d’un des jours les plus intenses vécue dans l’histoire du Parti démocratique.

Lui, Matteo Renzi, à un moment il a déconnecté le téléphone, pendant des heures il ne répondait plus aux sms, il écrivait et effaçait les noms des candidats avec son ami Luca Lotti. Un siège aussi humain, comme l’a dit la même Renzi: « C « est un désespoir de 150 sortant … l’un qui dit, j’ai une hypothèque à payer, l’autre qui vous fait savoir que le législateur est proche de la retraite, une autre qui présente une bonne raison …. ».

Bien sûr, dans le grand «mattanza» qui accompagnait le projet de loi fiévreux des listes du Parti démocrate, il y avait aussi un coté pathétique. Mais le grand soupçon des « non-Renziani « est que, avec l’excuse de devoir perdre en nombre face à ceux qui devait investir tous les « espaces » internes du Parti Démocrate, le leader en profitait pour augmenter son poids spécifique, pour donner une accélération à ce projet de transformation du Parti Démocrate en «PdR», ce «Parti de Renzi» qui est la synthèse un peu grossière mais préférée par les détracteurs du leader. Les comptes ne pourront être faits que lorsque les listes sont définitivement approuvées , mais la nuit dernière, lorsque la Direction du Parti démocrate a ouvert le feu vert, les poids internes ont été redistribués, avec une présence massive des proches de Renzi. Dans la primaire, ce groupe autour du leader avait remporté 69,2% des voix, contre 20% d’Andrea Orlando et 10% d’Emiliano: sur les 200 places «sûres» (entre listes et collèges), près de 90% iront à des candidats proches du secrétaire. Dans cette « minorité » de la majorité, 70-72% des parlementaires seraient renziani doc, 8-10% amis de Martina et Orfini, 5-7% amis de Franceschini. Les minorités recueilleraient les 10% restants.

On croit y être ! !!! Et on voit l’intérêt de ceux qui prétendent renouveler le parti communiste français en ce sens qu’ils jugent plus attractif pour les masses…

