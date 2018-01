Sur la recomposition du Parlement européen en vue des élections de 2019 la transnationalité officialisée

les propositions de transformation du parlement européen vers un groupe transnational et la « proposition Hamon-Varoufakis

Comme les élections au Parlement européen auront lieu en 2019, ainsi que le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne – et par conséquent la perte de ses 73 députés au Parlement européen – se pose la question de la future redistribution des sièges au Parlement européen ( PE).

un rééquilibrage qui reste à définir mais qui s’oriente en faveur d’Etats comme la France et aux dépends des petits Etats déjà sous représentés-

Mais c’est surtout la perspective de la création éventuelle d’une «circonscription commune», avec les «listes transnationales» correspondantes au niveau de l’UE qui pose problème.

la compétence et la fonction de chacun des membres du Parlement européen devraient être la défense des intérêts de l’Etat et le peuple qu’ils représentent, un cadre de coopération pour les relations en Europe, Il faut rejeter une » circonscription commune « et ses » listes transnationales « – une création artificielle, basée sur une vision fédéraliste contraire à la défense de la souveraineté et des spécificités de chaque État membre, qui n’a rien à voir avec la réalité européenne et va à l’encontre de la nécessité pour l’Europe coopération entre États souverains et égalité des droits.

Déjà les grandes manœuvres de Hamon et varoufakis que semblait appuyer l’article de l’humanité de hier vont dans ce sens supra-européen. Et si l’on peut considérer qu’il s’agit là d’initiatives de leaders qui sont à la recherche d’un strapontin d’élus pour exister, elles reposent déjà sur l’acceptation de fait d’une telle création étrangère à l’Europe des nations vers l’intégration européenne.

Imaginer même que nous puisssions participer en tant que communiste à cette inititiave avec des gens qui ont des positions sur l’intégration européenne pas très éloignées de Macron témoigne de bien des choses mais pas d’une grande clarté de vue sur l’Europe que l’on tente de mettre en place à travers cette réforme

danielle bleitrach