le 8 février : Charonne ou les communistes en lutte contre l’oAS

Le 8 février 1962, le PC, le PSU, les Jeunesses socialistes et les principaux syndicats appellent à une manifestation de « défense républicaine » protestant contre la vague d’attentats OAS qui secoue la France (180 plasticages en janvier-février) et contre la guerre d’Algérie. Lors de la manifestation, les heurts avec les forces de l’ordre, nombreux et violents, débouchent sur un drame. Après l’ordre de dispersion, paniqués par les charges policières, des manifestants cherchent à se réfugier au métro Charonne, boulevard Voltaire. Mais leurs corps sont écrasés contre les grilles à demi fermées de la station tandis que « les policiers tapent dans le tas à coup de « bidule » [Benjamin Stora, La Gangrène et l’oubli. La Mémoire de la guerre d’Algérie, La Découverte, 1998, p.101].

On relève 9 morts (huit manifestants et un journaliste de L’Humanité ) et plusieurs dizaines de blessés. Le choc est considérable. Charonne entre « ce soir-là dans les lieux sacrés de la mémoire collective, comme jadis la rue Transnonain ou le mur des Fédérés » [Michel Winock, « Une paix sanglante », in Patrick Eveno, Jean Planchais (dir.), La Guerre d’Algérie, La Découverte-Le Monde, 1989]. Le 13 février, tandis qu’une grève générale de protestation et de solidarité avec les familles des victimes paralyse le pays, 500 000 personnes suivent les obsèques des victimes de Charonne.

Au sujet de « Charonne », bien des questions demeurent. Ce défilé anti-OAS allait, indirectement, dans le sens du pouvoir. Alors pourquoi a-t-on fait charger une foule désarmée peu après que l’ordre de dispersion a été donné ? A l’époque, les responsabilités de l’affrontement sont aussitôt controversées. Le ministre de l’Intérieur Roger Frey reproche dans un premier temps aux « séides » du PCF d’avoir joué le jeu de l’OAS avant d’accuser cette dernière, sur la foi d’un document saisi dans ses archives, d’avoir monté une « opération provocation ».