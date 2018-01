La nature de la social démocratie, raliement à la gestion loyale du capitalisme, fronde, etc… on s’y croirait

Sur les ondes de la radio RBB, le secrétaire général du SPD, Lars Klingbeil, s’inquiète des motivations de ces sympathisants de la dernière heure. « Il n’est pas acceptable que quelqu’un nous rejoigne, paie dix euros pour rester deux mois, vote contre la grande coalition et nous quitte ensuite », prévient l’ancien vice-président des… Jusos.

La fronde et les ralliements font partie d’un scénario qui se poursuit depuis 1875… avec tous les désastres que l’on connaît.

En attendant ils ont complètement évité de faire le bilan de l’échec, renoncé à s’interroger sur les états d’âme de leur base ouvrière…

Cette fronde interne risque cependant de compliquer encore un peu plus les négociations entre le SPD et la CDU-CSU qui devraient commencer sous peu. En cas d’échec, Angela Merkel pourrait se résoudre à mener un gouvernement minoritaire. Des élections législatives pourraient aussi être organisées, mais les sondages montrent qu’un nouveau scrutin risque d’affaiblir encore un peu plus les conservateurs et les sociaux-démocrates qui ont enregistré en septembre leurs plus mauvais scores dans les urnes depuis 1949.