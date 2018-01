Elections présidentielles tchèques, ça nous aurait facilité la vie s’ils avaient manifesté ces sentiments à l’époque

jean Luc Godard Allemagne 90 meuf zéro… C’est juste une image mais elle dit beaucoup de choses sur la panne du communisme ces années là…

ELECTIONS PRESIDENTIELLES TCHEQUES

Le président tchèque sortant pro-russe Milos Zeman a été réélu ce samedi 27 janvier 2018, devançant l’académicien pro-européen Jiri Drahos de 4 points, après le dépouillement d’environ 95 % des bulletins de vote.

je ne peux m’empêcher de penser à cette funeste intervention soviétique en 1968, et ce qui a suivi… C’est comme les actuelles relations sino-russes, je ne puis m’empêcher de penser premièrement que si tous ces gens là avaient eu les mêmes sentiments positifs les uns envers les autres, nous n’en serions pas là. deuxième réflexion, je signale que c’est à partir de Khrouchtchev et non de Staline que se multiplient les frictions…

Si on avait pu un peu moins emmerder les communistes qui râlaient et ne pas laisser prospérer ceux qui ne pensaient qu’à s’en mettre plein les poches et qui donnaient toujours raison au chef… Alors que le chef en question était tout sauf infaillible… Mais là ça continue…

on aurait pu se passer de Vaclav Havel et de Walesa, moi je dis ça je dis rien…

danielle Bleitrach