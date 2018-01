L’eugénisme, la «science» pour améliorer la race, en Amérique latine

Publié: Jan 27 2018 01:39 GMT

L’eugénisme a émergé au cœur de l’Angleterre victorienne à la fin du XIXe siècle et a été défini par Sir Francis Galton, son créateur, comme «la science qui traite de toutes les influences qui améliorent les qualités innées d’une race».

Que ce soit par des mécanismes subtils promus par l’Église catholique ou par des pratiques agressives telles que la stérilisation forcée des personnes, l’eugénisme sera la science responsable de la promotion de la reproduction des «bons» individus et découragera les «mauvais» ou « qualité inférieure ».

Coïncidence ou non, depuis plus de 100 ans, les plus drastiques pratiques eugéniques ont été appliquées dans le monde entier, presque exclusivement sur les classes inférieures. L’Amérique latine n’est pas l’exception.

Certains plus précieux que d’autres



« les Élites ont vu dans l’eugénisme un moyen pour invoquer la supériorité des uns sur les autres. Qu’apportera cette science sinon qu’il ya des gens dont la vie vaut plus que d’autres. Donc, s’il y a plus de bonnes personnes, l’eugénisme de fournir un mécanisme par lequel la reproduction d’un être sera orienté au détriment des autres « , explique Gustavo Vallejo, docteur en histoire et chercheur au Conseil national de la recherche scientifique et technique (CONICET), basé à l’Université nationale de Quilmes (Argentine).

Logo du deuxième congrès international d’eugénisme, 1921. / wikipedia.org / Beao / Domaine public

Selon le chercheur, l’eugénisme aura deux aspects majeurs. D’une part, il y aura l’eugénisme anglo-saxon , qui n’aura pas de limites et effectuera des mesures sanglantes de l’exercice de la violence directe sur les corps, comme la stérilisation forcée . Dans cette direction étaient les eugénistes américains, et par cette voie, on en est venu directement au nazisme.

La seconde sera ce qu’on a appelé l’eugénisme latin et elle réunira précisément les pays de cette ascendance. Dans cet aspect non stérilisant de l’eugénisme, un rôle central est donné à l’église, au système judiciaire et à la médecine, afin de déterminer l’aptitude des individus en tant que futurs pères et prolongateurs d’une certaine génétique et de certaines valeurs.

« La connaissance normative, qui est la loi, la médecine et la théologie, finit par construire un vaste champ à travers lequel l’eugénisme fut diffusé comme un mécanisme d’ordre social, qui a eu lieu vers 1930 et a traversé toute l’Amérique latine « . .

Le point de départ de tout ce mécanisme sera la sélection des conjoints, et cette sélection sera faite en partie par l’Eglise catholique à travers les conseils pré-matrimoniaux. Lorsque les futurs mariés sont allés voir un prêtre avant de se marier, le prêtre leur a posé des questions, évalué et analysé le futur couple pour éventuellement décourager et interdire le mariage par l’Église.

L’eugénisme latin était plus subtil, moins visible en termes de pratiques qui ont été réalisées et c’est peut-être pourquoi il a été moins analysé ou moins détecté Gustavo Vallejo, Docteur en Histoire et chercheur du CONICET

Dans le même temps, l’examen médical prénuptial a été institué dans le domaine public étatique. Bien qu’il existe encore aujourd’hui dans de nombreux pays, sa motivation dans les années 1930 était strictement eugénique. Si à la suite d’ un examen médical , il avait été déterminé que l’ un des époux avait une maladie ou « tare » qui pourraient être transférés à leurs enfants, l’Etat a le pouvoir de dire non pour permettre les unions civiles.

« Ici commence à articuler le domaine médical, le droit et l’Eglise D’un côté est le certificat médical … Si vous ne respectez pas les attentes, il agit de la loi La loi peut intervenir sur un acte qui relève du droit privé et d’autre part il y a l’Eglise, le prêtre intervient pour vous décourager si il a été admis s que vous alliez générer une progéniture pas souhaitable pour l’État « , résume Vallejo.

Selon l’historien, l’eugénisme latin était une manière moins visible en termes de pratiques qui ont été réalisées et peut-être, par conséquent, est passé inaperçu.

Nouveau millénaire et stérilisations forcées

Près d’un siècle après l’arrivée des idées eugéniques en Amérique latine, le tournant du millénaire a entraîné un tournant inattendu et une violence sans précédent dans la région.

Des femmes protestent contre les stérilisations forcées qui ont eu lieu dans les années 90. Lima, Pérou – 2016. / Aaron Heredia / Roverimages / http://www.globallookpress.com

L’eugénisme anglo-saxon occupait une place centrale lorsqu’il s’agissait de contrôler et de restreindre la croissance des populations considérées comme dangereuses ou indésirablest.

En 1996, Alberto Fujimori, alors président du Pérou, a lancé pendant sa deuxième présidence le Programme national de santé génésique et de planification familiale (PNSRPF) dans le but supposé de lutter contre la pauvreté grâce à la stérilisation des femmes.

Grâce à des méthodes contraceptives auparavant punissables par la loi, comme la ligature des trompes, le programme de santé reproductive a progressé avec ses objectifs à plein régime, et au moment où il a pris fin en 2000, le nombre des femmes stérilisées dans le pays était de 331 000 , selon une étude qui cite des estimations du ministère de la Santé péruvien lui-même.

Cependant, ce qui, à première vue, pourrait être interprété comme un succès en termes de santé sexuelle et reproductive a fini par être l’un des crimes les plus graves de l’histoire démocratique du continent.

Au moins 18 femmes sont mortes victimes de ces opérations. 211 000 femmes stérilisées – soit plus de 63% du total – n’ont pas reçu d’informations complètes sur le processus de ligature des trompes, alors que 25 000 d’entre elles n’ont pas été informées du caractère irréversible de l’intervention chirurgicale, c’est-à-dire qu’elles ne pourront plus jamais avoir d’enfants.

En fait, il y avait une politique de contrôle de la population par la violation des droits reproductifs des femmes, les stérilisant sans garantir un consentement préalable, libre et éclairé. María Ysabel Cedano, Directrice de l’Etude pour la Défense des Droits de la Femme

« Un an après l’opération, ma taille a commencé à faire mal et la coupure que j’avais subie dans l’opération, je ne pouvais pas manger des choses chaudes ni faire des efforts et à partir de ce moment, je me suis sentie mal « . présidente de l’Association des femmes péruviennes touchées par la stérilisation forcée et l’une des victimes de la campagne promue par Fujimori.

Avant d’être opérée, Rute a été menacée par les opérateurs de santé pour avoir résisté à l’intervention: on lui a d’abord dit qu’elle ne pourrait pas inscrire sa fille nouveau-née au registre municipal, puis on lui a dit qu’elle commencerait bientôt à payer cher pour chacun de leurs enfants. Finalement, le 10 février 1999, elle a été emmenée en ambulance avec sa fille et son mari censés faire vacciner la fille.

Une fois à l’hôpital et devant les pleurs et les doutes de Rute, une infirmière l’emmena dans une salle d’opération où elle fut rapidement déshabillée et allongée sur une civière. En raison de sa résistance constante, la femme était attachée à la main et au pied et la procédure a été menée contre sa volonté . « Jusqu’à présent, il n’y a pas de justice, le gouvernement ne dit rien et nous avons suffisamment de preuves, notre affaire a été arrêtée, ils ne veulent plus avancer, et maintenant le président actuel a accordé un pardon à Fujimori qui ne mérite pas le respect ».

Coopération internationale

Les procédures judiciaires engagées par les victimes et par des associations non gouvernementales cherchent à condamner les auteurs directs des stérilisations, ainsi que celui de Fujimori et des autres dirigeants politiques. Cependant, María Ysabel Cedano, directrice de l’étude pour la défense des droits de la femme (DEMUS), souligne le rôle joué par certaines organisations internationales dans ce processus agressif de contrôle démographique.

Image illustrative. / Pixabay / Herney

« Lorsque Fujimori arrive au pouvoir pour se réinsérer dans le système international, il adopte les politiques du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement, y compris des politiques démographiques soutenues par la coopération internationale », souligne M. Cedano.

Un rapport fait en 2002 par une commission enquêtant sur le Congrès péruvien qui cherchait à trouver les responsables de ces politiques confirme ce qu’a affirmé le directeur de DEMUS.

Le document se réfère aux archives internes de l’agence américaine . pour le développement international (USAID), qui révèlent que, en 1993, ce pays a pris en main le système de santé national du Pérou. Cette intervention a été possible grâce à une réorganisation du ministère de la Santé qui avait été réalisée peu de temps auparavant en réponse aux recommandations des bailleurs de fonds .

Selon le rapport, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) était également un acteur clé dans ce cadre institutionnel à des fins eugéniques.

« Depuis le début des activités de la planification familiale au Pérou, le FNUAP a participé en collaboration avec l’ USAID dans pratiquement toutes les activités contribuant au financement. Il est important de considérer que les principaux contributeurs de fonds du FNUAP sont précisément les EE. Amérique du Nord », dit le texte préparé par la législature.

Des femmes brandissent des affiches contre les stérilisations forcées lors d’une manifestation au Pérou – 2015 / Mariana Bazo / Reuters

María Ysabel Cedano estime qu’en dehors de tous les euphémismes utilisés par Fujimorismo, «il y avait en fait une politique de contrôle de la population par la violation des droits reproductifs des femmes, les stérilisant sans garantir un consentement préalable, libre et éclairé. pas toutes les femmes, mais les femmes analphabètes, les locuteurs du quechua, les paysans et les populations autochtones. »

Le cauchemar continue

Bien que les centaines de milliers de cas de stérilisation forcée au Pérou aient été largement couverts par la presse internationale et même parvenus à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), les choses ne semblent pas avoir beaucoup changé dans la région. Bien que nous ne puissions jusqu’ici parler de plans systématiques de contrôle agressif de la reproduction par les États latino-américains, les stérilisations sans consentement restent une réalité, en particulier pour les femmes séropositives.

Un rapport de 2013, réalisé par l’organisation «Promotion de la balance pour le développement et la jeunesse», a révélé que les droits reproductifs des femmes séropositives au Mexique et dans trois pays d’Amérique centrale étaient violés . Sur un total de 337 femmes interrogées, 20 d’entre elles ont déclaré avoir subi des pressions ou être obligées de se faire stériliser au Mexique, 10 au Salvador, 7 au Nicaragua et 6 au Honduras.

« Il y a une logique eugénique derrière tout cela qui dit que ces gens ne devraient pas avoir de bébés parce qu’ils ne sont pas en forme » Alexandra Minna Stern, professeur de culture et d’histoire américaine à l’Université du Michigan.

« Les femmes autochtones ou les femmes de couleur en Amérique latine sont toujours la cible de stérilisations, peut-être s’agit-il d’une série de cas spécifiques, je ne sais pas si cela devient un modèle, mais l’idée derrière cela est que vous êtes Les femmes sont une menace et leur état indique qu’elles ne devraient pas être mères », explique Alexandra Stern, professeur de culture et d’histoire américaine à l’Université du Michigan.

Plus récemment, Amnesty International a publié un document confirmant que les stérilisations forcées se poursuivent au Mexique et dans d’autres pays de la région.

Le rapport raconte l’histoire de plusieurs femmes qui ont subi ces abus en Amérique latine. Parmi eux se trouve le cas de Michelle, une mère de 23 ans de l’État de Veracruz au Mexique qui a découvert qu’elle était séropositive au cours d’un examen médical alors qu’elle était enceinte de quatre mois.

Le jour où elle est arrivée à l’hôpital pour accoucher, Michelle a trouvé sur son lit une pancarte qui disait «VIH». Puis le médecin lui a dit qu’ils devaient opérer pour éviter de futures grossesses. Alors que Michelle a refusé, les médecins ont ignoré ses protestations et ont procédé à la stérilisation .

Selon Stern, l’argument derrière ces stérilisations pourrait être économique et lié à la santé publique, mais si vous creusez plus profondément, les vraies raisons sont évidentes: « Il y a une logique eugénique derrière tout cela qui dit que ces gens ne devraient pas avoir de bébés parce qu’ils ne sont pas adaptés, ou parce qu’ils sont malades ou parce qu’ils ne sont tout simplement pas le genre de citoyen qui devrait continuer à se reproduire », conclut-il.

Ignacio Fernández Albano