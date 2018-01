Le statut des fonctionnaires a été instauré par la loi du 19 octobre 1946, à l’initiative du ministre communiste Maurice Thorez. 

Régulièrement remis en cause le statut des fonctionnaires, qui a 70 ans , se veut le garant d’un service public impartial, avec des agents préservés de toute pression partisane. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale et du régime de Vichy, le gouvernement de l’époque veut ainsi protéger le fonctionnaire de l’arbitraire et éviter l’instrumentalisation de l’administration par un pouvoir politique quelconque.

Instauré par la loi du 19 octobre 1946, à l’initiative du ministre communiste Maurice Thorez, le premier statut général de la fonction publique moderne ne concerne alors que les fonctionnaires de l’État. Comme la sécurité sociale est instaurée par un autre ministre communiste Ambroize Croizat. A la différence du salarié du privé, le fonctionnaire est investi d’une mission d’intérêt général qui lui confère des devoirs et droits particuliers. Le statut consacre notamment le recrutement par concours et l’égalité des sexes, prévoit le cadre juridique des rémunérations, l’organisation des carrières dans les différents niveaux de qualification, ainsi que l’institution d’un régime spécifique de sécurité sociale et d’un nouveau régime de retraites.

En 1983, sous l’égide d’un autre ministre communiste, Anicet Le Pors, il est élargi aux fonctions publiques territoriale (FPT) et hospitalière (FPH), jusqu’alors régies par d’autres textes. Fin 2014, sur les 5,6 millions de salariés des trois versants de la fonction publique, les fonctionnaires représentaient 62% des agents dans la FPE, 74% dans la FPT et 71% dans la FPH, selon l’Insee.