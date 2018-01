le 27 janvier, ils libèrent Auschwitz, mais il y a aussi la fin du siège de leningrad

LE SIÈGE DE LENINGRAD A TUÉ PLUS DE CIVILS QUE LES BOMBARDEMENTS DE HAMBOURG, DRESDE, TOKYO, HIROSHIMA ET NAGASAKI RÉUNIS

Le siège de Leningrad a commencé lorsque les troupes allemandes ont réussi à encercler totalement la ville et ont commencé les bombardements. La pire période du siège a été le premier hiver, où la population mourrait de faim (on ne donnait des petites rations de pain qu’aux personnes qui travaillaient). Entre 7000 et 8000 personnes mourraient chaque jour.

L’hiver suivant (1942-43), la situation a été un peu moins catastrophique lorsqu’une une voie d’accès appelée la « Route de la Vie » qui traversait le lac Ladoga l’hiver (quand il était gelé) avait permis de ravitailler la ville avec quelques produits alimentaires et surtout d’évacuer les enfants.

Les troupes soviétiques ont essayé à plusieurs reprises de percer le siège de Leningrad sans succès. La cinquième tentative réussit.

Début janvier 1943, commence l’opération qui porte le nom symbolique «Iskra» («étincelle»). Elle s’appuie sur 2 fronts: le Front de Leningrad, commandé par le général Leonid Govorov (composé de la 67e Armée, de la 55e Armée et du 13e groupement de l’Armée de l’Air) et le Front Volkhov commandé par le général Kyrill Meretskov (composé de la 2eme Armée de choc, de la 54e Armée, de la 8e Armée et du groupement 14 de l’Armée de l’Air). La bataille pour percer la défense allemande commence dans la nuit du 11 au 12 janvier. Une des grosses difficultés était les champs de mines placés en ligne de défense autour de la ville.

Le 18 janvier 1943, La 123e division d’infanterie de la 67e Armée soviétique (front de Leningrad) fait la jonction avec la 372e division d’infanterie de la 2e armée de choc (front Volkhov) à côté du village Marjino. Le siège de Leningrad est percé.

Après la percée du blocus la décision a été prise le 22 janvier 1943 de construire une voie ferrée reliant Polyana à Chlisselbourg (qui venait d’être libéré) sur une distance de 33 km. La voie ferrée longeait la rive gauche de la Neva et la rive sud du lac Ladoga, en passant dans certaines zones à 3 km des positions d’artillerie allemandes. Ce qui lui a valu le surnom de « couloir de la mort ».

La direction de la construction a été confiée à l’ingénieur Ivan Zoubkov (Иван Георгиевич Зубков). La voie passait au travers de marais, de tourbières et de forêts. Le travail le plus important a été la construction d’un pont de 1300m sur un des bras de la Neva.

La voie a été entièrement réalisée en seulement 17 jours, et a été ouverte à la circulation du premier train le 5 février 1943.

Il s’agissait d’une voie unique. Au début les trains circulaient de façon alternée. Pour augmenter le trafic, il a été ensuite décidé d’alterner le sens de circulation à la journée en disposant d’une réserve de trains près à partir (et inversement)

Outre la nourriture pour la population de la ville, cette voie ferrée a permis avec la livraison d’armes et de blindés de renforcer l’armée soviétique pour continuer à briser le blocus.

Le siège de Leningrad sera entièrement levé un an après, le 27 janvier 1944

