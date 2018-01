Lequel est le pire des deux ?

le La grande nouvelle de jeudi à Davos était censée être l’arrivée de Donald Trump. Selon des informations de la station de ski suisse, une grande partie de la ville a été fermée à clé pour sa descente du ciel dans un hélicoptère entouré de sept hélicoptères. Une fois sur le terrain, le président américain a procédé à des réunions bilatérales avec Theresa May et Benjamin Netanyahu, les premiers ministres de Grande-Bretagne et d’Israël, respectivement.

Assez prévisiblement, Trump a rapidement fait quelques esclandres à la manière de Trump en insultant inutilement les dirigeants palestiniens et en menaçant de retenir l’aide financière américaine. Mais jeudi soir, Trump a fini par se faire distancer par un autre vieux milliardaire de Manhattan: George Soros. Alors que le président organisait un dîner pour différents chefs d’entreprise, Soros était à l’autre bout de la ville et parlait des différentes menaces qui pèsent sur les démocraties occidentales, une catégorie dans laquelle il a inclus l’administration Trump.

Depuis des décennies, Soros, qui a fait fortune en tant que spéculateur et gestionnaire de fonds de couverture, défend les valeurs de la démocratie, du pluralisme et des droits individuels dans le monde. Il a soutenu ses paroles en faisant don de plusieurs milliards de dollars à sa fondation Open Society. (Dix-huit milliards de dollars au cours des dernières années seulement, le Wall Street Journalrapporté à octobre.) À l’âge de quatre-vingt-sept ans, Soros a pris sa retraite de l’investissement et passe le plus clair de son temps sur la philanthropie. « Je trouve le moment actuel dans l’histoire plutôt pénible », a-t-il déclaré au début de son intervention. « Les sociétés ouvertes sont en crise, et diverses formes de dictatures et d’États mafieux, illustrés par la Russie de Poutine, sont en en train de se développer. Aux États-Unis, le président Trump aimerait établir un État mafieux, mais il ne le peut pas, parce que la Constitution, d’autres institutions et une société civile dynamique ne le permettent pas.

Si la résilience du système américain était encourageante, Soros laissait entendre, il y avait encore de graves dangers à affronter, y compris la montée de l’autoritarisme dans des endroits comme la Hongrie et le fait que sous Trump « les Etats-Unis sont engagés dans une guerre nucléaire refusant d’accepter que la Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire. « Ce refus a incité la Corée du Nord » à développer sa capacité nucléaire avec toute la rapidité possible « , a-t-il soutenu, ce qui » pourrait inciter les Etats-Unis supériorité préventive « et commencer une guerre nucléaire. La seule solution, at-il ajouté, était de «se réconcilier avec la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire».

Si sévères soient-elles, les critiques de Soros à l’égard de Trump n’étaient pas vraiment surprenantes. Au cours du cycle électoral de 2016, Soros Fund Management a fait don d’environ vingt-cinq millions de dollars à la campagne de Hillary Clinton, selon un porte-parole. Cette fois l’année dernière, Soros a appelé Trump un « dictateur potentiel » et a prédit qu’il échouerait. Jeudi à Davos, il a poursuivi: « Je donne au président Trump le mérite de motiver brillamment ses principaux partisans, mais pour chaque soutien de base, il a créé un plus grand nombre d’ opposants de base également motivés. C’est pourquoi je m’attends à un glissement de terrain démocratique en 2018. «

Plus inattendu était le point sur lequel Soros a atterri ensuite . Après avoir reconnu les dangers du changement climatique, il s’est penché sur «un autre problème mondial: la montée en puissance et le comportement monopolistique des géants de la plate-forme informatique», tels que Facebook et Google. Il y avait une menace, suggéra Soros, qui risquait d’être plus durable que l’administration Trump.

Comme ces énormes sociétés sont venues à dominer l’Internet, « ils ont causé une variété de problèmes dont nous commençons seulement maintenant à prendre conscience », at-il expliqué. Faisant écho à quelque chose que Rupert Murdoch a déclaré la semaine dernière, il a identifié l’un de ces problèmes comme l’échec des géants de la technologie à payer pour le contenu de leurs plates-formes. « Ils prétendent qu’ils ne font que distribuer des informations. Mais le fait qu’ils soient des distributeurs quasi-monopolistiques en fait des services publics, et devrait les soumettre à des réglementations plus strictes, visant à préserver la concurrence, l’innovation et un accès universel juste et ouvert. «

En termes économiques, Soros a suggéré que les géants de la technologie faisaient des profits excessifs et étouffaient l’innovation. Et leur comportement causait également de plus grands problèmes sociaux et politiques. Les sociétés de médias sociaux «conçoivent délibérément la dépendance aux services qu’elles fournissent», a-t-il noté. «En ce sens, les entreprises technologiques étaient similaires aux casinos qui ont développé des techniques pour accrocher les joueurs au point où ils jouent tout leur argent, même l’argent qu’ils n’ont pas.

Ce n’était pas simplement une question de «distraction» ou de «dépendance», continua Soros. Les entreprises de médias sociaux «incitent les gens à abandonner leur autonomie . . . . Il faut un effort réel pour affirmer et défendre ce que John Stuart Mill appelait «la liberté d’esprit». Il est possible que, une fois perdues, les personnes qui grandissent à l’ère numérique auront du mal à le retrouver. Cela peut avoir de lourdes conséquences politiques. Les gens sans liberté d’esprit peuvent être facilement manipulés. «

Soros a suggéré que ce genre de manipulation « a déjà joué un rôle important dans les élections présidentielles américaines de 2016 ». Et « il y a une perspective encore plus alarmante à l’horizon », a-t-il ajouté. « Il pourrait y avoir une alliance entre les États autoritaires et ces grands monopoles informatiques riches en données qui réuniraient des systèmes naissants de surveillance institutionnelle et un système de surveillance déjà mis en place par l’ État . Cela pourrait bien aboutir à un réseau de contrôle totalitaire que Aldous Huxley ou George Orwell n’auraient même pas imaginé.

Soros a prédit que la Russie et la Chine étaient les deux pays où « de tels mariages impies sont susceptibles de se produire en premier. » Les entreprises chinoises de technologie sont « pleinement égales aux américains, «et ils jouissent du plein soutien et de la protection du régime de Xi Jinping». Une autre possibilité troublante était que les sociétés technologiques américaines «se compromettent pour accéder à ces marchés vastes et en croissance rapide. Les dirigeants dictatoriaux de ces pays ne sont peut-être que trop heureux de collaborer avec eux, car ils veulent améliorer leurs méthodes de contrôle sur leurs propres populations et étendre leur pouvoir et leur influence aux États-Unis et dans le reste du monde.

Comment allons-nous prendre tout cela? Comme l’avertissement prémonitoire d’un défenseur de la liberté qui voit le travail de sa vie menacé? Comme les pensées irréfléchies d’un vieil homme qui n’a pas tout à fait le nouvel âge, ou comme quelque chose entre les deux? En cette période de fermes de robots russes, d’algorithmes d’intelligence artificielle en évolution rapide et d’avertissements sur les effets potentiellement nocifs de la technologie numérique des anciens dirigeants de Facebook et d’autres entreprises de la Silicon Valley, Soros était sûrement sur quelque chose. et l’idée que la fiscalité « pourrait défaire les monopoles en ligne semblaient quelque peu optimiste.

En tout cas, pendant une nuit, au moins, Soros avait réalisé l’impossible et éclipsé Donald Trump des gros titres.