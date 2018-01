remarques incidentes… le temps long…

il me reste peu de temps pour travailler, pour faire ce que j’estime utile réellement… Pourquoi le perdre dans un monde politicien sans perspective réelle ? Il me suffit de contempler ceux qui prétendent diriger mon pays, leurs vaniteuses prestations et la manière dont ils asphyxient, avec tout le contentement du monde, la majorité d’une population. Partout, de l’hôpital à la prison, en passant par tous les autres « services publics » c’est la débâcle organisée par des gens qui, pour eux mêmes, ont toutes les complaisances.

Et ce regard sur soi et sur les autres est celui que de niveau en niveau chacun jette sur celui qu’il estime plus bas que lui…

On s’est beaucoup gaussé de la manière dont des gens ont pris d’assaut un supermarché faisant promotion d’une pâte à tartiner, se moquant de gens qui n’avaient pas de goût, etc… mais qui s’est inquiété de savoir ce qui pouvait conduire des gens à se battre pour une gourmandise pour leurs enfants en économisant trois euros ? Certes cette pâte à tartiner est bourrée d’huile de palme, mais c’est comme dans les dessins où on vous demande : qu’est-ce que vous voyez en premier le chasseur ou le crane? Moi ce que je vois en premier c’est la misère et la volonté de faire plaisir à ses enfants.

Une fulgurance,et l’on découvre sous le flot des images et des sons, le silence de ceux que l’on ne voit jamais…

L’horizon est borné à cela, mais qui est en mesure de l’ouvrir à d’autres enjeux ?

J’ai vécu le temps des merveilles, vous et moi souvenez vous en ? Il était aisé en ce temps là de s’engager dans une aventure collective, de dire NOUS…

Il me reste encore la possibilité de penser ce Nous dans le temps long de l’histoire. Nous sommes dans une de ces periodes où rien ne reste plus passionnant que l’humanité et où pourtant a priori rien ne nous inspire la moindre estime pour ceux qui se débattent comme nous dans la médiocrité et la rudesse des temps actuels.

Donc le mieux est puisque j’ai la chance d’en avoir la possibilité de me sentir vivre dans ce temps long d’une histoire en train malgré tout de se faire.

danielle Bleitrach