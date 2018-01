Le Parlement de Galice reconnaît que la dictature de Franco était un régime fasciste

Le Parlement de Galice, où le Parti populaire détient la majorité absolue, a approuvé aujourd’hui une déclaration institutionnelle lors de la Journée de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste , y compris la reconnaissance de la dictature franquiste comme un « régime fasciste ».

Le texte indique que l’ Holocauste , qui , parmi les six millions de victimes vit également des Galiciens , tire son origine dans la « tentative d’éliminer la dissidence politique et idéologique et a conduit à un génocide qui a eu la collaboration de la dictature de Franco et qui a persécuté des milliers d’hommes et de femmes qui ont fui l’état espagnol après la défaite de la République en 1939 et après la mise en place d’un régime fasciste .

Le Parti populaire et l’opposition (Marea, PSdeG et BNG) et rappelez – vous « 10.000 républicains espagnols qui ont été déportés par les nazis en collaboration avec le dictateur Francisco Franco avec le nazisme allemand et le fascisme italien. »

Selon certaines sources historiques, la déclaration, « environ 200 d’entre eux étaient de la Galice et y sont morts ou ont été libérés, mais ils n’ont jamais pu revenir parce que la dictature de Franco , qui avait déjà dépouillé de leur nationalité, leur a refusé le droit de revenir à votre pays d’origine. «