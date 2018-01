Pyongyang exhorte tous les Coréens à «briser» tous les obstacles de la réunification

Pyongyang a mis en garde les tiers contre le fait de nourrir les tensions et d’interférer dans le processus de réconciliation inter-coréen, affirmant qu’il fait un « grand effort » pour réunifier la péninsule sur fond de menace nucléaire américaine.

« Nous allons courageusement briser tous les obstacles au désir de réunification de la nation », peut-on lire dans le communiqué du gouvernement publié par KCNA. « Que tous les Coréens se lèvent dans la lutte de paix contre la guerre pour rendre impossible les mouvements de guerre nucléaire irresponsable des Etats-Unis qui apportent le désastre à [la] terre, en allumant des flammes dangereuses! »

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dans son discours du Nouvel An, a fait part de sa volonté de se réconcilier avec son voisin du sud avant les Jeux Olympiques de PyeongChang en février. Pyongyang et Séoul ont immédiatement accepté de rouvrir leur ligne téléphonique militaire et communiquent depuis lors, à un niveau diplomatique sans précédent. Alors que les États-Unis et leurs alliés se méfient des «véritables» intentions du Nord, la Corée du Sud maintient que le dialogue avec son voisin peut mener à la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Le gouvernement nord-coréen a quant à lui exprimé son soutien à l’effort « d’apporter de grands changements aux relations Nord-Sud ».En fait, les Nord-Coréens veulent « qu’une nouvelle histoire de réunification indépendante » commence le plus tôt possible.

« Améliorons rapidement les relations Nord-Sud et ouvrons une large voie à l’avenir rose de la nation qui sera réunifiée, forte et prospère! » , A déclaré le gouvernement communiste dans un communiqué adressé à « tous les Coréens au pays et à l’étranger ».

Pour améliorer encore les relations, le Nord se dit prêt à «désamorcer la tension militaire aiguë» pour «créer un climat de paix» dans la péninsule coréenne. L’État ermite semble vouloir promouvoir le «contact, le voyage et l’échange» entre voisins pour «créer activement un climat de réconciliation nationale et de réunification».

« Redynamisons les relations inter-politiques, les contacts et les dialogues inter-secteurs et intersectoriels et activons la coopération et les échanges au pays et à l’étranger pour attiser le climat de la réunification » , peut-on lire dans le communiqué.

Washington a été très opportuniste dans son approche des pourparlers coréens. Au début, Trump revendiquait le mérite d’avoir rendu les négociations entre les deux Corées possibles le premier . Il a attribué la position américaine sévère face à la Corée du Nord, centrée sur les sanctions et la menace de l’usage de la force, comme les principaux déclencheurs de la volonté de Kim de chercher un rapprochement avec le Sud. Dans le même temps, Trump exprimait le doute que les pourparlers intra-coréens mènent à « quelque chose de significatif. » Le président américain a également averti qu’il était « très possible » que l’impasse avec la Corée du Nord ne soit pas résolue pacifiquement.

Alors que le président sud-coréen Moon Jae-in a persuadé Trump de retarder les exercices militaires annuels de Foal Eagle après les « Jeux Olympiques de la Paix », les Etats-Unis continuaoent d’exercer des pressions unilatérales sur Pyongyang.

La réunion des ministres des Affaires étrangères de Vancouver sur la sécurité et la stabilité dans la péninsule coréenne, présidée par les États-Unis et représentée par 20 ministres des Affaires étrangères, a décidé d’envisager des sanctions unilatérales pour freiner les programmes nucléaires et de missiles balistiques nord-coréens. La Chine et la Russie n’ont pas été invitées.

✔@RT_com ‘North & South Korea talking – alarming for US & its military, welcomed by world’ – Anti-war Answer Coalition director https://on.rt.com/8×85

Mercredi, le Département du Trésor des États-Unis a sanctionné neuf autres entités, dont deux entreprises chinoises, 16 ressortissants nord-coréens et six navires nord-coréens. Par ailleurs, le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson « a souligné le besoin urgent pour toutes les parties d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU relatives à la Corée du Nord ».

Pendant tout ce temps, les Coréens continuent à se rapprocher pour faire des «Jeux Olympiques de la Paix» un événement réussi. Vingt-deux athlètes représenteront la Corée du Nord aux Jeux, en compétition dans trois sports et cinq disciplines, a déclaré samedi le Comité international olympique (CIO). Pyongyang a également accepté d’envoyer une troupe d’artistes de 140 membres, comprenant un orchestre, des chanteurs et des danseurs, pour des concerts à Séoul et à Gangnueng lors du spectacle du mois prochain à PyeongChang. Les officiels de Séoul ont déclaré mercredi que Pyongyang devait envoyer ses athlètes en Corée du Sud jeudi pour inspecter les sites de compétition. Auparavant, une délégation officielle nord-coréenne, dirigée par le chef de l’Orchestre Samjiyon du Nord, s’est rendue dans le Sud pour inspecter les sites de performance olympique.