national Interest : L’Amérique se prépare-t-elle au conflit avec la Chine? par Zhiqun Zhu

Les relations délicates entre les États-Unis et la Chine ont survécu à la première année de mandat du président Donald Trump sans trop de surprises. Cependant, au début de sa deuxième année à la Maison Blanche, quelques sombres nuagesplanent sur la relation.

Les récents développements à Washington font que l’on se demande si certains membres du gouvernement américain sont en train de chercher fiévreusement une confrontation avec la Chine. Le 9 janvier 2018, la Chambre des représentants a adopté la loi sur les voyages à Taiwan , indiquant qu’elle souhaitait que le gouvernement américain «encourage» les visites entre fonctionnaires américains et taiwanais «à tous les niveaux», y compris les fonctionnaires du Département d’État et de la Défense. Si le Sénat adoptait une loi similaire, et si le président Trump devait la signer, la relation officieuse entre les États-Unis et Taiwan accéderait à un niveau officiel, ce qui conduirait sûrement les relations sino-américaines dans une impasse. Le Taiwan Travel Act viole sans doute la loi de 1979 sur les relations avec Taiwan, une loi américaine qui a créé l’American Institute à Taiwan en tant qu ‘«entité non gouvernementale» pour promouvoir les «relations commerciales, culturelles et autres» entre les États-Unis et Taiwan.

La Chambre a adopté la «loi sur les voyages à Taiwan» à la suite de la signature par le président Trump de la loi de 2018 sur l’autorisation de la défense nationale en décembre 2017. La loi contient des éléments importants concernant Taiwan . Par exemple, elle suggère que les États-Unis «devraient» inviter Taïwan à participer à des exercices militaires conjoints avec l’armée américaine et envisager l’opportunité et la faisabilité de rétablir les escales entre les marines américaine et taïwanaise. Cela agite sans aucun doute un grand drapeau rouge dans les relations sino-américaines.

Taiwan n’est pas le seul problème que les États-Unis utilisent pour irriter la Chine maintenant. Tout en se plaignant des pratiques commerciales déloyales chinoises et menaçant une guerre commerciale avec la Chine, l’administration Trump ignore le fait que le marché américain n’est pas complètement ouvert à la Chine. Avant que Trump ne prenne ses fonctions, il a rencontré à New York Jack Ma , d’Alibaba , qui a accepté d’aider Trump à créer des emplois. Cependant, ce mois-ci, Ant Financial de Ma a été contrainte de retirer son offre d’achat de MoneyGram, société de transfert d’argent. Ma aurait fait pression sur les fonctionnaires de Trump pendant des mois pour cette fusion, promettant de créer des emplois aux États-Unis, mais certains membres du Congrès ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que le gouvernement chinois avait une participation de 15 pour cent dans Ant, une affirmation que Ant nie. En conséquence, le Comité des investissements étrangers aux États-Unis a bloqué l’offre pour des raisons de sécurité nationale. L’année dernière, le Congrès a conseillé au comité d’examiner de plus près les acquisitions d’actifs américains par des entreprises publiques chinoises ou des entreprises ayant des liens avec le gouvernement chinois.

D’autres entreprises chinoises telles que Huawei et ZTE ont récemment pris le risque de développer leur activité aux Etats-Unis. Huawei est une multinationale de télécommunications qui a du mal à pénétrer le marché américain car son fondateur Ren Zhengfei était un ancien soldat de l’Armée populaire de libération. Aucune preuve convaincante n’a été produite pour montrer que Huawei a des liens avec l’armée chinoise.

Des problèmes fondamentaux se développent également dans le domaine stratégique. La nouvelle stratégie de défense nationale, publiée vendredi dernier, identifie la Chine et la Russie comme les plus grandes menaces envers l’Amérique, en supplantant le terrorisme pour la première fois depuis le 11 septembre. Le document met en évidence les actions militaires de la Chine en mer de Chine méridionale comme preuve de l’agressivité de Pékin. Mais la Chine et d’autres puissances dans la région ont travaillé à réduire les tensions, et les relations entre la Chine et les Philippines se sont grandement améliorées au cours des deux dernières années.

Dans les cercles politiques et de réflexion de Washington, il y avait deux camps concernant l’approche américaine envers la Chine: les «panda-calins» qui favorisent l’engagement et les relations amicales entre les deux puissances, et les «dragueurs de dragons» qui préconisent la manipulation de la Chine par la dissuasion, les sanctions et la confrontation militaire. L’existence des deux camps et leur débat rationnel ont été favorables à l’élaboration de politiques aux États-Unis. Aujourd’hui, les «dragueurs de dragons» affûtent leurs couteaux tandis que les «panda-câlins» semblent avoir été soit mis à l’écart, soit ls sont tapis dans l’ombre .

Il est urgent de revenir à une approche raisonnable et pragmatique de la Chine fondée sur des intérêts communs qui a guidé la politique américaine depuis la visite du président Nixon en Chine en 1972. La montée en puissance de la Chine et du président Xi Jinping inquiète États Unis. Mais la Chine envoyer des piqures dans les yeux sur des questions comme Taiwan et le commerce de la meilleure façon de traiter avec la Chine? L’absence de débat public sur la Chine pourrait mener à une politique à courte vue qui nuira aux intérêts américains à long terme.

