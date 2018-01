la maison blanche a demandé à emprunter un Van Gogh au Guggenheim voici ce qui lui a été proposé

L’artiste « voudrait l’offrir à la Maison Blanche pour un prêt à long terme », a écrit Spector, qui a critiqué Trump. « Il est, bien sûr, extrêmement précieux et quelque peu fragile, mais nous fournirions toutes les instructions pour son installation et son entretien. »

La Maison Blanche n’a pas répondu aux questions à ce sujet.

Cattelan, joint par téléphone à New York, a renvoyé les questions sur les toilettes au Guggenheim, en disant avec un petit rire: « C’est un sujet très délicat. » Interrogé sur le sens de sa création et pourquoi il l’a offert aux Trump, : « Quel est le sens de notre vie? Tout semble absurde jusqu’à notre mort et c’est logique. »

Il a refusé de révéler le coût de l’or qu’il a fallu pour créer «l’Amérique», bien qu’il ait été estimé à plus d’un million de dollars.

« Je ne veux pas être impoli. Je dois y aller « , a dit l’artiste avant de raccrocher.

Il est courant que les présidents et les premières dames empruntent de grandes œuvres d’art pour décorer le bureau ovale, la première résidence familiale et diverses pièces de la Maison Blanche. Le Smithsonian prêta aux Kennedys un tableau d’Eugène Delacroix, » The Smoker « . Les Obamas préféraient l’art abstrait, choisissant des œuvres de Mark Rothko et Jasper Johns.

À première vue, le président Trump pourrait apprécier le rendu d’une toilette dorée par un artiste, compte tenu de son manie d’installer de luminaires plaqués or dans ses résidences, ses propriétés et même son avion. Mais le président est aussi un germaphobe auto-décrit, et c’est une question ouverte s’il acceptait une toilette précédemment utilisée, 18 carats ou autrement.

L’Amérique de Cattelan a fait sensation après le dévoilement du Guggenheim en 2016, qui a attiré plus d’un titre.

« NOUS NE SOMMES PAS. 1! (Et n ° 2) « était l’offre en première page du New York Post, l’énorme lettrage sur une photo de la toilette. La couverture du tabloïd comprenait un compte rendu à la première personne d’un journaliste («Je suis monté sur le trône d’or du Guggenheim») et une photo de ce journaliste assis sur les toilettes (en train de lire le New York Post, naturellement).

« Plus de cent mille personnes » avaient « patiemment attendu pour avoir l’opportunité de communier avec l’art et avec la nature », écrivait Spector dans un blog de Guggenheim l’année dernière. Le musée a posté un gardien de sécurité en uniforme à l’extérieur de la salle de bain. Toutes les 15 minutes environ, un équipage arrivait avec des lingettes spécialement choisies pour nettoyer l’or.

Cattelan, 57 ans, est bien connu dans le monde de l’art pour ses créations satiriques et provocantes, y compris une sculpture représentant le pape Jean-Paul II étendu sur le sol après avoir été frappé par une météorite. Une autre était une sculpture enfantine d’Adolf Hitler adulte, agenouillée. Les œuvres de l’artiste se sont vendues à des millions de dollars.

Cattelan a résisté à l’interprétation de son travail, disant aux intervieweurs qu’il laisserait cela à son auditoire. Il a conçu la toilette d’or avant la candidature de Trump, bien qu’il ait reconnu qu’il pourrait avoir été influencé par la place presque inévitable du nabab dans la culture américaine.

« C’était probablement dans l’ air », a-t- il déclaré à un blogueur de Guggenheim en 2016 alors que « America » ​​était exposée.

Cattelan a également suggéré qu’il avait à l’esprit la richesse qui imprègne certains aspects de la société, décrivant la toilette dorée « comme 1% d’art pour les 99% ».

«Quoi que vous mangiez, un déjeuner à 200 $ ou un hot-dog à 2 $, les résultats sont les mêmes, en matière de toilette», a-t-il dit.

Cattelan n’est pas le premier artiste à immortaliser un luminaire de salle de bain. En 1917, Marcel Duchamp, le dadaïste français, a dévoilé « Fountain », un urinoir en porcelaine qui a été rejeté lors de sa soumission initiale pour exposition. Une réplique est détenue par les galeries Tate à Londres.

Au Guggenheim, quand Cattelan a soulevé la notion d’une toilette d’or à la mi-2015, Spector a soutenu l’idée et a obtenu l’approbation du directeur du musée, Richard Armstrong. Lorsqu’on lui a demandé si Armstrong soutenait l’offre de toilettes du conservateur à la Maison Blanche, la porte-parole du Guggenheim a répondu: « Nous n’avons rien à ajouter ».

Spector, dans les blogs et sur les réseaux sociaux, a clairement montré ses tendances politiques.

« Ce doit être le premier jour de notre révolution à reprendre notre pays aimé à la haine, du racisme et de l’intolérance », a écrit le conservateur sur Instagram au lendemain de l’élection de Trump en 2016. Son message était accompagné d’une photo de Robert Mapplethorpe avec le Drapeau américain.

« Ne pleurez pas, organisez-vous », écrit-elle.

En août, alors que « America » ​​de Cattelan approchait des dernières semaines exposées au musée, Spector écrivait sur le blog de Guggenheim que Trump avait « résonné si fort » pendant le temps de la sculpture au musée. Elle a décrit son terme comme ayant été «marqué par le scandale et défini par le recul délibéré d’innombrables libertés civiles, en plus du déni du changement climatique qui met notre planète en péril».

Un mois plus tard, la conservatrice rédigea sa réponse à la demande de la Maison Blanche pour «Landscape With Snow» de van Gogh. Elle expliqua que le tableau – «interdit de voyage sauf pour les occasions les plus rares» – était en cours d’exposition au Le musée Guggenheim à Bilbao, en Espagne, puis reviendrait à New York « dans un avenir prévisible ».

« Fortuitement », écrivait Spector, « l’Amérique » de Cattelan était disponible après avoir été « installée dans l’une de nos toilettes publiques pour que tous puissent l’utiliser dans un acte de générosité merveilleux ».

Elle a inclus avec l’email une photo de la toilette « pour votre référence. »

« Nous sommes désolés de ne pas être en mesure de répondre à votre demande initiale », a conclu le conservateur, « mais gardez l’espoir que cette offre spéciale peut être intéressante. »