Condamné en appel le 24 janvier à une peine alourdie, passée à douze ans et un mois de prison, l’ancien président Lula poursuit son combat politique et judiciaire.

Je n’ai jamais eu la moindre illusion. Il y a eu un pacte entre le pouvoir judiciaire et les médias, qui ont décidé qu’il était temps d’en finir avec le PT [Parti des travailleurs]. Ce sont les seuls à vouloir que je ne sois pas candidat.”

Un avenir encore incertain

Le tribunal régional fédéral a décidé, en appel, d’alourdir la peine en la passant à douze ans et un mois de prison – Lula avait été condamné à neuf ans et demi en première instance. Les trois juges ayant choisi exactement la même sentence, les recours possibles sont limités, mais les avocats de Lula entendent bien les mettre en œuvre, relate le quotidien O Globo. La suite de la procédure se déroulera donc principalement devant deux tribunaux, le Tribunal supérieur de justice (STJ) et le Tribunal supérieur fédéral (STF), à Brasilia, qui devraient recevoir le dossier d’ici deux mois. Ces deux instances devront aussi se prononcer sur l’application de la peine : la prison, le sursis ou un régime semi-ouvert.

Lula a déjà fait savoir qu’il resterait candidat à la présidentielle du mois d’octobre, quoi qu’il arrive. Il revient à cet effet au Tribunal supérieur électoral de décider si la candidature de l’ancien président est valide.

La bourse bat un record

Dans la foulée de la confirmation de la condamnation, la Bourse de São Paulo a fermé avec une hausse de 3,72 %, établissant un record à 83 680 points.

La radio CBN, du groupe Globo, explique cette hausse par l’animosité des marchés financiers à l’égard de Lula, figure tutélaire de la gauche.

Mais aux yeux du président Michel Temer, de centre droit, cité par le magazineVeja, les bons résultats des marchés sont dus à son discours au Forum économique mondial de Davos, qui se déroule jusqu’au 26 janvier dans la station suisse.

Devant un parterre clairsemé, au moment même où se tenait le procès de Lula, Michel Temer a réaffirmé l’importance de la réforme du système des retraites, que prépare son gouvernement. Sur le procès de Lula, il s’est contenté d’un commentaire laconique :

Le pouvoir judiciaire juge en toute indépendance, en toute tranquillité.”

Signe de l’importance du procès pour les Brésiliens, 811 000 tweets ont été publiés en dix-huit heures, relève le quotidien Estadão. La séance a fait réagir aussi bien les anti-Lula, autour du hashtag #LulaNaCadeia (“#LulaEnPrison”), que les pro-Lula, avec les mots-clefs #CadêAProva (“#OùEstLaPreuve”).

Hugo Florent